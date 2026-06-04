Новый онлайн-сервис ускоряет доступ к данным о транспорте при банкротстве

4 июня 2026, 16:32
Арбитражные управляющие смогут узнавать о машинах должников через Госуслуги
Арбитражные управляющие смогут узнавать о машинах должников через Госуслуги
С 26 мая 2026 года появился новый онлайн-сервис. Он облегчает работу специалистов. Теперь доступ к информации о транспорте стал проще. Узнайте, что изменилось для арбитражных управляющих.
С конца мая 2026 года на портале Госуслуг начал функционировать сервис, который позволяет арбитражным управляющим получать сведения о транспортных средствах граждан и компаний, находящихся в процессе банкротства. Теперь специалисты, назначенные судом для проведения процедур финансового оздоровления, могут оперативно узнавать, есть ли у должников зарегистрированные автомобили, не обращаясь напрямую в подразделения ГИБДД.
По информации Avtospravochnaya.com, запуск этого механизма стал возможен благодаря совместной работе МВД России, Росреестра и Минцифры. Новый сервис позволяет получать выписки из государственного реестра транспортных средств бесплатно, если запрос поступает от арбитражного управляющего, чьи полномочия подтверждены в едином реестре саморегулируемых организаций. Это значительно ускоряет процесс и снижает нагрузку на сотрудников ГИБДД.
Внедрение онлайн-сервиса решает сразу несколько задач: повышает эффективность работы специалистов, сокращает время на получение нужных документов и уменьшает количество обращений в регистрационные органы. Уже за первые дни работы поступило более 500 запросов на предоставление выписок.
С 1 января 2026 года вступило в силу постановление, согласно которому получение выписки об истории регистрации транспортного средства стало платным. Теперь сокращенная электронная выписка стоит 200 рублей, а расширенная и документ по владельцу - бесплатно через Госуслуги. Бумажные версии обойдутся дороже: 400 рублей за сокращенную, 100 рублей за расширенную и 400 рублей за выписку по владельцу, плюс 20 рублей за каждую страницу с шестой.
Кроме того, существуют сторонние онлайн-сервисы, где можно получить подробную информацию об автомобиле, указав госномер или VIN. В таких отчетах содержатся данные о комплектации, количестве владельцев, пробеге, участии в ДТП, наличии залогов, ограничениях, ОСАГО, работе в такси, таможенном оформлении и штрафах.
Таким образом, цифровизация процессов позволяет арбитражным управляющим быстрее и удобнее получать необходимую информацию, а также снижает административную нагрузку на государственные органы.
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