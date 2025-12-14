Город будущего: как аэротакси изменят передвижение по мегаполису – новые маршруты и неожиданные партнеры

Archer Aviation и Stellantis создадут сеть аэротакси на базе VTOL в Майами

В Майами готовится запуск сети аэротакси на электрических VTOL. Проект поддерживает автогигант Stellantis. Ожидается, что время в пути между городами сократится в разы. Подробности о планах, инфраструктуре и перспективах – в нашем материале.

В ближайшие годы Майами может стать первым городом США, где появится полноценная сеть аэротакси на базе электрических VTOL. За этим амбициозным проектом стоит американская компания Archer Aviation, получившая серьезную поддержку от Stellantis. Их цель – соединить ключевые районы и аэропорты региона, чтобы жители и гости города могли быстро перемещаться по воздуху, минуя пробки и долгие поездки на автомобиле.

Главная звезда проекта — летательный аппарат Midnight. Он рассчитан на четырех пассажиров и способен преодолевать до 160 километров на одной зарядке, развивая скорость до 241 км/ч. Такие характеристики делают его идеальным для мегаполисов, где наземный транспорт часто теряет в эффективности из-за плотного трафика. По расчетам Archer, перелет между городами, который обычно занимает несколько часов, можно будет совершить всего за 20 минут.

Однако, как отмечают эксперты, главная сложность — не в создании самого летательного аппарата, а в развитии инфраструктуры. Для полноценной работы аэротакси необходимы специальные площадки для взлета и посадки — вертипорты. Компания Archer уже определила часть существующих площадок, таких как вертолетные площадки на стадионе Hard Rock и в гольф-клубе Apogee, которые будут интегрированы в будущую сеть. Кроме того, заключены соглашения на строительство новых вертипортов в центре Уэст-Палм-Бич и в районе Литл-Гаити в Майами.

Планируется, что эта сеть аэротакси свяжет Майами, Уэст-Палм-Бич, Бока-Ратон и Форт-Лодердейл, а также три главных аэропорта региона. Точные сроки запуска пока не объявлены, но если ориентироваться на опыт Лос-Анджелеса, где аналогичный проект может стартовать уже в следующем году, ждать осталось недолго. Archer активно расширяет географию, и помимо Флориды работает над запуском сетей в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Сан-Франциско. В Лос-Анджелесе компания даже приобрела аэропорт Hawthorne для ускорения внедрения, а аппарат Midnight станет официальным партнером крупнейших спортивных событий 2026 и 2028 годов.

Производство аппаратов Midnight планируется развернуть на новом заводе площадью 37 тысяч квадратных метров в Джорджии. На начальном этапе планируется выпускать по два аппарата в месяц, но со временем объемы вырастут до 54 машин ежемесячно. Часть из них будет предназначена для гражданских перевозок, а другая — для нужд ВВС США. Технически Midnight оснащен шестью независимыми батарейными блоками, которые питают 12 пропеллеров, и его силовая установка уже будет использоваться в беспилотнике Omen по соглашению с оборонным подрядчиком Anduril.

Таким образом, проект Archer Aviation и Stellantis может стать отправной точкой для массового внедрения аэротакси в городах США. Если планы реализуются, привычный городской транспорт ждет настоящая революция.