Арчи пожаловался подписчикам, что ГИБДД устроила настоящую охоту на блогеров-нарушителей ПДД
Как выяснилось, на экспертизу большая очередь, и дату осмотра автомобиля Арчи еще даже не назначили. Сотрудники полиции пообещали, что его обязательно вызовут, когда число станет известно, и он даже сможет сам отвезти Mercedes-Benz к экспертам. Блогер пожаловался подписчикам, что стал не единственной интернет-знаменитостью, которую поймали на нарушении ПДД. По его мнению, полиция Петербурга в последнее время устроила на блогеров настоящую охоту: «Началось истребление блогеров». Тем не менее, у него уже есть идеи для нового контента, чтобы подписчики не скучали. Но, как с грустным вздохом резюмировал Арчи, теперь все должно быть в рамках закона.
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