Автор: Мария Степанова

17 мая 2026, 09:31

Две тонны к победе: почему модернизация Ariane 6 заставит нервничать конкурентов из США и Китая

Ariane 6 готовят к серьезной модернизации: новые ускорители и рост грузоподъемности

В ближайшие годы Ariane 6 ждет масштабное обновление: появятся новые боковые ускорители и усиленный двигатель, что позволит увеличить грузоподъемность и расширить возможности для лунных миссий. Почему это важно для европейской космонавтики - в нашем материале.

Европейская ракета Ariane 6 в ближайшие годы может получить масштабное обновление, которое позволит изменить расстановку сил на рынке космических запусков. Как сообщает European Spaceflight со ссылкой на компанию Arianespace, уже к концу 2026 года планируется вывести на рынок версию Block 2, а в 2030-х годах — ещё более продвинутую модификацию Block 3.

Первый этап модернизации предусматривает появление Ariane 6 Block 2 с новыми боковыми ускорителями P160 и усовершенствованным двигателем верхней ступени Vinci. Благодаря этому изменению грузоподъёмность ракеты на низкой околоземной орбите увеличится примерно на две тонны. Это позволит операторам запускать более тяжёлые спутники и тяжёлую нагрузку, что особенно актуально на фоне растущей конкуренции со стороны США и Китая.

Следующим шагом может стать переход к версии Block 3. В случае реализации проекта грузоподъёмность Ariane 6 на лунную переходную орбиту вырастет с 8,6 до 9,9 тонны. Такой прирост позволит запустить перспективный лунный посадочный модуль «Аргонавт» за один старт, что существенно упростит подготовку европейских миссий к Луне и снизит стоимость доставки грузов на поверхность спутника.

По данным Европейского космического агентства, модуль «Аргонавт» сможет доставить на Луну до 1800 килограммов полезного груза. Его запуск запланирован на 2031 год с помощью ракеты Ariane 64 — это вариант Ariane 6 с четырьмя твердотопливными ускорителями P120C. В настоящее время проект находится на стадии A/B1, когда осуществляется разработка основных технических решений и конструкции устройства.

Модернизация Ariane 6 выглядит как стратегический шаг, позволяющий Европе сохранить независимость в предоставлении космических возможностей для бизнеса и участия в международных лунных программах. Важно отметить, что на фоне ухода ряда западных производителей с российского рынка и ограничений на поставку комплектующих, развитие собственных ракетных технологий в Европе может стать ориентиром и для других стран, включая Россию. Кроме того, обновлённая Ariane 6 может привести к появлению новых коммерческих предложений для международных заказчиков и расширению сотрудничества в сфере открытия представительств.

