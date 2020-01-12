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12 января 2020, 17:19

Арктические мотострелки проверили снегоходы А-1 в действии

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Фото: vk.com/murmanskgroup
В ушедшем году на вооружение отдельной арктической мотострелковой бригады сухопутных и береговых войск Северного флота России поступило около 30 армейских снегоходов А-1.
Арктические мотострелки проверили снегоходы А 1 в действии

Фото: vk.com/murmanskgroup

Апробация машин в условиях заполярного Севера прошла в рамках только закончившихся учений разведчиков, прошедших на полигоне соединения недалеко от поселка Алакуртти, что в непосредственной близи с финской границей.

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Как передают местные СМИ, военнослужащие отработали движение на лыжах за снегоходами на буксире, изучили тактические приемы ведения боевых действий в движении. Основное внимание при проведении занятий уделялось лыжной подготовке военнослужащих и слаженности их действий при движении на буксире за снегоходом.

Параллельно прошли занятия с водителями армейских снегоходов на пересеченной местности и в глубокому снегу. По мнению мотострелков, положительной особенностью А-1 является тяговитость. Данное качество позволяет снегоходу осуществлять буксировку не только отделения лыжников, но и сцепки из нескольких саней-волокуш с полезным грузом.

Впервые армейский снегоход АС-1 был представлен широкой публике в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2015». Производством машины занимается компания «Русская механика» из Рыбинска.

Модель предназначена для выполнения оперативных задач силами мобильных экипажей в тылу противника и быстрого отхода на исходные позиции, ведения разведывательных и дозорных действий, рейдовых и поисково-спасательных операций в различных условиях, в том числе в районах Арктики.

АС-1 построен на базе неплохо зарекомендовавшей себя модели «Тайга Патруль 551 СВТ» с 2-тактным 2-цилиндровым двигателем РМЗ-551 мощностью 65 л.с.


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Арктические мотострелки проверили снегоходы А-1 в действии
Апробация машин в условиях заполярного Севера прошла в рамках только закончившихся учений разведчиков, прошедших на полигоне соединения недалеко от поселка Алакуртти, что в непосредственной близи с финской границей.{{material_113830}} Как передают местные СМИ, военнослужащие отработали движение на лыжах за снегоходами на буксире, изучили тактические приемы ведения боевых действий в движении. Основное внимание при проведении занятий уделялось лыжной подготовке военнослужащих и слаженности их действий при движении на буксире за снегоходом.Параллельно прошли занятия с водителями армейских снегоходов на пересеченной местности и в глубокому снегу. По мнению мотострелков, положительной особенностью А-1 является тяговитость. Данное качество позволяет снегоходу осуществлять буксировку не только отделения лыжников, но и сцепки из нескольких саней-волокуш с полезным грузом.Впервые армейский снегоход АС-1 был представлен широкой публике в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2015». Производством машины занимается компания «Русская механика» из Рыбинска. Модель предназначена для выполнения оперативных задач силами мобильных экипажей в тылу противника и быстрого отхода на исходные позиции, ведения разведывательных и дозорных действий, рейдовых и поисково-спасательных операций в различных условиях, в том числе в районах Арктики. АС-1 построен на базе неплохо зарекомендовавшей себя модели «Тайга Патруль 551 СВТ» с 2-тактным 2-цилиндровым двигателем РМЗ-551 мощностью 65 л.с.
2020-01-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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