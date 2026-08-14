Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

14 августа 2026, 17:01

Ariel Rider Mudd 72V: электровелосипед с мотором 3500 Вт и запасом хода до 200 км

Ariel Rider Mudd 72V: электровелосипед с мотором 3500 Вт и запасом хода до 200 км

Дефицит топлива не страшен: компания Ariel Rider выпустила новый электровелосипед с максимальной скоростью 105 км/ч

Ariel Rider Mudd 72V: электровелосипед с мотором 3500 Вт и запасом хода до 200 км

Ariel Rider Mudd 72V выходит на рынок с рекордной мощностью и дальностью хода, что делает его заметным игроком среди электротранспорта. Модель сочетает универсальность, высокую скорость и прочную конструкцию - актуально для российских условий.

Ariel Rider Mudd 72V выходит на рынок с рекордной мощностью и дальностью хода, что делает его заметным игроком среди электротранспорта. Модель сочетает универсальность, высокую скорость и прочную конструкцию - актуально для российских условий.

Появление Ariel Rider Mudd 72V вызвало бурное обсуждение среди поклонников электротранспорта. Причина проста: модель сочетает в себе характеристики, которые редко встречаются в одном устройстве — внешний мотор, впечатляющая скорость и большой запас хода. Такой набор параметров делает Mudd 72V интересным выбором для тех, кто ищет не просто городской велосипед, а универсальное средство передвижения.

В основе конструкции - двигатель мощностью 3500 Вт с масляным охлаждением, встроенный в заднюю ступицу. В пиковом режиме мотор может выдавать до 8000 Вт и развивать крутящий момент 330 Нм, что позволяет разгоняться до 105 км/ч. Батарея на 72 В и 39 Ач (2808 Вт·ч) обеспечивает запас хода до 200 км без подзарядки - показатель, который заметно превосходит большинство современных электровелосипедов, где дальность хода редко достигает 100 км.

Рама рассчитана на нагрузку до 181 кг, подвеска с амортизатором DNM и четырехрычажной схемой обеспечивают устойчивость как на ровной дороге, так и на бездорожье. В конструкции предусмотрены три режима езды — Eco, Sport и Boost, каждый из которых предлагает шесть уровней помощи. Это позволяет адаптировать поведение байка под разные задачи: от экономии энергии до увеличения отдачи на сложных участках.

Широкие покрышки 24 x 4,0 дюйма и 4-поршневые гидравлические тормоза с увеличенными роторами (220 мм) обеспечивают надежное торможение и устойчивость даже на рыхлом или мокром покрытии. Передняя вилка с ходом 100 мм придает модели внедорожный характер. Такой набор характеристик делает Mudd 72V не только городским транспортом, но и полноценным моющим средством для активного отдыха или путешествий.

Для российского рынка универсальность и большой запас хода особенно актуальны. В условиях, когда электромотоциклы становятся все популярнее, инфраструктура для зарядки еще Интернета, возможность проехать до 200 км без подзарядки выглядит серьезным преимуществом. Кроме того, Mudd 72V формально остается электровелосипедом: здесь есть педаль с датчиком каденса и полуповоротная ручка газа, что позволяет использовать его без необходимости получения прав на мотоцикле.

Граница между электровелосипедами и электромотоциклами становится все более размытой. Mudd 72V — пример того, как производители ищут баланс между мощностью, автономностью и универсальностью. Такие тенденции уже отмечались и в других сегментах электротранспорта: например, недавно на рынке появился Segway Max G3 Plus, который также имеет увеличенный запас хода и современные технологии безопасности - подробнее об этом можно узнать в материалах о новых стандартах для традиционных электросамокатов .

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