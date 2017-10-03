Армения создала свой первый электрокар
По имеющимся данным, в Армении разработали только систему зарядки и тормозов, а электромотор и аккумуляторы куплены у иностранных компаний. Электрокар оснащается видеокамерой, радаром и другими приборами оптического измерение, которые определяют расстояния до объектов и скорость их движения. Автономная система сейчас проходит испытания на специальном тренажере в лаборатории.
По словам Геворгяна, цена «зеленого» беспилотника стартует с 8 000 долларов. Но если модель выйдет в серию, то ее стоимость заметно снизится. В настоящее время создатели занимаются поиском инвесторов. Если спонсоры найдутся, то National Instruments выпустит еще одну модель к середине следующего года.
Напомним, что ранее появилась информация о выходе двух российских электрокаров в следующем году.
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