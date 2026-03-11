Смена лидеров в космосе: как Ariane 6 обеспечивает Европе независимый доступ на орбиту

11 марта 2026, 10:24
Ariane 6 с четырьмя ускорителями: Как прошёл запуск конкурента Falcon 9
Успешный запуск Ariane 6 — это не просто доставка спутника на орбиту. Для Европы это заявка на технологический суверенитет. Пуск вывел на солнечно-синхронную орбиту аппарат Metop-SGA1, который усилит возможности метеопрогнозирования Старого Света.
Компания Arianespace успешно провела третий старт ракеты Ariane 6 и второй по счету в рамках коммерческой эксплуатации. Пуск состоялся с космодрома во Французской Гвиане. Главная задача миссии — вывод на орбиту метеорологического спутника Metop-SGA1.
Аппарат отделится от носителя примерно через час после старта и будет работать на солнечно-синхронной орбите высотой около 800 км. Спутник оснащен комплектом из шести научных приборов для зондирования атмосферы и съемки, что позволит собирать критически важные данные для прогноза погоды и отслеживания климатических изменений. Один из инструментов задействован в европейской программе Copernicus (миссия Sentinel-5), нацеленной на изучение атмосферных процессов.
Носитель Ariane 6 представляет собой эволюционное развитие семейства тяжелых ракет, пришедшее на смену легендарной Ariane 5 (эксплуатировалась до 2023 года). Ракета выпускается в двух конфигурациях: Ariane 62 (два ускорителя, грузоподъемность до 5 тонн) и Ariane 64 (четыре ускорителя, до 10,5 тонны). Первый испытательный полет новой ракеты состоялся 9 июля 2024 года в версии с двумя ускорителями.
Запуск ракеты Ariane 6 имеет двойное значение: это одновременно и технологический прорыв, и важный геополитический сигнал. Этим шагом Европа подтверждает свою готовность вкладывать ресурсы в суверенные разработки и вступать в прямую конкуренцию с ведущими мировыми игроками космической отрасли. В перспективе ближайших лет анонсирована серия новых проектов, призванных значительно упрочить позиции Европы на глобальном космическом рынке.
