Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Мария Степанова

15 мая 2026, 06:29

Ariane 6: новый этап для европейских ракет - успешный старт и восстановление доступа к космосу

После десяти лет ожидания: Как Ariane 6 переписала правила игры — новая эра европейского космоса

Европа вновь обрела независимый доступ к космосу: Ariane 6 успешно стартовала с космодрома во Французской Гвиане. Почему этот запуск важен для рынка запусков и какие возможности открывает новая ракета - в нашем материале.

Успешный запуск тяжелой ракеты Ariane 6 с космодрома Куру во Французской Гвиане, состоявшийся 30 апреля 2026 года, стал ключевым событием для европейской космической отрасли. В ходе миссии VA268 ракета-носитель вывела на орбиту 32 спутника для проекта Amazon Leo, что подтвердило возможность Европы самостоятельно обеспечивать доступ в космос на фоне растущей конкуренции на мировом рынке. Генеральный директор Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер назвал этот запуск историческим событием, которое фактически восстановило космический суверенитет Европы.

Полет стал седьмым в программе Ariane 6 и вторым для самой мощной версии Ariane 64 с четырьмя твердотопливными ускорителями P120C. В отличие от демонстрационной миссии 2024 года, текущий запуск носил полностью коммерческий характер, а его успех открывает дорогу для выполнения амбициозной программы из 18 запусков для интернет-спутниковой группировки Amazon.

Решение о создании Ariane 6 было принято еще в 2014 году для замены устаревающей Ariane 5 и сохранения позиций на рынке. ЕКА курирует разработку и закупки, объединяя предприятия 13 стран вокруг головного подрядчика ArianeGroup, в то время как французское агентство CNES отвечает за инфраструктуру космодрома. Новая ракета отличается модульной конструкцией: версия Ariane 62 (с двумя ускорителями) выводит до 10,3 тонны на низкую орбиту, а Ariane 64 (с четырьмя) — до 21,6 тонны.

Важной особенностью Ariane 6 является возможность запускать как крупные спутники, так и малые аппараты массой до 200 кг в рамках миссий Rideshare. Благодаря адаптерам ЕКА и сервису Multiple Launch, университеты и стартапы могут отправить свои разработки в космос без гигантских бюджетов, что делает запуски более доступными.

Технически ракета состоит из главной ступени с двигателем Vulcain 2.1, твердотопливных ускорителей P120C и разгонного блока с двигателем Vinci, способным многократно включаться. Такая схема позволяет доставлять грузы на разные орбиты в рамках одной миссии и минимизировать космический мусор за счет контролируемого схода разгонного блока с орбиты, что соответствует принципам "нулевого мусора".

Высота ракеты в максимальной комплектации составляет 62 метра, стартовая масса — почти 900 тонн. Обтекатель, выполненный из композитных материалов, доступен в двух размерах (14 и 20 метров) при диаметре 5,4 метра, надежно защищая спутники от перегрева и вибраций при выведении. Запуск осуществляется с нового стартового комплекса во Французской Гвиане, расположение которого в пяти градусах от экватора позволяет максимально использовать вращение Земли.

Инфраструктура космодрома впечатляет: здание для сборки длиной 112 метров, передвижной портал высотой 90 метров и стартовая площадка глубиной 28,5 метра. Для строительства было использовано более 167 тысяч кубометров бетона. В рамках модернизации CNES также внедряет беспилотные летательные аппараты для патрулирования периметра и инспекции сооружений, что повышает безопасность и эффективность подготовки будущих миссий.

В ближайших планах — дальнейшее наращивание темпов запусков и модернизация ракеты. Ускорители P120C в перспективе будут заменены на более мощные P160C, что увеличит грузоподъемность и конкурентоспособность носителя. График запусков на 2026 год предусматривает выполнение нескольких миссий, и Европа, наконец, получила полностью укомплектованную ракетную семью, способную конкурировать с лидерами рынка вроде SpaceX.

Похожие материалы

