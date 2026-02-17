Европа бросает вызов Илону Маску: Ariane 6 меняет правила игры и открывает эру независимых запусков

17 февраля 2026, 06:31
Ariane 6 вывела на орбиту спутники Amazon Leo: Европа бросает вызов США в космосе
Ariane 6 вывела на орбиту спутники Amazon Leo: Европа бросает вызов США в космосе
Европейская ракета Ariane 6 впервые отправила на орбиту сразу 32 спутника Amazon Leo, открыв новую страницу в развитии коммерческих запусков. Это событие может изменить расстановку сил на рынке космических услуг и повлиять на будущее интернет-проектов.
Запуск самой модернизации ракеты Ariane 6 стал одним из самых передовых событий в космической отрасли последних лет. Впервые европейский носитель вывел на орбиту сразу 32 спутника Amazon Leo, что не только укрепило позиции Arianespace на мировом рынке, но и отметило новый вектор развития всей отрасли. Для Amazon это также знаменательный момент: впервые их спутники оказались на орбите благодаря миссии ракеты, а не представителям Atlas V или Falcon 9.
Запуск был реализован 12 февраля 2026 года на космодроме Куру во Французской Гвиане. Использовалась версия Ariane 64 - самая мощная из существующих, оснащенная собственными твердотопливными ускорителями. Миссия получила знаки Leo Europe 01 (LE-01) на Amazon и VA267 на Arianespace. Особое внимание привлекает удлиненный обтекатель высотой 20 метров, который позволяет соединить борт сразу с несколькими ступеньками спутника.
Траектория полета была выбрана северо-восточная, что обеспечивает оптимальные условия для вывода спутника на расчетную орбиту. Уже через 2 минуты 25 секунд после старта на высоте 87 километров отделились ускорители, а спустя еще полминуты - обтекатель. Основной этап завершения работы через 7 минут 43 секунды, после чего включилась верхняя ступенька с двигателем Винчи, способным перезапуститься в полете. Именно эти условия позволяют точно вывести аппараты на орбиту высотой 465 километров с наклоном 51,9 градуса.
Процесс отделения спутников начался примерно через полтора часа после старта и занял 25 минут. Каждое устройство отделялось поочередно, чтобы избежать столкновений. После проверки систем спутники начнут самостоятельно поднимать свои орбиты до рабочей высоты около 630 километров. Важно, чтобы после завершения миссии верхняя ступень ракеты была сведена с орбиты и сгорела в атмосфере, не оставляя на орбите космического мусора — это принципиально важно для современных стандартов безопасности.
Этот запуск стал первым из 18 запланированных для спутниковой группировки Amazon Project Kuiper с использованием ракеты Ariane 6. Интересно, что к созданию этого аппарата Amazon подтолкнули действия администрации США, однако первые коммерческие миссии начались только в 2025 году. После завершения миссии LE-01 общее количество спутников системы достигло 212, не считая двух демонстрационных аппаратов, запущенных еще в 2023 году. Amazon уже получила разрешение на расширение группировки до более чем 7000 устройств, что делает проект одним из самых масштабных в истории спутникового интернета.
Ракета Ariane 6 выпускается в двух основных версиях: Ariane 62 (с двумя твердотопливными ускорителями) и Ariane 64 (с четырьмя ускорителями собственной разработки). Обе модификации используют центральную ступень с водородно-кислородным двигателем Vulcain 2.1 и верхнюю ступень с многоразовым двигателем Vinci. В разработке находится еще более мощная модификация — Ariane 6 Block 2 с новыми ускорителями P160C, которые длиннее и вмещают больше топлива. Испытания этих ускорителей прошли в 2025 году, а их внедрение в 2026-м должно увеличить грузоподъемность ракеты примерно на 10%.
Успешный запуск спутников Project Kuiper с помощью Ariane 6 продемонстрировал, что Европа готова конкурировать с ведущими мировыми игроками в сфере космических запусков. Это событие может стать отправной точкой для новых партнерств и проектов, а также способствовать развитию технологий спутникового интернета и коммерческих услуг в ближайшие годы.
Похожие материалы
-
17.02.2026, 11:45
МАЗ-2000: советский грузовик, который опередил время и удивил Европу
В конце 80-х на Парижском автосалоне советский МАЗ-2000 «Перестройка» вызвал сенсацию благодаря необычной конструкции и техническим решениям. Почему этот проект до сих пор считается одним из самых смелых экспериментов в истории автопрома - в нашем материале.Читать далее
-
17.02.2026, 11:35
Ducati запускает заводскую программу индивидуализации мотоциклов с цветами Lamborghini
Ducati внедряет новую заводскую программу, позволяющую выбрать для мотоцикла фирменные цвета Lamborghini. Это решение обещает изменить подход к персонализации техники и ускорить процесс покупки. Почему это важно для рынка - в нашем материале.Читать далее
-
17.02.2026, 10:50
Сравнение кроссоверов Haval Jolion и Renault Duster на асфальте и бездорожье
Два популярных кроссовера - Haval Jolion и Renault Duster - прошли комплексное сравнение на асфальте и вне дорог. Эксперты оценили их динамику, оснащение, комфорт и реальную проходимость. Результаты оказались не столь однозначными, как ожидалось.Читать далее
-
17.02.2026, 10:04
Hyundai отзывает более 4 500 новых Kona из-за риска потери управления рулем
Hyundai объявил об отзыве более 4 500 кроссоверов Kona 2026 года выпуска, произведенных в Южной Корее. Причина - возможные трещины в рулевых кулаках, что может привести к потере управления. В чем суть проблемы и как она затрагивает рынок - в нашем материале.Читать далее
-
17.02.2026, 09:06
Снегопады в Москве: такси опять подорожало на 20% и время в пути увеличилось
Вышло исследование: из-за сильных снегопадов в Москве такси не только подорожает, но и поездки станут заметно дольше. Разбираемся, какие районы затронет больше всего, что советуют эксперты и как можно сэкономить.Читать далее
-
17.02.2026, 08:51
FAW Bestune T77 после 100 000 км: что скрывает китайский кроссовер на вторичке
Как ведет себя FAW Bestune T77 после пяти лет и 100 тысяч км пробега. Эксперт разобрал плюсы и минусы, которые часто остаются за кадром. Какие детали могут удивить владельцев и что важно знать перед покупкой - в материале.Читать далее
-
17.02.2026, 08:39
БЕЛДЖИ выпустил 374 тысячи авто: как белорусский завод меняет правила игры
Завод БЕЛДЖИ достиг отметки в 374 тысячи легковых авто. Какие вызовы стоят перед предприятием, как меняется стратегия и что сулит новый курс на электромобили? Разбираемся, как белорусский завод добивается независимости.Читать далее
-
17.02.2026, 08:27
Lada Iskra: чем отечественная новинка удивила на фоне китайских конкурентов
Новая Lada Iskra оказалась не просто альтернативой Granta, но и реальным конкурентом китайским моделям. Какие опции и особенности делают ее заметной на рынке при цене базовой версии от 1,28 млн рублей.Читать далее
-
17.02.2026, 07:59
Stellantis возвращает дизельные версии: неожиданный поворот на рынке Европы
Крупнейший автоконцерн Stellantis меняет курс и возвращает дизельные двигатели в свои популярные модели. Что грозит рынку электромобилей, почему дизель снова в моде и как это повлияет на цены - разбираемся в деталях.Читать далее
-
17.02.2026, 07:47
Проблемы кроссоверов Li: слабые места подвески, двигателя и электроники
Какие скрытые проблемы встречаются у премиальных кроссоверов Li, почему владельцы сталкиваются с неожиданными поломками и что советуют специалисты. Мало кто знает, как избежать дорогого ремонта и продлить ресурс этих авто.Читать далее
Похожие материалы
-
17.02.2026, 11:45
МАЗ-2000: советский грузовик, который опередил время и удивил Европу
В конце 80-х на Парижском автосалоне советский МАЗ-2000 «Перестройка» вызвал сенсацию благодаря необычной конструкции и техническим решениям. Почему этот проект до сих пор считается одним из самых смелых экспериментов в истории автопрома - в нашем материале.Читать далее
-
17.02.2026, 11:35
Ducati запускает заводскую программу индивидуализации мотоциклов с цветами Lamborghini
Ducati внедряет новую заводскую программу, позволяющую выбрать для мотоцикла фирменные цвета Lamborghini. Это решение обещает изменить подход к персонализации техники и ускорить процесс покупки. Почему это важно для рынка - в нашем материале.Читать далее
-
17.02.2026, 10:50
Сравнение кроссоверов Haval Jolion и Renault Duster на асфальте и бездорожье
Два популярных кроссовера - Haval Jolion и Renault Duster - прошли комплексное сравнение на асфальте и вне дорог. Эксперты оценили их динамику, оснащение, комфорт и реальную проходимость. Результаты оказались не столь однозначными, как ожидалось.Читать далее
-
17.02.2026, 10:04
Hyundai отзывает более 4 500 новых Kona из-за риска потери управления рулем
Hyundai объявил об отзыве более 4 500 кроссоверов Kona 2026 года выпуска, произведенных в Южной Корее. Причина - возможные трещины в рулевых кулаках, что может привести к потере управления. В чем суть проблемы и как она затрагивает рынок - в нашем материале.Читать далее
-
17.02.2026, 09:06
Снегопады в Москве: такси опять подорожало на 20% и время в пути увеличилось
Вышло исследование: из-за сильных снегопадов в Москве такси не только подорожает, но и поездки станут заметно дольше. Разбираемся, какие районы затронет больше всего, что советуют эксперты и как можно сэкономить.Читать далее
-
17.02.2026, 08:51
FAW Bestune T77 после 100 000 км: что скрывает китайский кроссовер на вторичке
Как ведет себя FAW Bestune T77 после пяти лет и 100 тысяч км пробега. Эксперт разобрал плюсы и минусы, которые часто остаются за кадром. Какие детали могут удивить владельцев и что важно знать перед покупкой - в материале.Читать далее
-
17.02.2026, 08:39
БЕЛДЖИ выпустил 374 тысячи авто: как белорусский завод меняет правила игры
Завод БЕЛДЖИ достиг отметки в 374 тысячи легковых авто. Какие вызовы стоят перед предприятием, как меняется стратегия и что сулит новый курс на электромобили? Разбираемся, как белорусский завод добивается независимости.Читать далее
-
17.02.2026, 08:27
Lada Iskra: чем отечественная новинка удивила на фоне китайских конкурентов
Новая Lada Iskra оказалась не просто альтернативой Granta, но и реальным конкурентом китайским моделям. Какие опции и особенности делают ее заметной на рынке при цене базовой версии от 1,28 млн рублей.Читать далее
-
17.02.2026, 07:59
Stellantis возвращает дизельные версии: неожиданный поворот на рынке Европы
Крупнейший автоконцерн Stellantis меняет курс и возвращает дизельные двигатели в свои популярные модели. Что грозит рынку электромобилей, почему дизель снова в моде и как это повлияет на цены - разбираемся в деталях.Читать далее
-
17.02.2026, 07:47
Проблемы кроссоверов Li: слабые места подвески, двигателя и электроники
Какие скрытые проблемы встречаются у премиальных кроссоверов Li, почему владельцы сталкиваются с неожиданными поломками и что советуют специалисты. Мало кто знает, как избежать дорогого ремонта и продлить ресурс этих авто.Читать далее