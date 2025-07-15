Apple расширяет возможности CarPlay Ultra с адаптивным круиз-контролем
Apple представила обновления для своей системы CarPlay Ultra, включающие поддержку адаптивного круиз-контроля. Несмотря на то, что эта технология давно используется в автомобилях, новинка заключается в интеграции управления круиз-контролем через интерфейс CarPlay Ultra.
Патент, недавно опубликованный Apple, раскрывает детали работы функции: информация о круиз-контроле будет отображаться на приборной панели, которую CarPlay Ultra полностью контролирует вместе с основным экраном мультимедийной системы. При этом автопроизводители сохраняют возможность настраивать дизайн приборов, чтобы сохранить фирменный стиль.
Система будет показывать статус круиз-контроля, текущую скорость, заданную пользователем, а также визуальные подсказки при взаимодействии с функцией. Важной особенностью станет связь с Apple Maps, благодаря которой круиз-контроль сможет автоматически подстраиваться под дорожные условия, снижая скорость перед изменениями ограничений и поворотами, что повышает безопасность движения.
Однако, несмотря на технические преимущества, многие автопроизводители пока не спешат внедрять CarPlay Ultra. Основная причина — полный контроль Apple над мультимедийной системой, включая приборную панель, что ограничивает возможности автокомпаний по монетизации и кастомизации интерфейса. В то же время конкуренты, такие как Google с Android Automotive, предлагают похожие решения, которые уже используются в моделях General Motors, Volvo и Renault, при этом сохраняя гибкость настройки.
В результате большинство производителей продолжают использовать текущую версию CarPlay, которая ограничена базовыми функциями, такими как навигация и управление мультимедиа, без глубокого взаимодействия с системами автомобиля.
Таким образом, Apple подтверждает свои планы по развитию CarPlay Ultra и интеграции новых функций, но широкое распространение системы зависит от готовности автопроизводителей к сотрудничеству и уступкам в управлении интерфейсом.
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Ученые придумали, как сделать шины в 10 раз прочнее
Ученые из Гарвардской школы инженерии (SEAS) заявили о прорыве в обработке натурального каучука. С помощью изменения традиционного процесса вулканизации им удалось сделать материал в 10 раз прочнее. Особое значение открытие имеет для автомобильной промышленности, где каучук используется для изготовления покрышек, а также уплотнителей, прокладок и патрубков ключевых узлов и агрегатов.Читать далее
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Система ESC стала доступна на популярных моделях ГАЗ
Автомобили семейств «Газель NEXT», «Газель NN» и «Соболь NN» в версии с задним приводом получили систему курсовой устойчивости (ESC). Она уже доступна на цельнометаллических фургонах, версиях комби и автобусах, а с августа 2025 года появится и на бортовых грузовиках.Читать далее
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В Кронштадте стартовал международный «ЭнергоТехноФест 2025»
В Кронштадте стартовал второй международный фестиваль технологического предпринимательства «ЭнергоТехноФест 2025», организованный при поддержке правительства Санкт-Петербурга.Читать далее
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01.07.2025, 17:25
Представлен новый 1,8-литровый мотор для Lada Niva: главные особенности
На смену проверенному 1,7-литровому двигателю в семействе Lada Niva осенью 2025 года придет новый 1,8-литровый агрегат мощностью 90 л.с. и крутящим моментом до 153 Нм. На презентации нового мотора АвтоВАЗ рассказал о его главных особенностях.Читать далее
-
29.06.2025, 05:55
Автопроизводители игнорируют жалобы водителей, потому что большие экраны - это выгодно
Американское агентство JD Power опубликовало ежегодный отчет о качестве новых автомобилей за 2025 год, и на первом месте по числу жалоб снова оказались информационно-развлекательные системы. Несмотря на недовольство клиентов, автопроизводители не планируют отказываться от цифровых экрановЧитать далее
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