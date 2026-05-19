Автор: Мария Степанова

19 мая 2026, 10:54

Ariane 6 и SpaceX: сравнение возможностей, стоимости и перспектив ракет

Европейская Ariane 6 против Falcon 9 и Starship от SpaceX - кто впереди и почему стоит следить за гонкой

Запуск Ariane 6 стал важным событием для европейской космической отрасли, но конкуренция с SpaceX обостряется. В материале - разбор ключевых отличий, стоимости запусков и перспектив программ, которые определяют будущее космических перевозок.

Запуск Ariane 6, выполненный европейскими космическими агентствами, стал ведущим событием для всей отрасли. Новая ракета высотой 56 метров стартовала с космодрома во Французской Гвиане, открывая новую страницу для европейских космических программ. Ariane 6 пришла на смену Ariane 5, но её появление задержалось на несколько лет, что позволило конкурентам, в первую очередь SpaceX, укрепить свои позиции на рынке.

Главная особенность Ariane 6 — модульная конструкция. Ракета может оснащаться двумя или четырьмя твердотопливными ускорителями, что позволяет запускать как лёгкие, так и тяжёлые грузы. Для клиентов доступны два варианта головного обтекателя. Двигатель «Винчи» на верхней ступени может повторно запускаться в космосе, доставляя несколько спутников на разные орбиты за один полёт. По расчетам ЕКА, стоимость запуска Ariane 6 должна быть значительно ниже, чем у предшественницы, однако полностью конкурировать с SpaceX по цене пока не представляется возможным.

SpaceX уже давно сделала ставку на многоразовость. Falcon 9 и Falcon Heavy регулярно возвращают свои ускорители на Землю, что позволяет компании Илона Маска снижать себестоимость запусков. К 2024 году SpaceX успешно вернула 300 ускорителей, а также начала возвращать обтекатели. Следующий шаг — полностью многоразовый Starship, который должен выводить на орбиту груз массой до 150 тонн и стать новым стандартом для отрасли. В отличие от SpaceX, Ariane 6 остаётся одноразовой — решение, принятое ещё в 2014 году, теперь выглядит спорным даже для европейских чиновников.

По грузоподъёмности Ariane 6 в четырёхбустерной версии (Ariane 64) может вывести до 21,6 тонны на низкую околоземную орбиту и 11,5 тонны на геопереходную орбиту. Falcon 9 в одноразовой схеме способна доставить 22,8 тонны на низкую орбиту и 8,3 тонны на геопереходную, Falcon Heavy — до 63,8 тонны на низкую орбиту. Starship обещает выводить до 150 тонн, что в разы превосходит возможности европейской ракеты.

Стоимость запусков — ещё один ключевой фактор. По разным оценкам, запуск Ariane 6 обходится в 77–98 миллионов долларов, что дешевле Ariane 5, но дороже Falcon 9, которая для коммерческих клиентов стоит около 62 миллионов, а для государственных контрактов — до 95 миллионов. SpaceX утверждает, что себестоимость одного запуска Falcon 9 может составлять около 30 миллионов долларов, а Starship в будущем — всего 2–3 миллиона долларов. Если эти цифры подтвердятся, SpaceX закрепит за собой лидерство по цене.

География запусков также различается. Ariane 6 стартует с космодрома во Французской Гвиане. SpaceX использует три площадки во Флориде для Falcon 9, а также отдельный комплекс в Техасе для Starship. В планах SpaceX — создание морских платформ для запусков и даже использование кораблей для межконтинентальных перелётов.

Что касается дальних миссий, ЕКА планирует отправить миссию с помощью Ariane 6 к Марсу в 2027 году, включая возвращение образцов на Землю. Для этого используется четырёхбустерная версия ракеты и дополнительный разгонный блок «Астрис». SpaceX уже заявляет о возможности отправки 4 тонн на Марс с помощью Falcon 9 и 16,8 тонн — с помощью Falcon Heavy. Starship рассчитан на пилотируемые и грузовые миссии к Луне и Марсу, а также станет частью программы «Артемида» по высадке астронавтов на Луну.

В целом, запуск Ariane 6 — важнейший шаг для Европы, но конкуренция со SpaceX становится всё жёстче. Многоразовые технологии, гибкая ценовая политика и амбициозные планы Илона Маска задают новые стандарты отрасли. Это сигнал: рыночные условия меняются, и в нашей игре — имеются в виду и Россия — приходится принимать новые реалии: от стоимости до технологических решений. В ближайшие годы именно конкуренция между Ariane 6, Falcon 9, Falcon Heavy и Starship определит, кто будет диктовать правила в космосе.

