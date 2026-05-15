Сравнение Ariane 6 и Falcon Heavy: кто выиграет гонку за освоение космоса

15 мая 2026, 15:21
Ariane 6: новая тяжелая ракета ESA снизит стоимость запусков и расширит научные миссии
Европейское космическое агентство готовит тяжелую ракету Ariane 6, которая обещает удвоить эффективность запусков и открыть новые возможности для научных исследований. Почему этот проект важен для Европы и как он изменит рынок космических перевозок - в нашем материале.
Появление ракеты Ariane 6 Европейского космического агентства (ЕКА) может стать одним из важнейших событий для мировой космической отрасли в ближайшие годы. По словам генерального директора ЕКА Йозефа Ашбахера, новая ракета совершила свой первый полет летом 2024 года. Сейчас она вызывает живой интерес как в научном сообществе, так и у коммерческих заказчиков.
Ariane 6 пришла на смену легендарной Ariane 5, которая с 1996 по 2023 год оставалась главным европейским тяжеловозом для космических запусков. Новая ракета заметно выше предшественницы, но при этом легче, что позволило инженерам ЕКА почти вдвое снизить стоимость запусков. Как подчеркивает Ашбахер, главное преимущество Ariane 6 (несмотря на отсутствие многоразовости, как у Falcon 9 или Falcon Heavy от SpaceX) — это увеличенная грузоподъемность. По расчетам ЕКА, Ariane 6 способна выводить в космос большую полезную нагрузку, чем Falcon Heavy, что открывает новые горизонты для крупных научных миссий.
Ракета будет выпускаться в двух версиях: Ariane 62 (с двумя твердотопливными ускорителями) и Ariane 64 (с четырьмя). Такой подход позволяет гибко подбирать конфигурацию под конкретные задачи — от коммерческого запуска до сложных научных экспедиций. В число приоритетных миссий входят: запуск обсерватории PLATO для поиска экзопланет, проект ARIEL по изучению атмосфер более тысячи известных экзопланет, миссия Comet Interceptor для встречи с новой межзвездной кометой, а также запуск первого в истории космического детектора гравитационных волн LISA и рентгеновского телескопа ATHENA.
Если судить по текущим планам ЕКА, успешный запуск Ariane 6 позволит Европе закрепить позиции на рынке космических транспортных услуг и дать новый импульс развитию научных программ. При этом появляются как новые возможности для международного сотрудничества, так и новые вызовы для отечественных производителей ракетно-космической техники. Важно отметить, что Ariane 6 создавалась с учетом современных требований безопасности и экологичности. Ее потенциальный успех может стать примером для других стран, стремящихся снизить стоимость и повысить эффективность космических запусков — даже без полного перехода на многоразовые технологии.
