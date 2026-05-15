Почему модернизация Ariane 6 важна не только для Европы, но и для России: новая эра прогресса и планы до 2030 года

Ariane 6 готовят к новой модернизации: Block 3 может появиться в 2030-х

В ближайшие годы Ariane 6 ждет масштабное обновление: уже в 2026 году появится версия Block 2 с новыми ускорителями и двигателем, а к 2030-м обсуждается запуск Block 3. Это может изменить европейский рынок космических запусков.

Европейские космические направления движутся к серьезным переменам: компания Arianespace рассматривает запуск современной версии ракеты Ariane 6 Block 3 уже в 2030-х годах. Такой шаг может заметно изменить расстановку сил на рынке пусковых услуг, где конкуренция с американскими и азиатскими игроками становится все жестче.

Как сообщает European Spaceflight, модернизация Ariane 6 будет проходить поэтапно. Первый этап стартует в конце 2026 года, когда на старт выйдет версия Block 2. Она получит новые боковые ускорители P160 и модернизированный двигатель верхней ступени Vinci. Благодаря этим изменениям грузоподъемность ракеты на низкой околоземной орбите увеличится примерно на две тонны, что позволит запускать более тяжелые спутники и доставлять больше полезной нагрузки.

Следующий шаг — возможное появление блока 3, решение о разработке которого планируется принять к концу 2025 года. В Arianespace отмечают, что эта версия сможет доставить до 9,9 тонн на лунную переходную орбиту вместо нынешних 8,6 тонн. Такой прирост открывает путь к выводу перспективного лунного посадочного модуля «Аргонавт» за один запуск, что особенно важно для европейских лунных программ.

В июле стало известно, что модуль «Аргонавт», рассчитанный на доставку до 1800 кг полезного груза на поверхность Луны, может отправиться к спутнику Земли уже в 2031 году. Для этого предполагается использовать ракету Ariane 64 — вариант Ariane 6 с четырьмя твердотопливными ускорителями P120C. Эти планы подтверждают, что Европа намерена укрепить свои позиции в освоении дальнего космоса.

Для российских специалистов и компаний, сотрудничающих с различными партнерами, модернизация Ariane 6 может предоставить новые возможности для совместных проектов и обмена опытом. Кроме того, рост грузоподъемности и появление новых возможностей ракеты влияют на стоимость и доступность коммерческих запусков, что важно для развития отечественных космических программ.

В целом, планы по обновлению Ariane 6 отражают стремление Европы не только сохранить, но и укрепить свои позиции на мировом рынке космических услуг. Если модернизация пройдет успешно, европейские ракеты смогут конкурировать с ведущими мировыми игроками и обеспечить запуск самых сложных миссий, включая лунные экспедиции.

