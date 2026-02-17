Европа бросает вызов Илону Маску: Ariane 6 меняет правила игры и открывает эру независимых запусков

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

17 февраля 2026, 06:31

Ariane 6 вывела на орбиту спутники Amazon Leo: Европа бросает вызов США в космосе

Ariane 6 вывела на орбиту спутники Amazon Leo: Европа бросает вызов США в космосе

Европа бросает вызов Илону Маску: Ariane 6 меняет правила игры и открывает эру независимых запусков

Ariane 6 вывела на орбиту спутники Amazon Leo: Европа бросает вызов США в космосе

Европейская ракета Ariane 6 впервые отправила на орбиту сразу 32 спутника Amazon Leo, открыв новую страницу в развитии коммерческих запусков. Это событие может изменить расстановку сил на рынке космических услуг и повлиять на будущее интернет-проектов.

Европейская ракета Ariane 6 впервые отправила на орбиту сразу 32 спутника Amazon Leo, открыв новую страницу в развитии коммерческих запусков. Это событие может изменить расстановку сил на рынке космических услуг и повлиять на будущее интернет-проектов.

Запуск самой модернизации ракеты Ariane 6 стал одним из самых передовых событий в космической отрасли последних лет. Впервые европейский носитель вывел на орбиту сразу 32 спутника Amazon Leo, что не только укрепило позиции Arianespace на мировом рынке, но и отметило новый вектор развития всей отрасли. Для Amazon это также знаменательный момент: впервые их спутники оказались на орбите благодаря миссии ракеты, а не представителям Atlas V или Falcon 9.

Запуск был реализован 12 февраля 2026 года на космодроме Куру во Французской Гвиане. Использовалась версия Ariane 64 - самая мощная из существующих, оснащенная собственными твердотопливными ускорителями. Миссия получила знаки Leo Europe 01 (LE-01) на Amazon и VA267 на Arianespace. Особое внимание привлекает удлиненный обтекатель высотой 20 метров, который позволяет соединить борт сразу с несколькими ступеньками спутника.

Траектория полета была выбрана северо-восточная, что обеспечивает оптимальные условия для вывода спутника на расчетную орбиту. Уже через 2 минуты 25 секунд после старта на высоте 87 километров отделились ускорители, а спустя еще полминуты - обтекатель. Основной этап завершения работы через 7 минут 43 секунды, после чего включилась верхняя ступенька с двигателем Винчи, способным перезапуститься в полете. Именно эти условия позволяют точно вывести аппараты на орбиту высотой 465 километров с наклоном 51,9 градуса.

Процесс отделения спутников начался примерно через полтора часа после старта и занял 25 минут. Каждое устройство отделялось поочередно, чтобы избежать столкновений. После проверки систем спутники начнут самостоятельно поднимать свои орбиты до рабочей высоты около 630 километров. Важно, чтобы после завершения миссии верхняя ступень ракеты была сведена с орбиты и сгорела в атмосфере, не оставляя на орбите космического мусора — это принципиально важно для современных стандартов безопасности.

Этот запуск стал первым из 18 запланированных для спутниковой группировки Amazon Project Kuiper с использованием ракеты Ariane 6. Интересно, что к созданию этого аппарата Amazon подтолкнули действия администрации США, однако первые коммерческие миссии начались только в 2025 году. После завершения миссии LE-01 общее количество спутников системы достигло 212, не считая двух демонстрационных аппаратов, запущенных еще в 2023 году. Amazon уже получила разрешение на расширение группировки до более чем 7000 устройств, что делает проект одним из самых масштабных в истории спутникового интернета.

Ракета Ariane 6 выпускается в двух основных версиях: Ariane 62 (с двумя твердотопливными ускорителями) и Ariane 64 (с четырьмя ускорителями собственной разработки). Обе модификации используют центральную ступень с водородно-кислородным двигателем Vulcain 2.1 и верхнюю ступень с многоразовым двигателем Vinci. В разработке находится еще более мощная модификация — Ariane 6 Block 2 с новыми ускорителями P160C, которые длиннее и вмещают больше топлива. Испытания этих ускорителей прошли в 2025 году, а их внедрение в 2026-м должно увеличить грузоподъемность ракеты примерно на 10%.

Успешный запуск спутников Project Kuiper с помощью Ariane 6 продемонстрировал, что Европа готова конкурировать с ведущими мировыми игроками в сфере космических запусков. Это событие может стать отправной точкой для новых партнерств и проектов, а также способствовать развитию технологий спутникового интернета и коммерческих услуг в ближайшие годы.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Калибр для Lada Azimut: на АвтоВАЗе появился эталонный кузов для нового кроссовера
Гибридный Deepal G318: старт сборки в Калининграде и особенности для России
Changan CS35MAX: старт продаж нового поколения кроссовера в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ростов-на-Дону Магнитогорск Самара
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться