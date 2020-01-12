Арктические мотострелки проверили снегоходы А-1 в действии
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Фото: vk.com/murmanskgroup
Апробация машин в условиях заполярного Севера прошла в рамках только закончившихся учений разведчиков, прошедших на полигоне соединения недалеко от поселка Алакуртти, что в непосредственной близи с финской границей.
Параллельно прошли занятия с водителями армейских снегоходов на пересеченной местности и в глубокому снегу. По мнению мотострелков, положительной особенностью А-1 является тяговитость. Данное качество позволяет снегоходу осуществлять буксировку не только отделения лыжников, но и сцепки из нескольких саней-волокуш с полезным грузом.
Впервые армейский снегоход АС-1 был представлен широкой публике в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2015». Производством машины занимается компания «Русская механика» из Рыбинска.
Модель предназначена для выполнения оперативных задач силами мобильных экипажей в тылу противника и быстрого отхода на исходные позиции, ведения разведывательных и дозорных действий, рейдовых и поисково-спасательных операций в различных условиях, в том числе в районах Арктики.
АС-1 построен на базе неплохо зарекомендовавшей себя модели «Тайга Патруль 551 СВТ» с 2-тактным 2-цилиндровым двигателем РМЗ-551 мощностью 65 л.с.
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