Apple придумала лобовое стекло дополненной реальности (потому что экраны недостаточно большие)

С созданием собственного автомобиля у Apple не ладится, но работа над различными автомобильными технологиями идет очень успешно. Компания постоянно совершенствует экосистему CarPlay и расширяет возможности дополненной реальности. Поданная в USPTO заявка ссылается на прежние патенты, полученные еще в 2015 году. Новейшая система дополненной реальности Apple будет использовать различные датчики для сбора информации об окружающей среде: обычные и инфракрасные камеры, радары и лидары, а также устройства географического позиционирования и радиолокационные устройства. С их помощью система сможет создать трехмерную картину реальности вокруг автомобиля.

Вооруженная трехмерной моделью мира за лобовым стеклом, система дополненной реальности может встраивать в нее данные. Apple приводит широкий спектр вариантов: наложение или выделение знаков с соответствующей информацией или прорисовка контура пункта назначения, заданного в навигаторе, если его загораживают здания или другие автомобили.

Есть и уникальные функции. Например, система дополненной реальности cможет имитировать «лежачих полицейских», если обнаружит, что водитель едет слишком быстро. Для полноты ощущений система в паре с активной подвеской автомобиля, сможет даже сымитировать проезд через такую искусственную неровность или шумовую полосу.

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