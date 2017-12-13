13 декабря 2017, 09:40

Ares Pantera как интерпретация знаменитого De Tomaso

Бывший исполнительный директор Group Lotus Дэни Бахар, в свое время уволенный со своего поста по обвинению в финансовой нечистоплотности, сегодня руководит компанией, занятой в области строительства автомобилей на заказ.
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  Ares Pantera как интерпретация знаменитого De Tomaso Ares Pantera как интерпретация знаменитого De Tomaso
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Последней работой его фирмы Ares Design стала современная интерпретация De Tomaso Pantera. При этом совершенно очевидно, что во внешности его творения прослеживаются черты другого  произведения автомобильного искусства - Lamborghini Huracán.

В Ares Design не скрывают, что залюбовались «итальянцем», но утверждают, что исключительно в плане его 5,2-литрового атмосферного мотора, максимальную мощность которого довели до 427 кВт.

Что касается внешних форм, то здесь, по словам представителей Ares Design, от Huracán немного, ибо их продукт переделан по образу оригинальной «Пантеры». Как бы то ни было, но результат действительно хорош: в облике суперкара соединены ретро-формы с современными деталями, такими как большие колеса, углеродные материалы или диоды дневного освещения.

«Пантеры» начнут собирать в 2018 году в цехах недавно открытого завода Ares Design в итальянской Модене. Объемы выпуска по не озвучиваются. Яснолишь, что производство будет сильно ограничено.

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Ares Pantera как интерпретация знаменитого De Tomaso
Последней работой его фирмы Ares Design стала современная интерпретация De Tomaso Pantera. При этом совершенно очевидно, что во внешности его творения прослеживаются черты другого  произведения автомобильного искусства - Lamborghini Huracán. В Ares Design не скрывают, что залюбовались «итальянцем», но утверждают, что исключительно в плане его 5,2-литрового атмосферного мотора, максимальную мощность которого довели до 427 кВт. Что касается внешних форм, то здесь, по словам представителей Ares Design, от Huracán немного, ибо их продукт переделан по образу оригинальной «Пантеры». Как бы то ни было, но результат действительно хорош: в облике суперкара соединены ретро-формы с современными деталями, такими как большие колеса, углеродные материалы или диоды дневного освещения.«Пантеры» начнут собирать в 2018 году в цехах недавно открытого завода Ares Design в итальянской Модене. Объемы выпуска по не озвучиваются. Яснолишь, что производство будет сильно ограничено.
2017-12-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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