Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

1 июля 2026, 07:09

Ariel Rider X-Class Off-Road Edition: электровелосипед с запасом хода до 105 км

Ariel Rider X-Class Off-Road Edition: электровелосипед с запасом хода до 105 км

Замена мопеду и спасение от пробок: чем хорош Ariel Rider X-Class для российских дорог

Ariel Rider X-Class Off-Road Edition: электровелосипед с запасом хода до 105 км

Ariel Rider X-Class Off-Road Edition выделяется среди электровелосипедов благодаря высокой мощности, широким шинам и продуманной подвеске. Модель рассчитана на тех, кто ищет не только скорость, но и комфорт на любых дорогах. Сейчас это особенно актуально для российских условий.

Ariel Rider X-Class Off-Road Edition выделяется среди электровелосипедов благодаря высокой мощности, широким шинам и продуманной подвеске. Модель рассчитана на тех, кто ищет не только скорость, но и комфорт на любых дорогах. Сейчас это особенно актуально для российских условий.

В сегменте электрических велосипедов всё чаще появляются модели, которые по мощности и запасу хода готовы конкурировать с мопедами. Яркий представитель этого направления — Ariel Rider X-Class Off-Road Edition, способный заинтересовать тех, кто ищет универсальное решение как для города, так и для бездорожья.

Данная версия X-Class относится ко второму классу eBike, что позволяет развивать скорость до 32 км/ч благодаря пяти уровням педальной помощи. Однако при подключении приложения Bike Go Plus скоростной порог можно увеличить до 64 км/ч, что выводит эту модель в число самых быстрых в своём классе. Такое решение даёт возможность гибко настраивать транспорт под любые задачи — от спокойных прогулок до динамичных маршрутов.

Сердцем конструкции служит 60-вольтовый мотор мощностью 750 Вт с системой регулировки и крутящим моментом 110 Н·м. Съёмный аккумулятор ёмкостью 20 А·ч (1200 Вт·ч) обеспечивает до 105 км пробега без подзарядки, а альтернативная батарея на 15 А·ч (900 Вт·ч) подойдёт для менее продолжительных поездок. В комплект входит трёхамперное зарядное устройство, ускоряющее восстановление энергии.

Для комфорта и уверенного управления X-Class оснащён передней вилкой с ходом 80 мм и блокировкой, а также задним амортизатором с ходом 60 мм. Такая подвеска помогает сохранять устойчивость на неровных дорогах и грунтовых покрытиях, что особенно актуально в российских условиях.

Шины Innova шириной 4,5 дюйма спереди и 5 дюймов сзади гарантируют отличное сцепление как с асфальтом, так и с песком или гравием. Гидравлические четырёхпоршневые тормоза с дисками диаметром 203 мм спереди и сзади обеспечивают эффективное торможение даже при высоких нагрузках.

Освещение выполнено в мотоциклетном стиле: круглая фара с ближним и дальним светом, встроенные поворотники и звуковой сигнал сбоку, а также задний фонарь со стоп-сигналом и указателями поворота. Крылья, также выполненные в мото-стиле, придают велосипеду практичность и защищают от грязи.

Вес модели составляет 52,6 кг, а максимальная допустимая нагрузка — 160 кг, что позволяет использовать велосипед не только для личных поездок, но и для перевозки грузов. На данный момент стоимость Ariel Rider X-Class Off-Road Edition равна 1799 долларов США, что выглядит конкурентоспособно на фоне аналогичных предложений.

Судя по заявленным характеристикам, эта модель вполне может заинтересовать российских покупателей, для которых важны надёжность, универсальность и адаптивность к разным условиям эксплуатации. Стоит отметить, что такие электровелосипеды становятся всё более востребованными на фоне роста цен на топливо и вводимых ограничений для автомобилей в городах. Кроме того, широкая база и усиленная подвеска делают модель хорошо приспособленной для российских дорог с их далеко не идеальным покрытием. По данным сайта производителя, X-Class может стать достойной альтернативой не только городскому транспорту, но и лёгким мотоциклам для поездок на дачу или за город.

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