Ariane-6 против SpaceX: почему Европа проигрывает космос зажиточному Илону Маску — 75 миллионов за полёт без посадки

18 мая 2026, 09:48
Ariane-6: сможет ли Европа догнать SpaceX и изменить рынок запусков
Ariane-6: сможет ли Европа догнать SpaceX и изменить рынок запусков
Дебют европейской ракеты Ariane-6 стал важным событием для космической отрасли, но сможет ли она конкурировать с Falcon 9 от SpaceX по стоимости, частоте запусков и технологическим возможностям - вопрос остается открытым.
Запуск Ariane-6 в июле 2024 года стал для Европы символом возвращения в космос. Новая ракета пришла на смену Ariane-5 и после этого оказалась в центре обсуждения: сможет ли она конкурировать с Falcon 9 от SpaceX, который уже несколько лет задаёт темп на мировом рынке запусков.
Ariane-6 разработана в двух версиях: A62 с двумя ускорителями и грузоподъёмностью до 10,3 тонны на низкой орбите, и A64 с четырьмя ускорителями, способная вывести до 21,6 тонны. Первая ступень оснащена двигателем Vulcain 2.1, верхняя — новым Vinci, который позволяет выводить полезную нагрузку на разные орбиты и даже управлять сходом ступени с орбиты, снижая риск космического мусора.
Первый запуск Ariane-6 прошёл успешно: на орбиту выведены девять кубсатов, включая научный аппарат NASA. Это подтвердило высокую готовность ракеты и модернизированного космодрома во Французской Гвиане. ЕКА планирует постепенно наращивать темпы запусков: до восьми в 2026-м и десяти в 2027-м. Среди ключевых клиентов — спутниковая группировка Amazon Kuiper.
На фоне успехов Ariane-6 Falcon 9 выглядит недосягаемым прежде всего из-за многоразовости. Первая ступень Falcon 9 возвращается на Землю и используется повторно, что позволяет SpaceX запускать ракеты почти каждую неделю и снижать стоимость запуска до 67 миллионов долларов. Запуск Ariane-6 оценивается примерно в 75 миллионов евро (81 миллион долларов), причём эта цена достигнута за счёт субсидий и оптимизации производства, но без многоразового использования.
Инженеры объясняли отказ от многоразовости тем, что рынок в Европе пока не позволяет окупить такие инвестиции. Однако именно это решение делает Ariane-6 менее гибкой и более дорогой для коммерческих клиентов. Falcon 9 выводит до 22,8 тонны на низкую орбиту, Ariane-6 — до 21,6 тонны, но SpaceX выигрывает за счёт высокой частоты запусков и оперативности, что критически важно для развёртывания спутниковых группировок и срочных заказов.
Технологически Ariane-6 не уступает в точности выведения и работе с разными орбитами, но отсутствие многоразовости и меньшая частота запусков пока не позволяют ей конкурировать на равных. В Европе надеются, что постепенное увеличение числа запусков и новые заказы укрепят позиции ракеты, но на данный момент Falcon 9 остаётся эталоном отрасли.
Конкуренция между Ariane-6 и Falcon 9 влияет на стоимость и доступность коммерческих запусков во всём мире. Европейская ракета может стать альтернативой для заказчиков, которые не хотят зависеть от американских технологий, но пока она уступает в цене и скорости. В ближайшие годы ситуация может измениться, если ЕКА внедрит многоразовые технологии или найдёт новые рыночные ниши. Сейчас же запуск Ariane-6 — это скорее попытка вернуть Европе самостоятельность в космосе, чем реальный вызов SpaceX.
В целом, запуск Ariane-6 — важнейший шаг для европейской космонавтики, но на фоне стремительного развития SpaceX он выглядит запоздалым. Успех Ariane-6 будет зависеть от того, насколько быстро Европа сможет адаптироваться к новым требованиям рынка. Конкуренция в космосе становится всё жёстче, и без технологических прорывов удержать позиции будет сложно.
Похожие материалы
-
18.05.2026, 19:57
ЕКА готовит рекордные запуски спутников и новые миссии в 2026 году
В 2026 году Европейское космическое агентство планирует вывести на орбиту рекордное количество спутников, усилить независимость Европы в космосе и реализовать масштабные научные миссии. Эти шаги могут изменить расстановку сил в мировой космической отрасли.Читать далее
-
18.05.2026, 17:17
Mercedes-Benz ограничит продажи бронированного S 680 Guard: новые проверки клиентов
Mercedes-Benz меняет правила: теперь купить бронированный S 680 Guard смогут только те, кто пройдет специальную проверку. Это связано с опасениями по поводу вторичных санкций и возможных репутационных рисков. Почему автогигант идет на такие меры и что это значит для рынка - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что даже состоятельные клиенты теперь не всегда смогут получить желаемое авто.Читать далее
-
18.05.2026, 15:21
Импортные авто не станут дешевле: рубль укрепился, а цены продолжают расти
Многие ждали, что после укрепления рубля иномарки станут доступнее, но ситуация оказалась сложнее. Эксперт объяснил, почему даже при выгодном курсе валюты цены на автомобили из Китая и Европы продолжают расти. Какие скрытые факторы мешают снижению стоимости и что это значит для покупателей - разбираемся подробно.Читать далее
-
18.05.2026, 15:13
100 лет Ле-Ману: как одна авария изменила автоспорт и правила безопасности
Юбилей 24-часовой гонки в Ле-Мане в 2023 году напомнил о самой страшной катастрофе в истории автоспорта. Почему авария 1955 года стала поворотным моментом для всей индустрии и как она повлияла на современные стандарты безопасности - в нашем материале.Читать далее
-
18.05.2026, 14:46
Jaguar Type 01: электрический гран-турер замечен на улицах Монако без камуфляжа
Jaguar готовит к запуску свой первый полностью электрический гран-турер Type 01, который недавно был замечен на улицах Монако. Модель удивляет новым стилем, мощной силовой установкой и амбициями стать флагманом электрической линейки бренда. Почему этот автомобиль вызывает столько обсуждений - в нашем материале.Читать далее
-
18.05.2026, 14:13
Технологии Artemis II: как новые разработки меняют пилотируемые миссии к Луне
Artemis II - первый за десятилетия пилотируемый полет к Луне, где используются лазерные коммуникации, европейский сервисный модуль и индивидуальные скафандры. Эти технологии могут изменить подход к исследованию космоса и безопасности экипажа уже в ближайшие годы.Читать далее
-
18.05.2026, 12:43
Mercedes-Benz, Volkswagen и BMW расширяют военные заказы: автогиганты меняют стратегию
Немецкие автоконцерны неожиданно усилили сотрудничество с оборонной промышленностью. Mercedes-Benz, Volkswagen и BMW наращивают производство техники для армии, что может изменить рынок и повлиять на занятость. Какие модели востребованы, кто заказывает и почему это важно именно сейчас - разбираемся в деталях.Читать далее
-
18.05.2026, 12:12
BMW показала Vision Alpina с бензиновым V8: возвращение классики без гибридов
На Конкурсе элегантности в Вилла-д'Эсте BMW представила концепт Vision BMW Alpina - первый проект после полного выкупа марки. Модель удивила мотором V8 без гибридных систем и роскошным салоном. Почему это событие уже обсуждают эксперты и что ждет поклонников бренда - в нашем материале.Читать далее
-
18.05.2026, 09:17
Mercedes-Benz рассматривает выпуск военной техники: глава компании назвал главное условие для старта
Mercedes-Benz может начать выпуск военной техники, но только при одном важном условии. Почему автогигант задумался о таком шаге, что изменится для рынка и какие перспективы открываются - разбираемся, почему эта новость волнует многих именно сейчас.Читать далее
-
18.05.2026, 08:07
Suzuki Vitara с родным мотором преодолела 700 000 км: уникальный рекорд в Британии
В Британии Suzuki Vitara 2017 года удивила всех: кроссовер с родным мотором прошел 700 тысяч километров без серьезных поломок. Мало кто знает, что такие пробеги возможны без капитального ремонта. Что стало причиной рекорда и какие детали остались без замены - объясняем, почему это важно для всех, кто выбирает авто на долгий срок.Читать далее
Похожие материалы
-
18.05.2026, 19:57
ЕКА готовит рекордные запуски спутников и новые миссии в 2026 году
В 2026 году Европейское космическое агентство планирует вывести на орбиту рекордное количество спутников, усилить независимость Европы в космосе и реализовать масштабные научные миссии. Эти шаги могут изменить расстановку сил в мировой космической отрасли.Читать далее
-
18.05.2026, 17:17
Mercedes-Benz ограничит продажи бронированного S 680 Guard: новые проверки клиентов
Mercedes-Benz меняет правила: теперь купить бронированный S 680 Guard смогут только те, кто пройдет специальную проверку. Это связано с опасениями по поводу вторичных санкций и возможных репутационных рисков. Почему автогигант идет на такие меры и что это значит для рынка - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что даже состоятельные клиенты теперь не всегда смогут получить желаемое авто.Читать далее
-
18.05.2026, 15:21
Импортные авто не станут дешевле: рубль укрепился, а цены продолжают расти
Многие ждали, что после укрепления рубля иномарки станут доступнее, но ситуация оказалась сложнее. Эксперт объяснил, почему даже при выгодном курсе валюты цены на автомобили из Китая и Европы продолжают расти. Какие скрытые факторы мешают снижению стоимости и что это значит для покупателей - разбираемся подробно.Читать далее
-
18.05.2026, 15:13
100 лет Ле-Ману: как одна авария изменила автоспорт и правила безопасности
Юбилей 24-часовой гонки в Ле-Мане в 2023 году напомнил о самой страшной катастрофе в истории автоспорта. Почему авария 1955 года стала поворотным моментом для всей индустрии и как она повлияла на современные стандарты безопасности - в нашем материале.Читать далее
-
18.05.2026, 14:46
Jaguar Type 01: электрический гран-турер замечен на улицах Монако без камуфляжа
Jaguar готовит к запуску свой первый полностью электрический гран-турер Type 01, который недавно был замечен на улицах Монако. Модель удивляет новым стилем, мощной силовой установкой и амбициями стать флагманом электрической линейки бренда. Почему этот автомобиль вызывает столько обсуждений - в нашем материале.Читать далее
-
18.05.2026, 14:13
Технологии Artemis II: как новые разработки меняют пилотируемые миссии к Луне
Artemis II - первый за десятилетия пилотируемый полет к Луне, где используются лазерные коммуникации, европейский сервисный модуль и индивидуальные скафандры. Эти технологии могут изменить подход к исследованию космоса и безопасности экипажа уже в ближайшие годы.Читать далее
-
18.05.2026, 12:43
Mercedes-Benz, Volkswagen и BMW расширяют военные заказы: автогиганты меняют стратегию
Немецкие автоконцерны неожиданно усилили сотрудничество с оборонной промышленностью. Mercedes-Benz, Volkswagen и BMW наращивают производство техники для армии, что может изменить рынок и повлиять на занятость. Какие модели востребованы, кто заказывает и почему это важно именно сейчас - разбираемся в деталях.Читать далее
-
18.05.2026, 12:12
BMW показала Vision Alpina с бензиновым V8: возвращение классики без гибридов
На Конкурсе элегантности в Вилла-д'Эсте BMW представила концепт Vision BMW Alpina - первый проект после полного выкупа марки. Модель удивила мотором V8 без гибридных систем и роскошным салоном. Почему это событие уже обсуждают эксперты и что ждет поклонников бренда - в нашем материале.Читать далее
-
18.05.2026, 09:17
Mercedes-Benz рассматривает выпуск военной техники: глава компании назвал главное условие для старта
Mercedes-Benz может начать выпуск военной техники, но только при одном важном условии. Почему автогигант задумался о таком шаге, что изменится для рынка и какие перспективы открываются - разбираемся, почему эта новость волнует многих именно сейчас.Читать далее
-
18.05.2026, 08:07
Suzuki Vitara с родным мотором преодолела 700 000 км: уникальный рекорд в Британии
В Британии Suzuki Vitara 2017 года удивила всех: кроссовер с родным мотором прошел 700 тысяч километров без серьезных поломок. Мало кто знает, что такие пробеги возможны без капитального ремонта. Что стало причиной рекорда и какие детали остались без замены - объясняем, почему это важно для всех, кто выбирает авто на долгий срок.Читать далее