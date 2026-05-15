После десяти лет ожидания: Как Ariane 6 переписала правила игры — новая эра европейского космоса

15 мая 2026, 06:29
Ariane 6: новый этап для европейских ракет - успешный старт и восстановление доступа к космосу
Ariane 6: новый этап для европейских ракет - успешный старт и восстановление доступа к космосу
Европа вновь обрела независимый доступ к космосу: Ariane 6 успешно стартовала с космодрома во Французской Гвиане. Почему этот запуск важен для рынка запусков и какие возможности открывает новая ракета - в нашем материале.
Успешный запуск тяжелой ракеты Ariane 6 с космодрома Куру во Французской Гвиане, состоявшийся 30 апреля 2026 года, стал ключевым событием для европейской космической отрасли. В ходе миссии VA268 ракета-носитель вывела на орбиту 32 спутника для проекта Amazon Leo, что подтвердило возможность Европы самостоятельно обеспечивать доступ в космос на фоне растущей конкуренции на мировом рынке. Генеральный директор Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер назвал этот запуск историческим событием, которое фактически восстановило космический суверенитет Европы.
Полет стал седьмым в программе Ariane 6 и вторым для самой мощной версии Ariane 64 с четырьмя твердотопливными ускорителями P120C. В отличие от демонстрационной миссии 2024 года, текущий запуск носил полностью коммерческий характер, а его успех открывает дорогу для выполнения амбициозной программы из 18 запусков для интернет-спутниковой группировки Amazon.
Решение о создании Ariane 6 было принято еще в 2014 году для замены устаревающей Ariane 5 и сохранения позиций на рынке. ЕКА курирует разработку и закупки, объединяя предприятия 13 стран вокруг головного подрядчика ArianeGroup, в то время как французское агентство CNES отвечает за инфраструктуру космодрома. Новая ракета отличается модульной конструкцией: версия Ariane 62 (с двумя ускорителями) выводит до 10,3 тонны на низкую орбиту, а Ariane 64 (с четырьмя) — до 21,6 тонны.
Важной особенностью Ariane 6 является возможность запускать как крупные спутники, так и малые аппараты массой до 200 кг в рамках миссий Rideshare. Благодаря адаптерам ЕКА и сервису Multiple Launch, университеты и стартапы могут отправить свои разработки в космос без гигантских бюджетов, что делает запуски более доступными.
Технически ракета состоит из главной ступени с двигателем Vulcain 2.1, твердотопливных ускорителей P120C и разгонного блока с двигателем Vinci, способным многократно включаться. Такая схема позволяет доставлять грузы на разные орбиты в рамках одной миссии и минимизировать космический мусор за счет контролируемого схода разгонного блока с орбиты, что соответствует принципам "нулевого мусора".
Высота ракеты в максимальной комплектации составляет 62 метра, стартовая масса — почти 900 тонн. Обтекатель, выполненный из композитных материалов, доступен в двух размерах (14 и 20 метров) при диаметре 5,4 метра, надежно защищая спутники от перегрева и вибраций при выведении. Запуск осуществляется с нового стартового комплекса во Французской Гвиане, расположение которого в пяти градусах от экватора позволяет максимально использовать вращение Земли.
Инфраструктура космодрома впечатляет: здание для сборки длиной 112 метров, передвижной портал высотой 90 метров и стартовая площадка глубиной 28,5 метра. Для строительства было использовано более 167 тысяч кубометров бетона. В рамках модернизации CNES также внедряет беспилотные летательные аппараты для патрулирования периметра и инспекции сооружений, что повышает безопасность и эффективность подготовки будущих миссий.
В ближайших планах — дальнейшее наращивание темпов запусков и модернизация ракеты. Ускорители P120C в перспективе будут заменены на более мощные P160C, что увеличит грузоподъемность и конкурентоспособность носителя. График запусков на 2026 год предусматривает выполнение нескольких миссий, и Европа, наконец, получила полностью укомплектованную ракетную семью, способную конкурировать с лидерами рынка вроде SpaceX.
Похожие материалы
-
14.05.2026, 20:53
Последний круг на Нюрбургринге: как Mercedes-AMG GT S изменил судьбу автолюбителя
Модифицированный Mercedes-AMG GT S с почти 700 л.с. стал героем особого заезда на Нюрбургринге. Известный гонщик Миша Charoudin устроил незабываемую поездку для Арто Alanen, который борется с тяжелой болезнью. Почему этот круг стал самым важным - в нашем материале.Читать далее
-
14.05.2026, 20:16
Как КрАЗ-256Б изменил рынок спецтехники Великобритании в 1970-х
В 1970-х советские самосвалы КрАЗ-256Б неожиданно заняли место на британских стройках, вытеснив местные марки благодаря простоте, надежности и выгоде. Почему этот опыт до сих пор обсуждают эксперты и как он повлиял на рынок спецтехники - разбираемся в деталях.Читать далее
-
14.05.2026, 17:45
Заводы Mercedes и Volkswagen в Германии могут перейти под выпуск бронетехники
В Германии обсуждают передачу заводов Mercedes и Volkswagen под производство бронемашин. Это решение может изменить расстановку сил в европейском автопроме. Почему автогиганты идут на такой шаг, какие перемены ждут сотрудников и что это значит для рынка - разбираемся в деталях.Читать далее
-
14.05.2026, 14:21
В BMW сменился председатель правления: Милан Неделькович возглавил концерн
В BMW произошла неожиданная смена руководства: Оливер Ципсе покинул пост председателя правления, уступив место Милану Недельковичу. Это решение может повлиять на стратегию концерна и его позиции на мировом рынке. Почему именно сейчас произошли перемены и что ждет бренд - разбираемся в деталях. Мало кто знает, но за кулисами происходят серьезные изменения, которые могут затронуть и российских автолюбителей.Читать далее
-
14.05.2026, 10:18
Mazda3 обновят в 2027 году: минимальные изменения и новые опции для Европы
Mazda3 спустя восемь лет после выхода получит обновление, которое заметят только самые внимательные. Почему производитель не стал менять техническую часть, какие новые функции появятся и что это значит для рынка - разбираемся, что ждет популярную модель в 2027 году. Мало кто знает, но спрос на Mazda в России резко вырос.Читать далее
-
14.05.2026, 09:52
Jeep Avenger 2027: новые моторы, юбилейная версия и свежий дизайн
Jeep представил обновленный Avenger, который теперь доступен с новыми двигателями, улучшенным интерьером и эксклюзивной юбилейной версией. Модель уже можно заказать, а поставки стартуют в конце года. Почему эти перемены могут повлиять на выбор россиян - разбираемся подробно.Читать далее
-
14.05.2026, 07:00
Ariane 6 с четырьмя ускорителями: новый вызов для мировой космической индустрии
Старт Ariane 6 с четырьмя ускорителями стал поворотным моментом для европейской космической отрасли. Европа впервые за долгое время получила шанс выйти из тени американских технологий и укрепить свои позиции на рынке запусков. Почему этот запуск так важен именно сейчас - разбираемся в деталях.Читать далее
-
14.05.2026, 04:26
Harley-Davidson Fat Daddy: литовский тюнинг с экстремальными колесами и новым взглядом на классику
Harley-Davidson Fat Daddy от Killer Custom - это не просто очередной кастом, а смелый эксперимент с культовой моделью. В центре внимания - массивные колеса и множество доработок, которые меняют привычный облик мотоцикла. Почему этот проект обсуждают эксперты и чем он отличается от других - разбираемся в деталях.Читать далее
-
13.05.2026, 19:56
Канада меняет стратегию: робот Canadarm3 готовят к новым лунным задачам
Канадская компания MDA Space не сбавляет темпы по созданию Canadarm3, несмотря на пересмотр планов NASA по станции Gateway. Теперь обсуждается перенос уникальных технологий прямо на поверхность Луны - это может изменить роль Канады в лунной программе и открыть новые перспективы для отечественной робототехники.Читать далее
-
13.05.2026, 18:27
Fiat 500 Dolcevita: новая версия гибрида с акцентом на стиль и ностальгию
Fiat расширяет линейку 500 Hybrid, выпуская спецверсию Dolcevita с уникальными деталями и атмосферой средиземноморского лета. Почему бренд снова обращается к прошлому и как это повлияет на интерес к модели - разбираемся в материале.Читать далее
Похожие материалы
-
14.05.2026, 20:53
Последний круг на Нюрбургринге: как Mercedes-AMG GT S изменил судьбу автолюбителя
Модифицированный Mercedes-AMG GT S с почти 700 л.с. стал героем особого заезда на Нюрбургринге. Известный гонщик Миша Charoudin устроил незабываемую поездку для Арто Alanen, который борется с тяжелой болезнью. Почему этот круг стал самым важным - в нашем материале.Читать далее
-
14.05.2026, 20:16
Как КрАЗ-256Б изменил рынок спецтехники Великобритании в 1970-х
В 1970-х советские самосвалы КрАЗ-256Б неожиданно заняли место на британских стройках, вытеснив местные марки благодаря простоте, надежности и выгоде. Почему этот опыт до сих пор обсуждают эксперты и как он повлиял на рынок спецтехники - разбираемся в деталях.Читать далее
-
14.05.2026, 17:45
Заводы Mercedes и Volkswagen в Германии могут перейти под выпуск бронетехники
В Германии обсуждают передачу заводов Mercedes и Volkswagen под производство бронемашин. Это решение может изменить расстановку сил в европейском автопроме. Почему автогиганты идут на такой шаг, какие перемены ждут сотрудников и что это значит для рынка - разбираемся в деталях.Читать далее
-
14.05.2026, 14:21
В BMW сменился председатель правления: Милан Неделькович возглавил концерн
В BMW произошла неожиданная смена руководства: Оливер Ципсе покинул пост председателя правления, уступив место Милану Недельковичу. Это решение может повлиять на стратегию концерна и его позиции на мировом рынке. Почему именно сейчас произошли перемены и что ждет бренд - разбираемся в деталях. Мало кто знает, но за кулисами происходят серьезные изменения, которые могут затронуть и российских автолюбителей.Читать далее
-
14.05.2026, 10:18
Mazda3 обновят в 2027 году: минимальные изменения и новые опции для Европы
Mazda3 спустя восемь лет после выхода получит обновление, которое заметят только самые внимательные. Почему производитель не стал менять техническую часть, какие новые функции появятся и что это значит для рынка - разбираемся, что ждет популярную модель в 2027 году. Мало кто знает, но спрос на Mazda в России резко вырос.Читать далее
-
14.05.2026, 09:52
Jeep Avenger 2027: новые моторы, юбилейная версия и свежий дизайн
Jeep представил обновленный Avenger, который теперь доступен с новыми двигателями, улучшенным интерьером и эксклюзивной юбилейной версией. Модель уже можно заказать, а поставки стартуют в конце года. Почему эти перемены могут повлиять на выбор россиян - разбираемся подробно.Читать далее
-
14.05.2026, 07:00
Ariane 6 с четырьмя ускорителями: новый вызов для мировой космической индустрии
Старт Ariane 6 с четырьмя ускорителями стал поворотным моментом для европейской космической отрасли. Европа впервые за долгое время получила шанс выйти из тени американских технологий и укрепить свои позиции на рынке запусков. Почему этот запуск так важен именно сейчас - разбираемся в деталях.Читать далее
-
14.05.2026, 04:26
Harley-Davidson Fat Daddy: литовский тюнинг с экстремальными колесами и новым взглядом на классику
Harley-Davidson Fat Daddy от Killer Custom - это не просто очередной кастом, а смелый эксперимент с культовой моделью. В центре внимания - массивные колеса и множество доработок, которые меняют привычный облик мотоцикла. Почему этот проект обсуждают эксперты и чем он отличается от других - разбираемся в деталях.Читать далее
-
13.05.2026, 19:56
Канада меняет стратегию: робот Canadarm3 готовят к новым лунным задачам
Канадская компания MDA Space не сбавляет темпы по созданию Canadarm3, несмотря на пересмотр планов NASA по станции Gateway. Теперь обсуждается перенос уникальных технологий прямо на поверхность Луны - это может изменить роль Канады в лунной программе и открыть новые перспективы для отечественной робототехники.Читать далее
-
13.05.2026, 18:27
Fiat 500 Dolcevita: новая версия гибрида с акцентом на стиль и ностальгию
Fiat расширяет линейку 500 Hybrid, выпуская спецверсию Dolcevita с уникальными деталями и атмосферой средиземноморского лета. Почему бренд снова обращается к прошлому и как это повлияет на интерес к модели - разбираемся в материале.Читать далее