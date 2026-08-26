Первая воздушная гавань в центре Лос-Анджелеса: как вертипорт Archer сократит 2-часовые пробки до 20 минут к Олимпиаде-2028

26 августа 2026, 03:06
Archer Midnight с ливреей Team USA: первый вертипорт в центре Лос-Анджелеса
Archer Midnight с ливреей Team USA: первый вертипорт в центре Лос-Анджелеса
В Лос-Анджелесе появится первый городской вертипорт для воздушных такси Archer Midnight, что может изменить транспортную инфраструктуру мегаполиса к Олимпиаде 2028 года. Проект поддержан крупными игроками рынка и обещает ускорить перемещения по городу.
Появление первого вертипорта в самом центре Лос-Анджелеса - событие, способное изменить привычный взгляд на городские перевозки. Крупнейшие игроки рынка, такие как Archer и Anschutz Entertainment Group (AEG), прилагают усилия к созданию рабочей силы, что позволяет обеспечить перемещение гостей и участников Олимпиады 2028 года между ключевыми точками мегаполиса.
Партнерство Archer с AEG означает, что на территории комплекса LA LIVE, расположенного рядом с ареной Crypto.com, появятся специальные площадки для вертикального взлета и посадки. Это место станет центральным транспортным узлом во время Олимпиады, а эксклюзивный статус Archer, в качестве партнера комплекса, позволит обслуживать не только спортивные объекты, но и культурные площадки - театр Peacock, The Novo, Regal LA LIVE и музей GRAMMY.
В честь запуска проекта, один из прототипов Midnight получил ливрею сборной США и был выставлен на LA LIVE, что вызывает амбиции компании и ее связь с национальной сборной. Такой шаг не только привлекает внимание к инновациям, но и обеспечивает готовность к масштабным событиям мирового уровня.
Новый вертипорт — лишь часть будущей сети, которая охватывает стадион SoFi, USC и Голливуд Бербанк. Для зарядки станции вертикального взлета и посадки будут использоваться мощности Beta Technologies, соответствующие требованиям Американского консорциума по электрическим небесным дорогам (ACES). Это напоминает создание «суперчарджерной» сети, но уже для воздушного транспорта.
Archer Midnight пока не анонсирован на коммерческих рейсах, однако заявленные характеристики впечатляют: до четырех пассажиров, дальность до 160 км и скорость до 241 км/ч. Это позволяет сократить часы поездок по Лос-Анджелесу до 20 минут, что особенно актуально для крупных мероприятий и плотного городского движения.
В перспективе, как только Midnight получит все необходимые допуски, его планируют интегрировать в парки таких компаний, как United Airlines, Эфиопские авиалинии, Abu Dhabi Aviation и даже ВВС США. Такой интерес со стороны крупных перевозчиков свидетельствует о серьезных ожиданиях со стороны рынка воздушного такси.
Появление вертипортов в мегаполисах может стать началом новой эры городской мобильности. Для России этот опыт интересен с точки зрения внедрения воздушного такси в плотную городскую среду, где соседний транспорт часто сталкивается с пробками и перегрузкой. Если проект Archer в Лос-Анджелесе окажется успешным, аналогичные решения могут оказаться востребованными и в других крупных городах мира.
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