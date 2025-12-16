Владельцы новых Cadillac и Chevrolet получили доступ к Apple Music без смартфона — как это работает

В 2025 году владельцы новых автомобилей Cadillac и Chevrolet получили долгожданную возможность слушать любимую музыку через Apple Music прямо в салоне, не прибегая к смартфону или посторонним приложениям. Теперь сервис глубоко интегрирован в штатные мультимедийные системы отдельных моделей этих брендов, открывая прямой доступ к обширной музыкальной библиотеке.

Ранее для прослушивания Apple Music в машине приходилось использовать проекцию экрана или Bluetooth-подключение телефона. Эти способы часто были неудобны, особенно в длительных поездках или при необходимости быстро сменить трек. Новая интеграция позволяет управлять музыкой интуитивно через автомобильный экран с интерфейсом, адаптированным для использования за рулём.

Появление Apple Music в автомобилях Cadillac и Chevrolet расширяет возможности для развлечений в дороге. Пользователи могут легко создавать плейлисты, искать новинки и слушать любимые альбомы без лишних действий. Важным преимуществом стала поддержка голосового управления, что способствует безопасности вождения.

Это нововведение — часть стратегии General Motors по развитию цифровых сервисов. Компания стремится сделать каждую поездку современной и комфортной, предлагая не только прослушивание музыки, но и персонализированные рекомендации, основанные на вкусах владельца.

Функция доступна на некоторых версиях Cadillac и Chevrolet 2025 и 2026 годов выпуска. Для её использования необходима активная подписка на Apple Music и стабильный интернет-соединение. В будущем список поддерживаемых моделей планируется расширять, добавляя новые возможности.

Таким образом, интеграция Apple Music делает прослушивание музыки в автомобиле проще и удобнее. Владельцы могут наслаждаться любимыми треками без лишних устройств, а производители продолжают внедрять инновации, чтобы каждая поездка становилась ещё приятнее.