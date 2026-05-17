Две тонны к победе: почему модернизация Ariane 6 заставит нервничать конкурентов из США и Китая

17 мая 2026, 09:31
Ariane 6 готовят к серьезной модернизации: новые ускорители и рост грузоподъемности
Ariane 6 готовят к серьезной модернизации: новые ускорители и рост грузоподъемности
В ближайшие годы Ariane 6 ждет масштабное обновление: появятся новые боковые ускорители и усиленный двигатель, что позволит увеличить грузоподъемность и расширить возможности для лунных миссий. Почему это важно для европейской космонавтики - в нашем материале.
Европейская ракета Ariane 6 в ближайшие годы может получить масштабное обновление, которое позволит изменить расстановку сил на рынке космических запусков. Как сообщает European Spaceflight со ссылкой на компанию Arianespace, уже к концу 2026 года планируется вывести на рынок версию Block 2, а в 2030-х годах — ещё более продвинутую модификацию Block 3.
Первый этап модернизации предусматривает появление Ariane 6 Block 2 с новыми боковыми ускорителями P160 и усовершенствованным двигателем верхней ступени Vinci. Благодаря этому изменению грузоподъёмность ракеты на низкой околоземной орбите увеличится примерно на две тонны. Это позволит операторам запускать более тяжёлые спутники и тяжёлую нагрузку, что особенно актуально на фоне растущей конкуренции со стороны США и Китая.
Следующим шагом может стать переход к версии Block 3. В случае реализации проекта грузоподъёмность Ariane 6 на лунную переходную орбиту вырастет с 8,6 до 9,9 тонны. Такой прирост позволит запустить перспективный лунный посадочный модуль «Аргонавт» за один старт, что существенно упростит подготовку европейских миссий к Луне и снизит стоимость доставки грузов на поверхность спутника.
По данным Европейского космического агентства, модуль «Аргонавт» сможет доставить на Луну до 1800 килограммов полезного груза. Его запуск запланирован на 2031 год с помощью ракеты Ariane 64 — это вариант Ariane 6 с четырьмя твердотопливными ускорителями P120C. В настоящее время проект находится на стадии A/B1, когда осуществляется разработка основных технических решений и конструкции устройства.
Модернизация Ariane 6 выглядит как стратегический шаг, позволяющий Европе сохранить независимость в предоставлении космических возможностей для бизнеса и участия в международных лунных программах. Важно отметить, что на фоне ухода ряда западных производителей с российского рынка и ограничений на поставку комплектующих, развитие собственных ракетных технологий в Европе может стать ориентиром и для других стран, включая Россию. Кроме того, обновлённая Ariane 6 может привести к появлению новых коммерческих предложений для международных заказчиков и расширению сотрудничества в сфере открытия представительств.
Похожие материалы
-
18.05.2026, 20:50
В Москве показали новый плацкарт: больше мест, шире полки, современный комфорт
В столице презентовали макет плацкартного вагона нового поколения: увеличенные спальные места, больше пассажирских мест и современные удобства. Это решение может изменить подход к дальним поездкам на поезде и задать новый стандарт комфорта для российских пассажиров.Читать далее
-
18.05.2026, 19:57
ЕКА готовит рекордные запуски спутников и новые миссии в 2026 году
В 2026 году Европейское космическое агентство планирует вывести на орбиту рекордное количество спутников, усилить независимость Европы в космосе и реализовать масштабные научные миссии. Эти шаги могут изменить расстановку сил в мировой космической отрасли.Читать далее
-
18.05.2026, 17:17
Mercedes-Benz ограничит продажи бронированного S 680 Guard: новые проверки клиентов
Mercedes-Benz меняет правила: теперь купить бронированный S 680 Guard смогут только те, кто пройдет специальную проверку. Это связано с опасениями по поводу вторичных санкций и возможных репутационных рисков. Почему автогигант идет на такие меры и что это значит для рынка - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что даже состоятельные клиенты теперь не всегда смогут получить желаемое авто.Читать далее
-
18.05.2026, 15:21
Импортные авто не станут дешевле: рубль укрепился, а цены продолжают расти
Многие ждали, что после укрепления рубля иномарки станут доступнее, но ситуация оказалась сложнее. Эксперт объяснил, почему даже при выгодном курсе валюты цены на автомобили из Китая и Европы продолжают расти. Какие скрытые факторы мешают снижению стоимости и что это значит для покупателей - разбираемся подробно.Читать далее
-
18.05.2026, 15:13
100 лет Ле-Ману: как одна авария изменила автоспорт и правила безопасности
Юбилей 24-часовой гонки в Ле-Мане в 2023 году напомнил о самой страшной катастрофе в истории автоспорта. Почему авария 1955 года стала поворотным моментом для всей индустрии и как она повлияла на современные стандарты безопасности - в нашем материале.Читать далее
-
18.05.2026, 14:46
Jaguar Type 01: электрический гран-турер замечен на улицах Монако без камуфляжа
Jaguar готовит к запуску свой первый полностью электрический гран-турер Type 01, который недавно был замечен на улицах Монако. Модель удивляет новым стилем, мощной силовой установкой и амбициями стать флагманом электрической линейки бренда. Почему этот автомобиль вызывает столько обсуждений - в нашем материале.Читать далее
-
18.05.2026, 14:18
Вагон с одноместными купе и завтраком появился на поезде Москва-Санкт-Петербург
На маршруте Москва-Санкт-Петербург теперь доступен вагон с одноместными купе: расширенный сервис, завтрак и личное пространство по цене ниже СВ. Это решение может изменить привычные сценарии ночных путешествий между столицами.Читать далее
-
18.05.2026, 14:13
Технологии Artemis II: как новые разработки меняют пилотируемые миссии к Луне
Artemis II - первый за десятилетия пилотируемый полет к Луне, где используются лазерные коммуникации, европейский сервисный модуль и индивидуальные скафандры. Эти технологии могут изменить подход к исследованию космоса и безопасности экипажа уже в ближайшие годы.Читать далее
-
18.05.2026, 12:43
Mercedes-Benz, Volkswagen и BMW расширяют военные заказы: автогиганты меняют стратегию
Немецкие автоконцерны неожиданно усилили сотрудничество с оборонной промышленностью. Mercedes-Benz, Volkswagen и BMW наращивают производство техники для армии, что может изменить рынок и повлиять на занятость. Какие модели востребованы, кто заказывает и почему это важно именно сейчас - разбираемся в деталях.Читать далее
-
18.05.2026, 12:12
BMW показала Vision Alpina с бензиновым V8: возвращение классики без гибридов
На Конкурсе элегантности в Вилла-д'Эсте BMW представила концепт Vision BMW Alpina - первый проект после полного выкупа марки. Модель удивила мотором V8 без гибридных систем и роскошным салоном. Почему это событие уже обсуждают эксперты и что ждет поклонников бренда - в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы
-
18.05.2026, 20:50
В Москве показали новый плацкарт: больше мест, шире полки, современный комфорт
В столице презентовали макет плацкартного вагона нового поколения: увеличенные спальные места, больше пассажирских мест и современные удобства. Это решение может изменить подход к дальним поездкам на поезде и задать новый стандарт комфорта для российских пассажиров.Читать далее
-
18.05.2026, 19:57
ЕКА готовит рекордные запуски спутников и новые миссии в 2026 году
В 2026 году Европейское космическое агентство планирует вывести на орбиту рекордное количество спутников, усилить независимость Европы в космосе и реализовать масштабные научные миссии. Эти шаги могут изменить расстановку сил в мировой космической отрасли.Читать далее
-
18.05.2026, 17:17
Mercedes-Benz ограничит продажи бронированного S 680 Guard: новые проверки клиентов
Mercedes-Benz меняет правила: теперь купить бронированный S 680 Guard смогут только те, кто пройдет специальную проверку. Это связано с опасениями по поводу вторичных санкций и возможных репутационных рисков. Почему автогигант идет на такие меры и что это значит для рынка - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что даже состоятельные клиенты теперь не всегда смогут получить желаемое авто.Читать далее
-
18.05.2026, 15:21
Импортные авто не станут дешевле: рубль укрепился, а цены продолжают расти
Многие ждали, что после укрепления рубля иномарки станут доступнее, но ситуация оказалась сложнее. Эксперт объяснил, почему даже при выгодном курсе валюты цены на автомобили из Китая и Европы продолжают расти. Какие скрытые факторы мешают снижению стоимости и что это значит для покупателей - разбираемся подробно.Читать далее
-
18.05.2026, 15:13
100 лет Ле-Ману: как одна авария изменила автоспорт и правила безопасности
Юбилей 24-часовой гонки в Ле-Мане в 2023 году напомнил о самой страшной катастрофе в истории автоспорта. Почему авария 1955 года стала поворотным моментом для всей индустрии и как она повлияла на современные стандарты безопасности - в нашем материале.Читать далее
-
18.05.2026, 14:46
Jaguar Type 01: электрический гран-турер замечен на улицах Монако без камуфляжа
Jaguar готовит к запуску свой первый полностью электрический гран-турер Type 01, который недавно был замечен на улицах Монако. Модель удивляет новым стилем, мощной силовой установкой и амбициями стать флагманом электрической линейки бренда. Почему этот автомобиль вызывает столько обсуждений - в нашем материале.Читать далее
-
18.05.2026, 14:18
Вагон с одноместными купе и завтраком появился на поезде Москва-Санкт-Петербург
На маршруте Москва-Санкт-Петербург теперь доступен вагон с одноместными купе: расширенный сервис, завтрак и личное пространство по цене ниже СВ. Это решение может изменить привычные сценарии ночных путешествий между столицами.Читать далее
-
18.05.2026, 14:13
Технологии Artemis II: как новые разработки меняют пилотируемые миссии к Луне
Artemis II - первый за десятилетия пилотируемый полет к Луне, где используются лазерные коммуникации, европейский сервисный модуль и индивидуальные скафандры. Эти технологии могут изменить подход к исследованию космоса и безопасности экипажа уже в ближайшие годы.Читать далее
-
18.05.2026, 12:43
Mercedes-Benz, Volkswagen и BMW расширяют военные заказы: автогиганты меняют стратегию
Немецкие автоконцерны неожиданно усилили сотрудничество с оборонной промышленностью. Mercedes-Benz, Volkswagen и BMW наращивают производство техники для армии, что может изменить рынок и повлиять на занятость. Какие модели востребованы, кто заказывает и почему это важно именно сейчас - разбираемся в деталях.Читать далее
-
18.05.2026, 12:12
BMW показала Vision Alpina с бензиновым V8: возвращение классики без гибридов
На Конкурсе элегантности в Вилла-д'Эсте BMW представила концепт Vision BMW Alpina - первый проект после полного выкупа марки. Модель удивила мотором V8 без гибридных систем и роскошным салоном. Почему это событие уже обсуждают эксперты и что ждет поклонников бренда - в нашем материале.Читать далее