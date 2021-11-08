Арест на автомобиль: причины наложения и его как снять
Что такое арест на автомобиль и чем он грозит
Арест – это одна из мер административных санкций, применяемых к нарушителю. Арест автомобиля судебными приставами или судом влечет для владельца определенные последствия, связанные с правоограничением. В каждом конкретном случае могут применяться различные ограничения, такие как лишение права распоряжаться машиной, выставлять ее на продажу, обменивать, дарить, производить с ней регистрационные действия и т.д. Владелец может пользоваться автомобилем лимитировано, а если он и отказывается исполнить требования, изложенные в постановлении, например, заплатить по долгам, машина конфискуется и продается с аукциона в счет погашения долга.
Постановление об аресте содержит информацию о виде, объеме и сроках назначенных санкций. Самое распространенное ограничение, применяемое к нарушителю – это запрет на регистрационные действия. Владелец не сможет продать машину, а если и продаст, покупатель не сможет ее перерегистрировать на себя в ГИБДД и пользоваться ею.
Когда приставы применяют арест автомобиля
Арест на автомобиль может быть наложен:
- Если у водителя есть значительный долг по автокредиту. Банк подает на должника в суд, который и выносит решение о наложении ареста на машину.
- Водитель имеет большой долг по алиментам, штрафам, коммунальным и иным платежам. Машину арестовывают судебные приставы до тех пор, пока владелец не погасит свои долги.
- Машина является частью совместно нажитого имущества, которое разводе супругов подлежит разделу. Чтобы один из супругов не продал автомобиль до решения суда, на него накладывают арест.
- Машина ввезена в Россию по неверно оформленным или вовсе не оформленным документам.
- Машина продана по поддельным документам, так как находилась в залоге.
- Другие причины.
Наложение ареста на автомобиль не применяется, если:
- его владелец – лицо с ограниченными возможностями;
- машина не является собственностью должника, а принадлежит его супругу, отцу, ребенку;
- должник работает на данной машине, и наложение ареста лишит его заработка.
Когда можно снять арест с автомобиля
Арест с автомобиля должен быть снят, если:
- должник исполнил все обязательства по исполнительному документу (погасил все долги, штрафы, пени);
- исполнительное производство прекратил суд в связи с тем, что машина перешла в собственность другому лицу, то есть была продана до того, как приставы наложили арест;
- арест наложен неправомерно, например, на машину, не принадлежащую должнику;
- взыскатель изъявил инициативу прекратить исполнительное производство в отношении должника, например, после заключения сторонами мирного соглашения.
Иногда получатель долга и должник договариваются между собой, что должник сам продаст машину и погасит долг, и снимают арест с автомобиля, чтобы можно было его выставить на продажу.
Как снять арест с автомобиля
Если арест снять, машиной можно будет распоряжаться в полном объеме, как своей собственностью, и производить регистрационные действия с ней.
Арест снимается в той инстанции, которая наложила арест, следующими способами:
- долг полностью выплачивается. Если не сделать этого в последующие после ареста 10 суток, машину отправят российскому фонду федерального имущества, который продаст ее с торгов. Вырученные с продажи деньги пойдут на оплату долга должника.
- Должник дожидается, пока пройдут торги, и если на аукционе его машина никого не заинтересовала – забирает ее. Кредитор или иной получатель долга хочет получить деньги, а не машину, и если он откажется ее принять, должнику нужно будет написать заявление о снятии ареста с автомобиля. Впоследствии он сам сможет его продать и загасить долг.
В заявлении на снятие ареста с автомобиля следует указать:
- Получателя-ведомство, которое наложило арест, и отправителя – свои Ф.И.О и контактные данные для связи (телефон, адрес).
- Номер своего дела, узнать который можно в канцелярии ведомства.
- Название документа – «Заявление об отмене обеспечения иска».
- События, которые послужили поводом для наложения ареста, имя и фамилию вынесшего решение судьи, а также примененные к вам меры. Далее пишется, был ли исполнен иск: возможно, стороны заключили мировое соглашение, или вы погасили все долги.
- Ссылку на статью 144 ГКРФ и причину, по которой арест следует снять.
- Просьбу отменить в отношении вас меры по обеспечению иска, а именно, арест вашей машины.
- Документы, прилагаемые к заявлению и подтверждающие ваши доводы.
- Дату составления и подпись.
Заявление и подтверждающие документы будут рассмотрены приставами уже на следующий день после получения, после чего вас, получателя долга и иные контролирующие органы уведомят о принятом решении.
«Для снятия ареста с автомобиля необходимо обратиться в тот орган, который его наложил, выяснить причину ареста, получить постановление о наложении ареста на автомобиль. Если причиной ареста является задолженность владельца, то перед обращением нужно такую задолженность погасить, приложив к заявлению квитанцию об оплате. Также все ограничения на автомобиль могут быть сняты и судом, в том числе если причиной ареста являются неправомерные действия продавца. Если арест наложен после регистрации автомобиля на нового собственника, а причиной ареста являются долги продавца, то велика вероятность, что арест снимут как судебные приставы, так и суд. Отказать в снятии ареста могут, например, когда новый собственник приобрел автомобиль уже с наложенными ограничениями или длительное время не осуществлял регистрацию автомобиля, а в это время был наложен арест по долгам бывшего собственника. Такие вопросы следует уже разрешать в судебном порядке», – пояснил 110km.ru адвокат Игорь Муханов.
Если арест снимут, возьмите решение и сами принесите его в ГИБДД. Дело в том, что информация в базах может появиться не сразу.
Как проверить, снят ли арест с автомобиля
Прежде чем выставлять машину на продажу, нужно провести проверку о снятии ареста с автомобиля. Проверить наличие ареста можно на сайте автоинспекции по номеру VIN машины, либо на сайте судебных приставов.
Знать, наложен ли арест на автомобиль, нужно и покупателю, чтобы избежать проблем с регистрацией. Иногда владелец пытается сбыть машину в аресте. Если ему это удастся, покупатель не сможет перерегистрировать ее на себя.
Так как информация в базы не всегда поступает своевременно, мы советуем передавать деньги продавцу после переоформления машины в ГИБДД. Если продавец честный, он согласится пойти вам на встречу.
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