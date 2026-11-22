Как Ariane 6 с четырьмя ускорителями укрепила позиции Европы в космосе

Запуск Ariane 6 стал для Европы шагом к большей самостоятельности в космосе. Четыре ускорителя увеличивают грузоподъемность ракеты, а адаптируемая конструкция подходит для научных и коммерческих миссий.

Запуск Ariane 6 стал для Европы шагом к большей самостоятельности в космосе. Четыре ускорителя увеличивают грузоподъемность ракеты, а адаптируемая конструкция подходит для научных и коммерческих миссий.

К 2023 году Европа лишилась независимого доступа в космос: тяжелая Ariane 5 ушла на пенсию, коммерческие пуски «Союзов» из Куру прекратились после 2022 года, а европейские спутники выводили американские Falcon 9 и индийские ракеты. Ответом стала Ariane 6, разработанная ЕКА и выпускаемая ArianeGroup.

Первый полет состоялся 9 июля 2024 года в конфигурации Ariane 62, но главным инструментом для тяжелых миссий стала версия Ariane 64 с четырьмя твердотопливными ускорителями.

Конструкция. Ракета собирается из криогенного центрального блока (первая ступень с двигателем Vulcain 2.1 и верхняя с многократно включаемым Vinci), ускорителей P120C (два или четыре) и универсальной верхней ступени. Один и тот же P120C служит первой ступенью легкой Vega-C, что снижает стоимость производства. Каждый ускоритель несет около 142 тонн топлива. Vinci позволяет выводить несколько аппаратов на разные орбиты, уводить ступень с орбиты и выполнять сложные схемы выведения.

Ariane 62 выводит около 4,5 т на геопереходную орбиту и порядка 10 т на низкую околоземную; Ariane 64 — около 11,5 т и свыше 20 т. Это дает парный запуск двух крупных телекоммуникационных спутников и раздел стоимости миссии между заказчиками.

Первые полеты. Пуск 9 июля 2024 года в целом удался, но после отделения полезной нагрузки отказал вспомогательный силовой агрегат верхней ступени, и третье включение Vinci выполнить не удалось. 6 марта 2025 года Ariane 64 вывела французский разведывательный спутник CSO-3. Заказчиком было не коммерческое агентство связи, а министерство обороны Франции: ракета прежде всего закрывает институциональные и оборонные задачи Европы.

Экономика. Целевой темп — 9–12 пусков в год, ориентировочная цена — около 75 млн евро за Ariane 62 и 115 млн за Ariane 64. Это все равно дороже Falcon 9 с возвращаемой первой ступенью (примерно 70 млн долларов при большей грузоподъемности). Ariane 6 одноразовая; многоразовость отложена на следующее поколение — демонстратор Themis и ступень Susie.

Значение. Восстановлен гарантированный доступ в космос для Galileo, Copernicus, EUMETSAT и военных аппаратов, сохранен полный технологический цикл — двигатели, ускорители, космодром Куру. Вокруг ракеты выстраивается экосистема: разгонный блок ASTRIS, микроракеты, программа многоразовости.

Сравнение с Россией. По геопереходной орбите Ariane 64 (11,5 т) превосходит «Ангару-А5» с «Бриз-М» (5,4 т, с КВТК около 7,5 т) и «Протон-М» (6,3 т). По низкой орбите «Ангара-А5» сильнее — около 24,5 т. По многократному включению верхней ступени Европа впереди: Vinci интегрирован в ракету, тогда как «Фрегат» и «Бриз-М» — отдельные разгонные блоки.

При этом Россия сильнее в двигателестроении закрытого цикла (РД-191, РД-0124, РД-171МВ), в пилотируемой программе, в опыте длительных станций и в широтном диапазоне космодромов.