Когда откроют «бочку мира» и что такое «доля ангелов»?
Помимо основной, ереванской площадки, у предприятия есть еще 2 филиала – они также расположены на территории высокогорной Армении. Производитель говорит, что в их деле «все начинается с винограда». В настоящее время у «Арарата» 2400 подписанных контрактов с местными виноградарями. Это нужно для того, чтобы получать разные купажи. В 2016 году было куплено 32 000 тонн винограда и произведено более 9 млн тонн коньяка. 90% продукции традиционно для последних лет идет на экспорт в 36 стран мира, включая страны СНГ, Европы США. 10% остаются в Армении, но в большинстве своем продукция раскупается гостями/туристами.
Косточки винограда стараются не повредить – они придают продукту горьковатый вкус. Полученное сусло отправляется в бродильные резервуары. Через 7-10 дней получают виноматериал - высококачественное белое виноградное вино. Затем 2 этапа перегонки. В результате первой перегонки получают спирт-сырец крепостью 30 градусов. В результате второй перегонки спирт делится на «голову» и «сердце» – это самая чистая фракция, прозрачный спирт крепостью 72 градуса. Он выдерживается в бочках минимум 3 года, и чем дольше, тем лучше.
Самый ответственный этап – купажирование. Смешиваются спирты из разных сортов винограда в определенной пропорции. Добавляется вода. Готовая смесь отправляется в дубовые бочки, чтобы отдохнуть и обрести гармонию. Спирты отдыхают от 3 месяцев до 1 года. Или минимум 3 года, если говорим о коллекционных коньяках. После этого коньяк обрабатывают холодом и фильтруют. По трубам коньяк отправляют в цех розлива. С момента розлива выдержка останавливается. Даже если откроем бутылку, скажем, 20-летнего коньяка через 300 лет, все равно выдержка останется 20-летней.
Чтобы стать бочкой, дерево дожно прожить 70-100 лет. Древесину не рубят, а раскалывают вдоль волокон, чтобы не потеряла свои качества. Доски оставляют на открытом пространстве на 18 месяцев, дабы ушел горьковатый дух. После переработки получают бочковые клепки. Их использует бочкарь, не прибегая к гвоздям и клею. С наружной стороны – металлические обручи. «Юбку» бочки держат на открытом огне от 1 до 2 часов. Как бы обжигают внутреннюю часть бочки – огонь активирует дубильные вещества, придает гибкость и меняет цвет. У процесса обжига несколько степеней, поэтому спирты получают разные вкусовые оттенки.
Когда бочка почти готова, ее шлифуют для красоты и взвешивают. Она весит примерно 80 кг. Каждая бочка живет не более 80 лет. После этого срока она теряет дубильные вещества. Но ее не выбрасывают – идет на дрова для обжига новых бочек. В день заводчане меняют по 4 бочки. Молодая бочка служит только для выдержки молодого спирта.
На «Арарате» есть так называемая «бочка мира» - заложенная в 2001 году по случаю визита сопредседателей Минской Группы ОБСЕ, в которой хранится спирт 1994 года. Это символизирует дату подписания перемирия в Карабахском конфликте (прекращения огня в Нагорном Карабахе). «Бочка мира» будет открыта, как только разрешится карабахский конфликт, а пока на ней все желающие оставляют надписи. Также здесь хранятся бочки 29 президентов, в том числе 3 российских. Самым благодарным президентом заводчане считают Медведева. Он, дескать, единственный, кто написал на бочке: «Спасибо».
Спирт на заводе выдерживается в естественных условиях. В Армении 360 дней в году светит солнце, и климат идеально подходит для изготовления коньяков. 20-25 градусов выше нуля считается оптимальной температурой для процесса выдержки. На 3-4 этажах завода, в цехах выдержки, летом очень жарко, и поэтому в воздухе «растворяется» до 8 градусов спирта. Работать в таких условиях непросто, поэтому сотрудники сменяют друг друга через каждые 15-20 минут.
У каждого коньячного завода есть свой «рай». Туда водят не многих, но нам, журналистам в составе тестировавших 16-клапанный Datsun on-DO, повезло. В этом «раю» - исключительно старые коньяки, оригинальные в прошлом, презенты от «коллег по цеху». Здешний ассортимент огромный. Что не бутылка – имя, эпоха, история. Вот, например, появившийся в 1902 году марочный «Отборный». В 1907-м коньяк завоевал на выставке в Бордо бронзовую медаль и право называться коньяком. Вот только 2 года спустя во Франции был принят Декрет, согласно которому только продукт, произведенный в провинции Коньяк, может именоваться коньяком. Остальные же – бренди («жженое вино»). В настоящее время для рынков Европы и США продукция «Арарата» именуется «Армениан бренди». В странах СНГ идет под более привычным именем «коньяк», правда, если этикетка на армянском или кириллице.
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