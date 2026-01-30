Шумоизоляция, бамперы и диски: что еще выпускают в России для кроссовера Belgee X50

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

30 января 2026, 07:17

За два года с начала производства кроссовер Belgee X50 белорусского автозавода выпущен тиражом в 79 тысяч экземпляров. Компания планирует продолжить расширение списка локализованных компонентов для модели.

На сегодняшний день локализовано производство целого ряда деталей для X50. В этот перечень входят аккумуляторные батареи, элементы шумоизоляции передних крыльев, стекла, органайзер в багажном отделении, штатная система вызова экстренных служб, передние и задние бамперы, а также колесные диски и шины.

Как отметили на заводе, еще летом была начата масштабная модернизация ключевых производственных участков. Работы ведутся в цехах сварки и окраски кузовов. Эти меры направлены на существенное наращивание мощностей для удовлетворения растущего спроса, а также на внедрение современных технологий для повышения эффективности и экологичности производства.

В настоящее время Belgee X50 является одним из лидеров российского рынка в сегменте компактных кроссоверов. Модель широко используется в корпоративных автопарках, особенно популярна в сервисах такси и каршеринга.

Модель Belgee X50 оснащается современным трёхцилиндровым турбированным двигателем JLH-3G15TD рабочим объёмом 1.5 литра. Его конструкция включает алюминиевый блок цилиндров, ременной привод ГРМ, гидрокомпенсаторы и систему изменения фаз газораспределения DVVT, а для наддува используется турбина BorgWarner.

Силовой агрегат имеет четыре клапана на каждый цилиндр при степени сжатия 10.5:1 и рассчитан на бензин АИ-95. В российской версии двигатель развивает максимальную мощность 150 л.с. при 5500 об/мин, а пиковый крутящий момент составляет 255 Н·м в широком диапазоне от 1500 до 4000 об/мин. Геометрия двигателя задаётся диаметром цилиндра 82.0 мм и ходом поршня 93.2 мм. Масляная система имеет полную ёмкость 6.6 литров, при этом на замену требуется 5.6 литра. Двигатель соответствует экологическому классу Евро-5.

В паре с ним работает роботизированная 7-ступенчатая трансмиссия с мокрыми сцеплениями. Привод автомобиля — исключительно передний. Belgee X50 способен развивать максимальную скорость 190 км/ч, а разгон с нуля до 100 км/ч занимает 8.4 секунды. Заявленный расход топлива достигает 7.8 л/100 км в городском цикле, 5.4 л/100 км на трассе и 6.4 л/100 км в смешанном режиме.

Ранее, 1 июня, стало известно, что министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов поддержал идею распространения требований по локализации с автомобилей такси на машины каршеринга. Напомним, 23 мая президент России Владимир Путин подписал закон о локализации автомобилей такси, который вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Упомянутые модели: Belgee X50
Упомянутые марки: Belgee
