Арки Крымского моста будут перевозить плавопоры
Плавучая система – это две идентичные плавопоры. В их основе – понтоны, объединенные по типу катамарана и снабженные специализированным палубным оборудованием. Длина плавопоры – свыше 60 м, ширина – 35 м, высота – около 12 м.
На борту автономных сооружений установлены дизель-гидравлические станции для питания всего электрического оборудования и системы балластных насосов для наполнения балластных отсеков. Эта система позволяет менять осадку плавопоры на 3 м и обеспечит снятие пролетных строений с берегового стапеля. Контроль управления балластной системой полностью автоматизирован, все данные об уровне заполнения балластных отсеков снимаются специальными датчиками и передаются по беспроводной связи на центральную информационную панель.
Плавопора снабжена системой позиционирования, включающей в себя контейнеры с автономными дизель-гидравлическими станциями и гидравлические лебедки. Ее задача – обеспечить точное заведение плавсистемы на тросах для погрузки арочного пролета с берегового стапеля, а затем надежно удерживать ее при подъеме арок на постоянные опоры в судоходном пролете.
После завершения всех подготовительных работ арочные пролеты будут поочередно перевезены и смонтированы с помощью плавсистемы в проектное положение – сначала по железнодорожной части, затем – по автодорожной. Морская операция по перевозке и установке судоходных арок моста пройдет в августе – сентябре 2017 года.
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