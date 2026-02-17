Европа бросает вызов Илону Маску: Ariane 6 меняет правила игры и открывает эру независимых запусков

Ariane 6 вывела на орбиту спутники Amazon Leo: Европа бросает вызов США в космосе

Европейская ракета Ariane 6 впервые отправила на орбиту сразу 32 спутника Amazon Leo, открыв новую страницу в развитии коммерческих запусков. Это событие может изменить расстановку сил на рынке космических услуг и повлиять на будущее интернет-проектов.

Запуск самой модернизации ракеты Ariane 6 стал одним из самых передовых событий в космической отрасли последних лет. Впервые европейский носитель вывел на орбиту сразу 32 спутника Amazon Leo, что не только укрепило позиции Arianespace на мировом рынке, но и отметило новый вектор развития всей отрасли. Для Amazon это также знаменательный момент: впервые их спутники оказались на орбите благодаря миссии ракеты, а не представителям Atlas V или Falcon 9.

Запуск был реализован 12 февраля 2026 года на космодроме Куру во Французской Гвиане. Использовалась версия Ariane 64 - самая мощная из существующих, оснащенная собственными твердотопливными ускорителями. Миссия получила знаки Leo Europe 01 (LE-01) на Amazon и VA267 на Arianespace. Особое внимание привлекает удлиненный обтекатель высотой 20 метров, который позволяет соединить борт сразу с несколькими ступеньками спутника.

Траектория полета была выбрана северо-восточная, что обеспечивает оптимальные условия для вывода спутника на расчетную орбиту. Уже через 2 минуты 25 секунд после старта на высоте 87 километров отделились ускорители, а спустя еще полминуты - обтекатель. Основной этап завершения работы через 7 минут 43 секунды, после чего включилась верхняя ступенька с двигателем Винчи, способным перезапуститься в полете. Именно эти условия позволяют точно вывести аппараты на орбиту высотой 465 километров с наклоном 51,9 градуса.

Процесс отделения спутников начался примерно через полтора часа после старта и занял 25 минут. Каждое устройство отделялось поочередно, чтобы избежать столкновений. После проверки систем спутники начнут самостоятельно поднимать свои орбиты до рабочей высоты около 630 километров. Важно, чтобы после завершения миссии верхняя ступень ракеты была сведена с орбиты и сгорела в атмосфере, не оставляя на орбите космического мусора — это принципиально важно для современных стандартов безопасности.

Этот запуск стал первым из 18 запланированных для спутниковой группировки Amazon Project Kuiper с использованием ракеты Ariane 6. Интересно, что к созданию этого аппарата Amazon подтолкнули действия администрации США, однако первые коммерческие миссии начались только в 2025 году. После завершения миссии LE-01 общее количество спутников системы достигло 212, не считая двух демонстрационных аппаратов, запущенных еще в 2023 году. Amazon уже получила разрешение на расширение группировки до более чем 7000 устройств, что делает проект одним из самых масштабных в истории спутникового интернета.

Ракета Ariane 6 выпускается в двух основных версиях: Ariane 62 (с двумя твердотопливными ускорителями) и Ariane 64 (с четырьмя ускорителями собственной разработки). Обе модификации используют центральную ступень с водородно-кислородным двигателем Vulcain 2.1 и верхнюю ступень с многоразовым двигателем Vinci. В разработке находится еще более мощная модификация — Ariane 6 Block 2 с новыми ускорителями P160C, которые длиннее и вмещают больше топлива. Испытания этих ускорителей прошли в 2025 году, а их внедрение в 2026-м должно увеличить грузоподъемность ракеты примерно на 10%.

Успешный запуск спутников Project Kuiper с помощью Ariane 6 продемонстрировал, что Европа готова конкурировать с ведущими мировыми игроками в сфере космических запусков. Это событие может стать отправной точкой для новых партнерств и проектов, а также способствовать развитию технологий спутникового интернета и коммерческих услуг в ближайшие годы.