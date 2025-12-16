Владельцы новых Cadillac и Chevrolet получили доступ к Apple Music без смартфона — как это работает

16 декабря 2025, 15:26
Apple Music теперь встроен в мультимедийные системы Cadillac и Chevrolet 2025-2026 года
Apple Music теперь встроен в мультимедийные системы Cadillac и Chevrolet 2025-2026 года
Владельцы Cadillac и Chevrolet 2025-2026 года теперь могут слушать Apple Music прямо в автомобиле. Для этого не нужен смартфон или дополнительные приложения. Новая функция уже доступна на некоторых моделях. Узнайте, как это меняет привычный опыт вождения.
Похожие материалы Кадиллак, Шевроле
-
18.12.2025, 16:25
Suzuki может вернуться на российский рынок благодаря индийским поставкам
Российский рынок может увидеть автомобили Suzuki из Индии. Эксперты обсуждают возможные схемы поставок. Модели с небольшими моторами могут стать популярными. Официальный импорт пока не возобновлен. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
18.12.2025, 16:02
Как безопасно купить подержанный автомобиль у дилера и не попасть впросак
Планируете приобрести авто с пробегом? Не спешите подписывать договор. В статье раскрыты ключевые нюансы проверки документов, технического состояния и истории машины. Узнайте, как избежать неприятных сюрпризов при покупке и оформить сделку правильно.Читать далее
-
18.12.2025, 15:44
Sollers S9: старт продаж нового рамного внедорожника намечен на 2026 год
Sollers готовит к запуску свой новый внедорожник. Ожидается две версии салона и два двигателя. Подробности о комплектациях пока держат в секрете. Интрига вокруг новинки только нарастает.Читать далее
-
18.12.2025, 15:41
Grasshopper 390TMG 2023 - компактный прицеп-дом с душем, туалетом и кухней
Grasshopper 390TMG - это современный прицеп-дом. В нем есть все для комфортных поездок: душ, туалет, кухня и спальные места. Компактные размеры и легкий вес делают его отличным выбором для путешествий. Узнайте, чем еще удивляет этот дом на колесах.Читать далее
-
18.12.2025, 15:25
Nissan готовит яркие премьеры для Tokyo Auto Salon 2026 и намекает на новинки для США
Nissan готовит масштабное участие в Tokyo Auto Salon 2026. Компания покажет концепт Nismo и обновленный Fairlady Z. Ожидаются интересные новинки для американского рынка. Подробности держатся в секрете, но интрига нарастает. Следите за развитием событий.Читать далее
-
18.12.2025, 13:47
Лизинг грузовиков в России рухнул: какие марки пострадали сильнее всего
Рынок лизинга грузовиков в России пережил резкое падение. Лидеры потеряли долю, а некоторые марки ушли в минус. Интересно, кто оказался в числе выживших и почему.Читать далее
-
18.12.2025, 13:31
Каршеринг и такси против личного авто: что выгоднее для горожан в 2025 году
Многие водители задумываются о смене личного авто на такси или каршеринг. Эксперты провели расчет расходов. Итоги оказались неожиданными. Не все так однозначно, как кажется на первый взгляд. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
18.12.2025, 12:41
Телематика в автомобиле: как она меняет подход к безопасности и страхованию
Телематика в авто открывает новые возможности для водителей и компаний. Как она влияет на страховку и безопасность? Какие данные собирает система и кто их видит? Узнайте, как современные технологии меняют привычные правила на дорогах.Читать далее
-
18.12.2025, 11:14
Knaus Van TI Plus 650 MEG 4x4: современный автодом для путешествий и отдыха всей семьей
Автодом Knaus Van TI Plus 650 MEG 4x4 2021 года. Модель оснащена автоматической коробкой передач. Просторный интерьер, современное оборудование и дополнительные опции делают этот дом на колесах отличным выбором для путешествий. Узнайте больше о возможностях и особенностях этого автодома.Читать далее
-
18.12.2025, 10:46
Гибридный Geely Galaxy M9 с тремя моторами и пневмоподвеской появился у дилеров в России
В России стартовали продажи нового Geely Galaxy M9. Кроссовер удивляет мощностью и оснащением. Цена и комплектация вызывают интерес. Узнайте, чем выделяется этот автомобиль. Не пропустите детали о новинке.Читать далее
Похожие материалы Кадиллак, Шевроле
-
18.12.2025, 16:25
Suzuki может вернуться на российский рынок благодаря индийским поставкам
Российский рынок может увидеть автомобили Suzuki из Индии. Эксперты обсуждают возможные схемы поставок. Модели с небольшими моторами могут стать популярными. Официальный импорт пока не возобновлен. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
18.12.2025, 16:02
Как безопасно купить подержанный автомобиль у дилера и не попасть впросак
Планируете приобрести авто с пробегом? Не спешите подписывать договор. В статье раскрыты ключевые нюансы проверки документов, технического состояния и истории машины. Узнайте, как избежать неприятных сюрпризов при покупке и оформить сделку правильно.Читать далее
-
18.12.2025, 15:44
Sollers S9: старт продаж нового рамного внедорожника намечен на 2026 год
Sollers готовит к запуску свой новый внедорожник. Ожидается две версии салона и два двигателя. Подробности о комплектациях пока держат в секрете. Интрига вокруг новинки только нарастает.Читать далее
-
18.12.2025, 15:41
Grasshopper 390TMG 2023 - компактный прицеп-дом с душем, туалетом и кухней
Grasshopper 390TMG - это современный прицеп-дом. В нем есть все для комфортных поездок: душ, туалет, кухня и спальные места. Компактные размеры и легкий вес делают его отличным выбором для путешествий. Узнайте, чем еще удивляет этот дом на колесах.Читать далее
-
18.12.2025, 15:25
Nissan готовит яркие премьеры для Tokyo Auto Salon 2026 и намекает на новинки для США
Nissan готовит масштабное участие в Tokyo Auto Salon 2026. Компания покажет концепт Nismo и обновленный Fairlady Z. Ожидаются интересные новинки для американского рынка. Подробности держатся в секрете, но интрига нарастает. Следите за развитием событий.Читать далее
-
18.12.2025, 13:47
Лизинг грузовиков в России рухнул: какие марки пострадали сильнее всего
Рынок лизинга грузовиков в России пережил резкое падение. Лидеры потеряли долю, а некоторые марки ушли в минус. Интересно, кто оказался в числе выживших и почему.Читать далее
-
18.12.2025, 13:31
Каршеринг и такси против личного авто: что выгоднее для горожан в 2025 году
Многие водители задумываются о смене личного авто на такси или каршеринг. Эксперты провели расчет расходов. Итоги оказались неожиданными. Не все так однозначно, как кажется на первый взгляд. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
18.12.2025, 12:41
Телематика в автомобиле: как она меняет подход к безопасности и страхованию
Телематика в авто открывает новые возможности для водителей и компаний. Как она влияет на страховку и безопасность? Какие данные собирает система и кто их видит? Узнайте, как современные технологии меняют привычные правила на дорогах.Читать далее
-
18.12.2025, 11:14
Knaus Van TI Plus 650 MEG 4x4: современный автодом для путешествий и отдыха всей семьей
Автодом Knaus Van TI Plus 650 MEG 4x4 2021 года. Модель оснащена автоматической коробкой передач. Просторный интерьер, современное оборудование и дополнительные опции делают этот дом на колесах отличным выбором для путешествий. Узнайте больше о возможностях и особенностях этого автодома.Читать далее
-
18.12.2025, 10:46
Гибридный Geely Galaxy M9 с тремя моторами и пневмоподвеской появился у дилеров в России
В России стартовали продажи нового Geely Galaxy M9. Кроссовер удивляет мощностью и оснащением. Цена и комплектация вызывают интерес. Узнайте, чем выделяется этот автомобиль. Не пропустите детали о новинке.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве