3 октября 2017, 16:37

Армения создала свой первый электрокар

Армянская компания National Instruments разработала собственный прототип беспилотного электрического автомобиля. Модель была представлена на ежегодной технологической выставке DigiTec-2017 в Ереване.
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Создателем машины стал местный инженер и предприниматель Давид Геворгян. Пока техническое оснащение позволяет модели развивать максимальную скорость 90 км/ч, а запас хода составляет всего 40-50 км. В будущем разработчики планируют увеличить дальность поездки на заряде аккумуляторов до 200 км. Пополнение запаса батарей займет 2-3 часа.

По имеющимся данным, в Армении разработали только систему зарядки и тормозов, а электромотор и аккумуляторы куплены у иностранных компаний. Электрокар оснащается видеокамерой, радаром и другими приборами оптического измерение, которые определяют расстояния до объектов и скорость их движения. Автономная система сейчас проходит испытания на специальном тренажере в лаборатории.

По словам Геворгяна, цена «зеленого» беспилотника стартует с 8 000 долларов. Но если модель выйдет в серию, то ее стоимость заметно снизится. В настоящее время создатели занимаются поиском инвесторов. Если спонсоры найдутся, то National Instruments выпустит еще одну модель к середине следующего года.

Напомним, что ранее появилась информация о выходе двух российских электрокаров в следующем году.

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Спасибо, буду знать, что это признаки переизбытка железа.
Alex098
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Армения создала свой первый электрокар
{{material_121176}}Создателем машины стал местный инженер и предприниматель Давид Геворгян. Пока техническое оснащение позволяет модели развивать максимальную скорость 90 км/ч, а запас хода составляет всего 40-50 км. В будущем разработчики планируют увеличить дальность поездки на заряде аккумуляторов до 200 км. Пополнение запаса батарей займет 2-3 часа. По имеющимся данным, в Армении разработали только систему зарядки и тормозов, а электромотор и аккумуляторы куплены у иностранных компаний. Электрокар оснащается видеокамерой, радаром и другими приборами оптического измерение, которые определяют расстояния до объектов и скорость их движения. Автономная система сейчас проходит испытания на специальном тренажере в лаборатории.По словам Геворгяна, цена «зеленого» беспилотника стартует с 8 000 долларов. Но если модель выйдет в серию, то ее стоимость заметно снизится. В настоящее время создатели занимаются поиском инвесторов. Если спонсоры найдутся, то National Instruments выпустит еще одну модель к середине следующего года.Напомним, что ранее появилась информация о выходе двух российских электрокаров в следующем году.
2017-10-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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