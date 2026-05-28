Сертификация Tank 300 открывает продажи новых внедорожников в России

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

28 мая 2026, 09:24

Arctic Trucks сертифицировал Tank 300: новые версии AT31, AT33 и AT35 для России

Arctic Trucks сертифицировал Tank 300: новые версии AT31, AT33 и AT35 для России

Сертификация Tank 300 открывает продажи новых внедорожников в России

Arctic Trucks сертифицировал Tank 300: новые версии AT31, AT33 и AT35 для России

Модифицированный Tank 300 официально получил разрешение на выпуск в России - теперь на рынке появятся версии AT31, AT33 и AT35. Почему это событие важно для любителей внедорожников, какие доработки отличают новинку и что ждет покупателей - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что сертификация открывает путь для уникальных комплектаций, которые ранее были недоступны.

Модифицированный Tank 300 официально получил разрешение на выпуск в России - теперь на рынке появятся версии AT31, AT33 и AT35. Почему это событие важно для любителей внедорожников, какие доработки отличают новинку и что ждет покупателей - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что сертификация открывает путь для уникальных комплектаций, которые ранее были недоступны.

Для российских автолюбителей, следящих за новинками на рынке внедорожников, появление сертифицированных версий Tank 300 от Arctic Trucks - событие, которое может заметно изменить расстановку сил в сегменте. Официальное одобрение типа транспортного средства (ОТТС), выданное в апреле 2026 года, позволяет начать продажи сразу трех модификаций: AT31, AT33 и AT35. Это не просто очередная новость о запуске модели - речь идет о внедорожнике, который получил серьезные доработки для эксплуатации в сложных условиях, что особенно актуально для российских дорог и бездорожья.

Как сообщает Российская Газета, ключевые отличия новых версий Tank 300 заключаются в комплексе внедорожных улучшений. Среди них - интегрированные силовые пороги, специальные дефлекторы для защиты окон и капота, воздухозаборник-шноркель, а также комплект металлической защиты для наиболее уязвимых узлов: двигателя, трансмиссии, радиатора и топливного бака. Такой набор опций позволяет не только повысить проходимость, но и существенно увеличить ресурс автомобиля при эксплуатации вне асфальта.

Внешне модифицированный Tank 300 легко узнать по экспедиционному багажнику, массивным 17-дюймовым дискам с внедорожной резиной и дополнительному оборудованию. В список опций входят тягово-сцепное устройство (фаркоп), лебедка, встроенный пневматический компрессор и специальный кронштейн для запасного колеса, который крепится на задний бампер. Все эти элементы рассчитаны на тех, кто действительно использует автомобиль по назначению - для путешествий, экспедиций и активного отдыха вдали от цивилизации.

Интересно, что обычный Tank 300 уже представлен на российском рынке по цене от 4 099 000 рублей, однако удлиненная версия, по имеющимся данным, вряд ли появится в продаже в ближайшее время. Целевая аудитория новых модификаций - энтузиасты внедорожной тематики, для которых важны не только комфорт и внешний вид, но и реальные возможности автомобиля на пересеченной местности. Как отмечают эксперты, эта ниша остается достаточно узкой, однако спрос на подобные машины стабильно держится на высоком уровне, особенно в регионах с тяжелыми дорожными условиями.

Стоит напомнить, что сертификация новых моделей - не просто формальность, а важный этап, который открывает путь к официальным продажам и сервисному обслуживанию. Подобная практика уже встречалась на рынке: например, недавно сертификация позволила начать массовый выпуск отечественного седана, что подробно разбиралось в материале о стартовавших продажах Senat 900. Это подтверждает, что процедура сертификации становится ключевым инструментом для вывода новых моделей на рынок России.

В завершение стоит добавить несколько важных фактов: Arctic Trucks - компания с мировым именем, специализирующаяся на доработке внедорожников для экстремальных условий. Tank 300 - продукт китайского автопрома, который за короткое время сумел завоевать популярность благодаря сочетанию цены, оснащения и надежности. Сертификация модифицированных версий AT31, AT33 и AT35 может стать новым этапом развития сегмента внедорожников в России, а появление таких моделей на рынке позволит автолюбителям выбирать технику, максимально адаптированную к отечественным реалиям.

Упомянутые марки: TANK
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Тэнк

Похожие материалы Тэнк

Гибридный Wey V9X: старт продаж в Китае, новые технологии и перспективы для России
ИИ в автосервисе: как новые технологии меняют работу механиков и сервисов
Volga объявила цены на новые модели: старт продаж уже в июне
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Саратовская область Уфа Брянск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться