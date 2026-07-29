Archer Halo: Беспилотный гибридный VTOL, который не требует ВПП и меняет правила логистики

Archer Aviation Halo: новый беспилотный VTOL для перевозки грузов на большие расстояния

Archer Aviation представила Halo - беспилотный грузовой VTOL, который способен перевозить тяжелые грузы без использования взлетных полос. Новинка сочетает гибридную силовую установку и модульный отсек, что может изменить подход к логистике и военным операциям уже в ближайшие годы.

Archer Aviation представила Halo - беспилотный грузовой VTOL, который способен перевозить тяжелые грузы без использования взлетных полос. Новинка сочетает гибридную силовую установку и модульный отсек, что может изменить подход к логистике и военным операциям уже в ближайшие годы.

В июле 2026 года Archer Aviation вывела на рынок Halo - беспилотный грузовой VTOL, который способен работать там, где обычные самолеты и вертолеты бессильны. Эта машина не требует наличия взлетных полос, а ее гибридная силовая установка и модульная конструкция открывают новые возможности для логистики, энергетики и даже медицины.

Halo создан на базе платформы двойного назначения, разработанной совместно с Anduril. В обеих версиях - гражданской и военной - используется один и тот же фюзеляж и гибридно-электрическая силовая установка. Отличия заключаются только в полезной нагрузке и бортовом оборудовании, что позволяет снизить себестоимость производства и упростить обслуживание.

В основе Halo лежит восьмилетний опыт Archer в области электрических самолетов. Компания применила собственные наработки в аккумуляторных системах, электродвигателях и летных испытаниях, что позволило добиться увеличенной дальности и грузоподъемности. Конструкция рассчитана на длительную эксплуатацию в сложных погодных и климатических условиях.

Гибридная силовая установка работает по последовательной схеме: электрические моторы отвечают за тягу, а энергию вырабатывает встроенный генератор. Такой подход расширяет радиус действия по сравнению с чисто батарейными решениями и позволяет адаптировать мощность под каждую фазу полета. Двойные конвертопланы с поворотными роторами автоматически меняют скорость вращения в зависимости от режима - это снижает расход топлива и уровень шума, что особенно важно при работе рядом с населенными пунктами.

Управление Halo полностью автономно - пилот на борту не требуется. Модульный грузовой отсек легко переоборудуется под разные задачи: от стандартных контейнеров до перевозки медицинского оборудования. Такой подход позволяет операторам экономить на зарплатах экипажей и минимизировать риски для людей, а также увеличивать количество миссий за счет отсутствия ограничений по рабочему времени пилотов.

Для транспортировки Halo упаковывается в стандартный морской контейнер, что упрощает доставку любым видом транспорта. На месте аппарат собирается небольшой технической командой. Производство строится на серийных компонентах и готовых материалах, что облегчает масштабирование и снижает издержки.

Первым коммерческим партнером Archer стала японская Marubeni Aerospace Corporation - дочерняя структура одного из крупнейших торговых домов Японии. Компании совместно анализируют перспективные рынки и формируют клиентскую базу. До конца 2026 года ожидается объявление новых партнеров. Основные сферы применения - оффшорная энергетика, экспресс-логистика, здравоохранение и чрезвычайные ситуации.

Интересно, что развитие автономных транспортных систем становится все более заметным трендом. Например, внедрение автопилота в автомобилях еще в середине XX века уже меняло подход к безопасности, как это было с системой Auto-Pilot на Chrysler Imperial - подробнее об этом можно узнать в материале о первых автопилотах в автомобилях. Появление Halo подтверждает: беспилотные технологии выходят за рамки возможностей легковых машин и становятся ключевым элементом современной логистики и обороны.

Halo может заинтересовать компании, работающие в удаленных регионах или на объектах с ограниченной инфраструктурой. В России подобные решения могут быть востребованы в нефтегазовой отрасли, на Крайнем Севере и в труднодоступных районах. Важно, что модульная конструкция и гибридная силовая установка позволяют адаптировать аппарат под разные задачи, а автономное управление снижает эксплуатационные расходы и риски для персонала. Если тенденция сохранится, в ближайшие годы рынок грузовых беспилотников может вырасти в несколько раз.