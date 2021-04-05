Архангельских бизнесменов, обманувших людей при покупке автомобилей на 74 млн рублей, осудили
Разбирательство шло на протяжении более шести лет. Озвучены имена махинаторов - 54-летний Валерий Иванов и 51-летний Сергей Суров. Это люди, стоявшие у руля автоцентра «Авто-Флагман», который в свое время торговал автомобилями (преимущественно марки Renault) и который 6 лет назад стал банкротом.
Судебные и следственные органы установили, что в 2013-2014 г.г. предприниматели путем крупной финансовой аферы похитили денежные средства, полученные от 168 граждан по договорам купли-продажи автомобилей.
Суммарный ущерб превысил 73 млн рублей – в перерасчете на одного покупателя чуть меньше 500 000 рублей. В деле фигурирует еще один факт хищения – на 510 000 рублей, но он, как отмечают следователи, имел частный характер.
В прокуратуре Архангельской области сообщили, что приговор суда в отношении мошенников оказался суров. Старшему Иванову по совокупности преступлений назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы, Сурову дали на год меньше (5 лет тюрьмы).
Указанные сроки мошенники проведут в исправительной колонии общего режима. При этом более 30 млн рублей с них будет взыскано в пользу потерпевших - в качестве компенсации ущерба. Добавляется, что в законную силу приговор пока что не вступил.
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