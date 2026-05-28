Сертификация Tank 300 открывает продажи новых внедорожников в России

Arctic Trucks сертифицировал Tank 300: новые версии AT31, AT33 и AT35 для России

Модифицированный Tank 300 официально получил разрешение на выпуск в России - теперь на рынке появятся версии AT31, AT33 и AT35. Почему это событие важно для любителей внедорожников, какие доработки отличают новинку и что ждет покупателей - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что сертификация открывает путь для уникальных комплектаций, которые ранее были недоступны.

Модифицированный Tank 300 официально получил разрешение на выпуск в России - теперь на рынке появятся версии AT31, AT33 и AT35. Почему это событие важно для любителей внедорожников, какие доработки отличают новинку и что ждет покупателей - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что сертификация открывает путь для уникальных комплектаций, которые ранее были недоступны.

Для российских автолюбителей, следящих за новинками на рынке внедорожников, появление сертифицированных версий Tank 300 от Arctic Trucks - событие, которое может заметно изменить расстановку сил в сегменте. Официальное одобрение типа транспортного средства (ОТТС), выданное в апреле 2026 года, позволяет начать продажи сразу трех модификаций: AT31, AT33 и AT35. Это не просто очередная новость о запуске модели - речь идет о внедорожнике, который получил серьезные доработки для эксплуатации в сложных условиях, что особенно актуально для российских дорог и бездорожья.

Как сообщает Российская Газета, ключевые отличия новых версий Tank 300 заключаются в комплексе внедорожных улучшений. Среди них - интегрированные силовые пороги, специальные дефлекторы для защиты окон и капота, воздухозаборник-шноркель, а также комплект металлической защиты для наиболее уязвимых узлов: двигателя, трансмиссии, радиатора и топливного бака. Такой набор опций позволяет не только повысить проходимость, но и существенно увеличить ресурс автомобиля при эксплуатации вне асфальта.

Внешне модифицированный Tank 300 легко узнать по экспедиционному багажнику, массивным 17-дюймовым дискам с внедорожной резиной и дополнительному оборудованию. В список опций входят тягово-сцепное устройство (фаркоп), лебедка, встроенный пневматический компрессор и специальный кронштейн для запасного колеса, который крепится на задний бампер. Все эти элементы рассчитаны на тех, кто действительно использует автомобиль по назначению - для путешествий, экспедиций и активного отдыха вдали от цивилизации.

Интересно, что обычный Tank 300 уже представлен на российском рынке по цене от 4 099 000 рублей, однако удлиненная версия, по имеющимся данным, вряд ли появится в продаже в ближайшее время. Целевая аудитория новых модификаций - энтузиасты внедорожной тематики, для которых важны не только комфорт и внешний вид, но и реальные возможности автомобиля на пересеченной местности. Как отмечают эксперты, эта ниша остается достаточно узкой, однако спрос на подобные машины стабильно держится на высоком уровне, особенно в регионах с тяжелыми дорожными условиями.

Стоит напомнить, что сертификация новых моделей - не просто формальность, а важный этап, который открывает путь к официальным продажам и сервисному обслуживанию. Подобная практика уже встречалась на рынке: например, недавно сертификация позволила начать массовый выпуск отечественного седана, что подробно разбиралось в материале о стартовавших продажах Senat 900. Это подтверждает, что процедура сертификации становится ключевым инструментом для вывода новых моделей на рынок России.

В завершение стоит добавить несколько важных фактов: Arctic Trucks - компания с мировым именем, специализирующаяся на доработке внедорожников для экстремальных условий. Tank 300 - продукт китайского автопрома, который за короткое время сумел завоевать популярность благодаря сочетанию цены, оснащения и надежности. Сертификация модифицированных версий AT31, AT33 и AT35 может стать новым этапом развития сегмента внедорожников в России, а появление таких моделей на рынке позволит автолюбителям выбирать технику, максимально адаптированную к отечественным реалиям.