Полурекумбентный Arisetan II M-360: 130 км хода, 380 кг груза и посадка как на чоппере — стоит ли его брать

31 июля 2026, 16:18
Arisetan II M-360: электровелосипед с необычной посадкой и рекордной грузоподъемностью
Arisetan II M-360: электровелосипед с необычной посадкой и рекордной грузоподъемностью
На рынке электротранспорта появилась модель, сочетающая комфортную посадку, высокую грузоподъемность и запас хода до 130 км. Эксперты отмечают, что такие решения могут изменить подход к перевозкам на коротких и средних дистанциях.
Появление Arisetan II M-360 на рынке электротранспорта вызвало интерес не только у любителей необычных решений, но и у тех, кто ищет практичную альтернативу автомобилю для повседневных задач. Модель выделяется уникальной посадкой, значительной грузоподъемностью и впечатляющим запасом хода.
Особенность конструкции этого электротрайка - полурекумбентная посадка. Спина опирается на спинку, ноги вытянуты вперед, а руль находится ближе к водителю благодаря удлиненному выносу. Такая компоновка позволяет снизить нагрузку на спину и расслабиться в пути, не теряя контроля над дорогой. Такое решение редко встречается среди электрических трициклов, что выделяет модель на фоне конкурентов.
Arisetan II M-360 оснащен электродвигателем мощностью 750 Вт (пиковая - 1400 Вт) и крутящим моментом 90 Н·м. Такой тандем обеспечивает уверенное ускорение даже при полном оснащении. Запас хода на одном заряде достигает 130 км, что позволяет использовать трицикл не только для случайных поездок, но и для выездов за город. Грузоподъемность - до 380 кг при собственном весе 50 кг.
В конструкции реализована дифференциальная задняя ось, благодаря чему вращение каждого колеса происходит с разной скоростью при поворотах. Это повышает устойчивость и управляемость, особенно на скользких или неровных покрытиях. Широкие покрышки позволяют уверенно двигаться по асфальту, песку и даже снегу. В некоторых версиях предусмотрена амортизационная вилка с ходом 20 мм, что дополнительно повышает комфорт.
Производитель предлагает варианты с мотором на переднем или заднем колесе, поэтому при покупке важно уточнить комплектацию. Безопасность обеспечивает дисковые тормоза на всех колесах, система парковочного тормоза и полноценное освещение для ночных поездок. В конструкции предусмотрен датчик крутящего момента и система отключения мотора при торможении.
Интересно, что бренд Addmotor одним из первых вывел полурекумбентные электровелосипеды на рынок США еще в 2017 году. Высокая проходимость, большой запас хода и возможность перевозки тяжелых грузов делают такие трициклы привлекательными для дачников, курьеров и тех, кто ищет альтернативу автомобилю для ежедневных поездок.
Стоит отметить, что подобные устройства требуют больше места для хранения и обслуживания, а их стоимость пока выше, чем у классических электровелосипедов. Однако, по данным производителя, интерес к ним стабильно растет: рейтинг Arisetan II M-360 на сайте компании - 4,9 из 5.
В нынешнем развитии электротранспорта стоит обратить внимание и на другие подходы к городской мобильности. Например, электроскутеры вроде Seev Citycoco Classic 1000W также обеспечивают комфорт и дальность хода, но реализуют это в другом формате. В случае с Arisetan II M-360 акцент сделан на универсальность и возможность перевозки грузов, что может быть особенно актуально для российских пользователей.
Для тех, кто интересуется техническими деталями и сравнением с другими транспортными средствами, полезно ознакомиться с процессом выбора двигателя для Lada Vesta - здесь подробно разбираются плюсы и минусы разных моторов, что помогает понять, как современные технологии влияют на стоимость транспорта. Подробнее об этом можно узнать в статье о Lada Vesta .
В целом, появление такой модели, как Arisetan II M-360, может привести к открытию нового сегмента электротранспорта, где сочетаются комфорт, функциональность и необычный дизайн.
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