Шумоизоляция, бамперы и диски: что еще выпускают в России для кроссовера Belgee X50

30 января 2026, 07:17
В Белоруссии углубили локализацию кроссовера Belgee X50 — чего стоит ждать от новинки
В Белоруссии углубили локализацию кроссовера Belgee X50 — чего стоит ждать от новинки
Мало кто знает, что кроссовер Belgee X50 собирается не только из китайских комплектующих, но и часть из них поставляется из России. Узнайте какие именно российские детали достались лидеру рынка.
Похожие материалы Белджи
-
30.01.2026, 13:14
Какие автомобили стали самыми популярными в Петербурге в 2025 году: неожиданные перемены рынка
Вышло исследование: рынок новых автомобилей в Петербурге за год сократился на 15%, а привычные лидеры сменились новичками. Какие марки и модели оказались в топе, почему доля китайских брендов снизилась, а российские и белорусские производители укрепили позиции - мало кто ожидал таких перемен. Эксперты объяснили, что происходит на рынке и к чему это может привести.Читать далее
-
29.01.2026, 20:07
Belgee запускает новые модели и собственный мотор: что меняется на заводе в Жодино
В России стартовала отдельная дилерская сеть Belgee, а завод в Жодино готовит новые модели и расширяет локализацию. Почему это событие может изменить расстановку сил на рынке и что ждет покупателей - в нашем материале.Читать далее
-
29.01.2026, 08:27
Как Belgee меняет рынок: белорусские кроссоверы для России
Белорусский бренд Belgee вышел на российский рынок с адаптированными кроссоверами, собранными на современном заводе. Чем эти машины отличаются от китайских моделей, как устроено производство и какие перспективы у марки - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 07:24
Сравнение BELGEE X50 и X70: особенности, отличия и выбор для российских дорог
Детальный разбор кроссоверов BELGEE X50 и X70: дизайн, технические параметры, комфорт, технологии и безопасность. Узнайте, какой из этих автомобилей лучше справится с городскими пробками, а какой - с выездом на природу. Экспертный взгляд на белорусские новинки и их возможности для российских автолюбителей.Читать далее
-
29.01.2026, 06:28
Сколько стоит владение кроссовером Belgee X50 в России за пять лет
Эксперты рассчитали, во сколько обойдется содержание белорусского кроссовера Belgee X50 за пять лет. В статье разбираем, из чего складываются расходы, какие нюансы учтены в расчетах и почему итоговая сумма может удивить даже опытных водителей.Читать далее
-
28.01.2026, 18:19
Победители конкурса «Автомобиль года в Беларуси»: кто оказался в лидерах рынка
Национальный конкурс «Автомобиль года в Беларуси» вновь определил главных героев рынка. Belgee X50 не только стал абсолютным лидером продаж, но и получил признание экспертов. Какие еще модели оказались в центре внимания и что изменилось в структуре номинаций - рассказываем в материале.Читать далее
-
27.01.2026, 20:16
Как устроено производство кроссоверов Belgee: детали, цифры, перспективы
Завод Belgee в Беларуси наращивает выпуск кроссоверов, делая ставку на развитие собственных технологий и кадров. Как устроено производство, какие детали уже локализованы и что ждет российский рынок - в материале.Читать далее
-
27.01.2026, 18:06
Как Belgee X50 стал лидером продаж среди новых авто в Москве в 2025 году
В 2025 году московский рынок новых легковых автомобилей удивил: кроссовер Belgee X50 занял первое место по продажам, обогнав даже именитых конкурентов. Эксперты раскрывают, как изменились предпочтения покупателей и что это значит для рынка.Читать далее
-
27.01.2026, 05:50
Belgee укрепляет позиции: как белорусские автомобили завоевали российский рынок
Belgee уверенно вошел в десятку лидеров российского авторынка по итогам 2025 года. В чем секрет популярности моделей X50, X70 и S50, какие выгоды предлагают дилеры и почему эти автомобили стали символом прагматичного выбора - разбираемся в деталях.Читать далее
-
27.01.2026, 04:52
Двигатели Belgee: особенности, ресурс и нюансы обслуживания
Какие моторы ставят на Belgee X50, X70 и S50, каков их реальный ресурс, чем отличаются по конструкции и что важно знать о выборе масла - разбор для тех, кто выбирает белорусско-китайские автомобили. Экспертные рекомендации и нюансы эксплуатации.Читать далее
