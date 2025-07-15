Apple расширяет возможности CarPlay Ultra с адаптивным круиз-контролем

Apple продолжает совершенствовать CarPlay Ultra, внедряя адаптивный круиз-контроль с интеграцией Apple Maps для улучшения безопасности и удобства, несмотря на осторожность автопроизводителей в принятии системы.

Apple представила обновления для своей системы CarPlay Ultra, включающие поддержку адаптивного круиз-контроля. Несмотря на то, что эта технология давно используется в автомобилях, новинка заключается в интеграции управления круиз-контролем через интерфейс CarPlay Ultra.

Патент, недавно опубликованный Apple, раскрывает детали работы функции: информация о круиз-контроле будет отображаться на приборной панели, которую CarPlay Ultra полностью контролирует вместе с основным экраном мультимедийной системы. При этом автопроизводители сохраняют возможность настраивать дизайн приборов, чтобы сохранить фирменный стиль.

Система будет показывать статус круиз-контроля, текущую скорость, заданную пользователем, а также визуальные подсказки при взаимодействии с функцией. Важной особенностью станет связь с Apple Maps, благодаря которой круиз-контроль сможет автоматически подстраиваться под дорожные условия, снижая скорость перед изменениями ограничений и поворотами, что повышает безопасность движения.

Однако, несмотря на технические преимущества, многие автопроизводители пока не спешат внедрять CarPlay Ultra. Основная причина — полный контроль Apple над мультимедийной системой, включая приборную панель, что ограничивает возможности автокомпаний по монетизации и кастомизации интерфейса. В то же время конкуренты, такие как Google с Android Automotive, предлагают похожие решения, которые уже используются в моделях General Motors, Volvo и Renault, при этом сохраняя гибкость настройки.

В результате большинство производителей продолжают использовать текущую версию CarPlay, которая ограничена базовыми функциями, такими как навигация и управление мультимедиа, без глубокого взаимодействия с системами автомобиля.

Таким образом, Apple подтверждает свои планы по развитию CarPlay Ultra и интеграции новых функций, но широкое распространение системы зависит от готовности автопроизводителей к сотрудничеству и уступкам в управлении интерфейсом.

, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах