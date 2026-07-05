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Автор: Мария Степанова

5 июля 2026, 07:34

«Ариан-6»: новая европейская ракета-носитель и ее возможности для космоса

«Ариан-6»: новая европейская ракета-носитель и ее возможности для космоса

Почему новая ракета Ariane 6 изменила расстановку сил в космической гонке и открыла Европе путь к независимым запускам обойдя Китай и Россию

«Ариан-6»: новая европейская ракета-носитель и ее возможности для космоса

Европейская ракета-носитель «Ариан-6» официально сменила «Ариан-5» и уже совершила первый запуск. Новая модель отличается улучшенной тягой, возможностью повторного использования элементов и двумя конфигурациями для разных задач. Это событие может изменить расстановку сил на рынке космических запусков.

Европейская ракета-носитель «Ариан-6» официально сменила «Ариан-5» и уже совершила первый запуск. Новая модель отличается улучшенной тягой, возможностью повторного использования элементов и двумя конфигурациями для разных задач. Это событие может изменить расстановку сил на рынке космических запусков.

Запуск «Ариан-6» стал ключевым событием для всей космической отрасли. Эта ракета-носитель пришла на смену «Ариан-5» и совершила свой первый полет 9 июля 2024 года с космодрома Куру во Французской Гвиане. Новый проект Европейского космического агентства (ЕКА) направлен на повышение эффективности и снижение затрат при выводе полезной нагрузки на орбиту.

«Ариан-6» выпускается в двух вариантах: Ariane 62 с двумя боковыми ускорителями и Ariane 64 с четырьмя. Первый вариант, рассчитанный на выведение средних спутников, способен доставить до 4,5 тонны на геостационарную орбиту или 10,3 тонны на низкую околоземную орбиту. Вторая версия предназначена для более тяжелых грузов — до 11,5 тонны на геостационарную орбиту и 21,6 тонны на низкую околоземную орбиту. Такой подход позволяет гибко реагировать на запросы рынка и конкурировать с ведущими мировыми игроками.

Важной особенностью «Ариан-6» стал двигатель Vulcain 2.1 нового поколения, который обеспечивает увеличенную тягу и топливную эффективность по сравнению с предыдущими моделями. Кроме того, на верхней ступени используется двигатель «Винчи», способный совершать повторные включения в космосе. Это открывает перспективы многоразового использования элементов ракет, которые ранее не были реализованы в европейских носителях.

Эксперты отмечают, что появление «Ариан-6» может изменить баланс на рынке коммерческих запусков. Благодаря новым технологиям и снижению стоимости запусков Европа рассчитывает укрепить свои позиции и привлечь больше заказчиков, в том числе из стран, которые ранее ориентировались на другие космические державы. Для России это событие также может быть интересным: конкуренция на рынке запусков усиливается, а новые технические решения «Ариан-6» могут стать ориентиром для развития отечественных проектов.

«Ариан-6» создавался с учетом требований универсальности и экономичности. Первый запуск прошел успешно, подтвердив работоспособность новых технологий. В ближайшие годы ожидается увеличение частоты запусков и расширение спектра миссий, включая коммерческие и научные задачи. «Ариан-6» способен стать одним из ключевых инструментов для вывода спутников на орбиту в Европе и за ее пределами.

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