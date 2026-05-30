Ariane 6 против всех: как Европа отказалась от зависимости и бросила вызов Илону Маску

Ariane 6: новые возможности для Европы и детали модификаций ракеты

Ariane 6 открывает для Европы новые горизонты в космической отрасли. Благодаря разным модификациям ракета способна конкурировать с ведущими мировыми носителями. Почему этот проект так важен для европейского рынка - в нашем материале.

Ariane 6 открывает для Европы новые горизонты в космической отрасли. Благодаря разным модификациям ракета способна конкурировать с ведущими мировыми носителями. Почему этот проект так важен для европейского рынка - в нашем материале.

Появление Ariane 6 стало для европейской космической отрасли не просто очередным шагом вперед, а настоящим вызовом устоявшимся правилам запуска на рынке. В условиях жёсткой конкуренции со стороны SpaceX и других частных операторов Европа получила инструмент, способный изменить баланс сил.

Главная особенность Ariane 6 — гибкость конструкции и наличие двух модификаций. Лёгкая версия A62 оснащается двумя твердотопливными ускорителями и предназначена для вывода средних и небольших спутников. Она способна доставить до 5 тонн на геопереходную орбиту (ГПО) и до 10,35 тонн на низкую опорную орбиту (НОО). Тяжёлая версия A64 комплектуется четырьмя ускорителями, позволяя запускать крупные телекоммуникационные и военные спутники: до 11,5 тонн на ГПО и до 21,5 тонн на НОО.

Такая модульность даёт возможность адаптировать ракету под разные задачи — от коммерческих запусков до государственных программ. По данным Европейского космического агентства (ESA), Ariane 6 разрабатывалась с учётом требований по снижению стоимости запусков и увеличению частоты миссий. Это позволяет операторам предлагать конкурентные условия на мировом рынке.

Важно отметить, что Ariane 6 пришла на смену легендарной Ariane 5, которая долгое время была флагманом европейских запусков. Новая ракета не только увеличила грузоподъёмность, но и упростила логистику подготовки к старту (горизонтальная сборка и частично автоматизированные проверки). В результате Европа получила шанс вернуть себе часть утраченных позиций на рынке пусковых услуг и снизить зависимость от иностранных технологий, включая российские двигатели (Ariane 5 использовала РД-180, а Ariane 6 полностью отказалась от них в пользу европейских разработок).

Первый полёт Ariane 6 состоялся 9 июля 2024 года с космодрома Куру во Французской Гвиане и стал историческим событием для отрасли. Для российского рынка появление нового европейского носителя означает ужесточение конкуренции, но также может привести к появлению партнёрских возможностей, например, в области попутных и кластерных запусков. Важно, что Ariane 6 ориентирована на долгосрочные перспективы (подтверждён пул из более чем 30 миссий, включая запуски спутников Galileo и Amazon Kuiper) и способна поддерживать широкий спектр задач — от вывода группировок OneWeb до научных миссий к астероидам. Это делает её одной из самых универсальных ракет-носителей на сегодняшний день.

Напомним, ранее 110km рассказывал о самых быстрых поездах на планете, которые способны разгоняться до 600 км/час. Подробнее можно узнать в нашем материале.