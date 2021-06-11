Apple нанимает ветерана BMW: зачем она это делает?
Такое поведение столь крупной компании вызывает у экспертов массу вопросов. Например, совсем недавно стало известно, что Apple наняла Ульриха Кранца, который будет работать в команде с Дугом Филдом. Первый известен тем, что работал в BMW и участвовал в создании моделей i3 и i8, также он сотрудничал с Faraday Future, а затем создал фирму Canoo, которая занималась проектированием автономных автомобилей. А второй много лет работал в «Тесле» и занимался созданием Model 3.
Однако будет ли Apple делать свой собственный автомобиль? Скорее всего нет. Однако в 110KM.RU уверены, что эта фирма намерена инвестировать в создание современных систем автопилота, которые в будущем можно будет устанавливать на любые серийные автомобили. Так что поклонники iPhone в будущем смогут не только использовать свой смартфон для разговоров и просмотра ТикТока, но и как устройство для поездок.
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