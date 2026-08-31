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Автор: Дмитрий Новиков

31 августа 2026, 13:23

Arcfox T1 выходит на рынок Беларуси: что предлагает новый электромобиль

Arcfox T1 выходит на рынок Беларуси: что предлагает новый электромобиль

425 км запаса хода, оцинковка и мяукающие двери: разбираем плюсы и нюансы Arcfox T1 после тест‑драйва

Arcfox T1 выходит на рынок Беларуси: что предлагает новый электромобиль

Сегмент доступных электромобилей в Беларуси пополнился новым игроком - Arcfox T1. Модель уже вызвала интерес благодаря необычным решениям и комплектации. Каковы ее реальные преимущества и недостатки, и сможет ли она конкурировать с признанными брендами? Разбираемся, что ждет покупателей и почему этот запуск важен именно сейчас.

Сегмент доступных электромобилей в Беларуси пополнился новым игроком - Arcfox T1. Модель уже вызвала интерес благодаря необычным решениям и комплектации. Каковы ее реальные преимущества и недостатки, и сможет ли она конкурировать с признанными брендами? Разбираемся, что ждет покупателей и почему этот запуск важен именно сейчас.

На белорусском рынке электромобилей появился новый участник - Arcfox T1, который сразу привлек внимание автолюбителей. В условиях, когда выбор среди доступных электрокаров расширяется, конкуренция становится все острее: здесь и BYD, и Dongfeng, и Geely, а на вторичном рынке - Tesla. Вопрос, сможет ли Arcfox T1 занять свою нишу, остается открытым, но интерес к новинке уже очевиден.

Arcfox - суббренд крупного китайского концерна BAIC, который начал свою историю в 2017 году. Серийные модели появились в начале 2020-х, а хэтчбек T1 дебютировал в Китае в 2025 году. Среди его прямых конкурентов - BYD Dolphin, Geely EX2 и Dongfeng Box. Однако по габаритам Arcfox T1 заметно превосходит соперников: длина кузова на 30 см больше, чем у Geely, что делает его более вместительным и серьезным внешне.

Главная особенность Arcfox T1 - литий-железо-фосфатная батарея емкостью 42,3 кВт-ч, произведенная CATL. Запас хода по циклу CLTC составляет 425 км, что указывает на преимущественно городской характер модели. Внешний вид автомобиля лишен мультяшности, а дизайн оптики с прищуром напоминает о названии бренда. Сзади хэтчбек легко спутать с корейскими моделями, если не смотреть на шильдики.

Фото: Arcfox

Для белорусских покупателей важным преимуществом стала почти полная оцинковка кузова и заводская русификация меню. Исключение - дверь багажника, которая осталась без обработки. В комплектации Max предусмотрена поддержка Apple CarPlay, но пока нет беспроводной зарядки. По словам дилеров, этот вопрос обсуждается с производителем, и в будущем опция может появиться. Гарантия на автомобиль составляет 5 лет или 150 тысяч километров, а на батарею, электромотор и управляющий блок - 8 лет или 200 тысяч километров.

Как выяснил журналисты издания abw.by в ходе тест-драйва, необычной особенностью Arcfox T1 стала функция озвучивания закрытия дверей: в меню можно выбрать не только стандартные звуки, но и тракторный грохот, мяуканье, гавканье, рев льва и даже экзотические варианты. В салоне все выполнено в духе современных китайских моделей: минимум кнопок, управление многими функциями через меню, удобные подстаканники и ниши для гаджетов. Перчаточного ящика нет, но есть ниша под центральной консолью.

Посадка за рулем регулируется по вылету и наклону, однако некоторым водителям может не хватить диапазона регулировки. На заднем ряду места для ног достаточно, но высоким пассажирам может не хватить пространства над головой. Багажник вместительный, с большим подпольем, хотя отделка простая и без дополнительных крючков или карманов.

В движении Arcfox T1 демонстрирует уверенное ускорение благодаря 95 л.с. и 176 Нм крутящего момента. Управление тягой предсказуемое, тормоза работают четко. Рулевое управление легкое даже в спортивном режиме, а подвеска плотная и хорошо справляется с неровностями. Шумоизоляция достойная для этого класса, а расход энергии в городском цикле составил 15,5 кВт•ч на 100 км.

Судя по комплектации и техническим характеристикам, Arcfox T1 рассчитан на покупателей, которые ищут более крупный и серьезный электромобиль по сравнению с привычными городскими моделями. Однако емкость батареи и некоторые нюансы эргономики могут стать сдерживающими факторами для части аудитории. Тем не менее, появление нового игрока с заводской поддержкой и официальной гарантией способно оживить рынок и предложить альтернативу привычным брендам.

Упомянутые модели: Arcfox Alpha T
Упомянутые марки: Arcfox
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