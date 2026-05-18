Ariane-6 против SpaceX: почему Европа проигрывает космос зажиточному Илону Маску — 75 миллионов за полёт без посадки

Ariane-6: сможет ли Европа догнать SpaceX и изменить рынок запусков

Дебют европейской ракеты Ariane-6 стал важным событием для космической отрасли, но сможет ли она конкурировать с Falcon 9 от SpaceX по стоимости, частоте запусков и технологическим возможностям - вопрос остается открытым.

Дебют европейской ракеты Ariane-6 стал важным событием для космической отрасли, но сможет ли она конкурировать с Falcon 9 от SpaceX по стоимости, частоте запусков и технологическим возможностям - вопрос остается открытым.

Запуск Ariane-6 в июле 2024 года стал для Европы символом возвращения в космос. Новая ракета пришла на смену Ariane-5 и после этого оказалась в центре обсуждения: сможет ли она конкурировать с Falcon 9 от SpaceX, который уже несколько лет задаёт темп на мировом рынке запусков.

Ariane-6 разработана в двух версиях: A62 с двумя ускорителями и грузоподъёмностью до 10,3 тонны на низкой орбите, и A64 с четырьмя ускорителями, способная вывести до 21,6 тонны. Первая ступень оснащена двигателем Vulcain 2.1, верхняя — новым Vinci, который позволяет выводить полезную нагрузку на разные орбиты и даже управлять сходом ступени с орбиты, снижая риск космического мусора.

Первый запуск Ariane-6 прошёл успешно: на орбиту выведены девять кубсатов, включая научный аппарат NASA. Это подтвердило высокую готовность ракеты и модернизированного космодрома во Французской Гвиане. ЕКА планирует постепенно наращивать темпы запусков: до восьми в 2026-м и десяти в 2027-м. Среди ключевых клиентов — спутниковая группировка Amazon Kuiper.

На фоне успехов Ariane-6 Falcon 9 выглядит недосягаемым прежде всего из-за многоразовости. Первая ступень Falcon 9 возвращается на Землю и используется повторно, что позволяет SpaceX запускать ракеты почти каждую неделю и снижать стоимость запуска до 67 миллионов долларов. Запуск Ariane-6 оценивается примерно в 75 миллионов евро (81 миллион долларов), причём эта цена достигнута за счёт субсидий и оптимизации производства, но без многоразового использования.

Инженеры объясняли отказ от многоразовости тем, что рынок в Европе пока не позволяет окупить такие инвестиции. Однако именно это решение делает Ariane-6 менее гибкой и более дорогой для коммерческих клиентов. Falcon 9 выводит до 22,8 тонны на низкую орбиту, Ariane-6 — до 21,6 тонны, но SpaceX выигрывает за счёт высокой частоты запусков и оперативности, что критически важно для развёртывания спутниковых группировок и срочных заказов.

Технологически Ariane-6 не уступает в точности выведения и работе с разными орбитами, но отсутствие многоразовости и меньшая частота запусков пока не позволяют ей конкурировать на равных. В Европе надеются, что постепенное увеличение числа запусков и новые заказы укрепят позиции ракеты, но на данный момент Falcon 9 остаётся эталоном отрасли.

Конкуренция между Ariane-6 и Falcon 9 влияет на стоимость и доступность коммерческих запусков во всём мире. Европейская ракета может стать альтернативой для заказчиков, которые не хотят зависеть от американских технологий, но пока она уступает в цене и скорости. В ближайшие годы ситуация может измениться, если ЕКА внедрит многоразовые технологии или найдёт новые рыночные ниши. Сейчас же запуск Ariane-6 — это скорее попытка вернуть Европе самостоятельность в космосе, чем реальный вызов SpaceX.

В целом, запуск Ariane-6 — важнейший шаг для европейской космонавтики, но на фоне стремительного развития SpaceX он выглядит запоздалым. Успех Ariane-6 будет зависеть от того, насколько быстро Европа сможет адаптироваться к новым требованиям рынка. Конкуренция в космосе становится всё жёстче, и без технологических прорывов удержать позиции будет сложно.