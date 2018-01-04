4 января 2018, 10:30

Когда откроют «бочку мира» и что такое «доля ангелов»?

Самые длинные в году январские каникулы в самом разгаре. Это то романтичное время, когда для многих из нас поездки на автомобиле нередко уступают место более легкому и, чего греха таить, приятному времяпровождению. Вы поняли, о чем я. О том, что веселит душу и тело. Невольно вспомнишь Бродского: «Коньяк вас превращает в бунтаря, что не практично, но романтично».
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  Когда откроют «бочку мира» и что такое «доля ангелов»? Когда откроют «бочку мира» и что такое «доля ангелов»? Когда откроют «бочку мира» и что такое «доля ангелов»? Когда откроют «бочку мира» и что такое «доля ангелов»? Когда откроют «бочку мира» и что такое «доля ангелов»? Когда откроют «бочку мира» и что такое «доля ангелов»?
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Коньячное производство в Армении основано в 1887 году купцом I гильдии Нерсесом Таиряном на первом винодельческом заводе, построенном 10 годами раньше на территории бывшей ереванской крепости. Выкурка и непосредственно изготовление коньяка производились по классической французской технологии, так как французские коньяки, к тому времени имевшие практически 150-летнюю историю, уже снискали заслуженную славу. В 1899-м Таирян, будучи уже в пожилом возрасте, продал завод крупному российскому торгово-промышленному товариществу «Н. Л. Шустов и сыновья».
Пока есть нормальный мужской повод, поговорим о коньяке. Хорошем, настоящем. Том самом, которому отдавал предпочтение сам Уинстон Черчилль. На ереванском коньячном заводе «Арарат» вам скажут, что британский премьер пил каждый день коллекционный армянский «Двин». Это был купированный напиток 10-летней выдержки, крепостью не менее 50 градусов.

Помимо основной, ереванской площадки, у предприятия есть еще 2 филиала – они также расположены на территории высокогорной Армении. Производитель говорит, что в их деле «все начинается с винограда». В настоящее время у «Арарата» 2400 подписанных контрактов с местными виноградарями. Это нужно для того, чтобы получать разные купажи. В 2016 году было куплено 32 000 тонн винограда и произведено более 9 млн тонн коньяка. 90% продукции традиционно для последних лет идет на экспорт в 36 стран мира, включая страны СНГ, Европы  США. 10% остаются в Армении, но в большинстве своем продукция раскупается гостями/туристами.

Косточки винограда стараются не повредить – они придают продукту горьковатый вкус. Полученное сусло отправляется в бродильные резервуары. Через 7-10 дней получают виноматериал - высококачественное белое виноградное вино. Затем 2 этапа перегонки. В результате первой перегонки получают спирт-сырец крепостью 30 градусов. В результате второй перегонки спирт делится на «голову» и «сердце» – это самая чистая фракция, прозрачный спирт крепостью 72 градуса. Он выдерживается в бочках минимум 3 года, и чем дольше, тем лучше.

Самый ответственный этап – купажирование. Смешиваются спирты из разных сортов винограда в определенной пропорции. Добавляется вода. Готовая смесь отправляется в дубовые бочки, чтобы отдохнуть и обрести гармонию. Спирты отдыхают от 3 месяцев до 1 года. Или минимум 3 года, если говорим о коллекционных коньяках. После этого коньяк обрабатывают холодом и фильтруют. По трубам коньяк отправляют в цех розлива. С момента розлива выдержка останавливается. Даже если откроем бутылку, скажем, 20-летнего коньяка через 300 лет, все равно выдержка останется 20-летней.

 
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В 1998 году Ереванский коньячный завод был приватизирован и вошёл в состав международной группы Pernod Ricard. Сумма сделки составила 30 млн долларов. Pernod Ricard занимает 2 место в списке крупнейших алкогольных компаний мира. Основные марки — виски Chivas Regal, Jameson, Ballantine's, ром Havana Club, джин Beefeater, текила Olmeca, водка Absolut, коньяк Martell, ликёр Malibu, шампанские Mumm и Perrier Jouet, пачаран Зоко и др.
Самому молодому спирту - 7 лет, самому выдержанному - 45. 10-летнему надо отдыхать 15 лет, после чего он переходит в статус коллекционного. Емкость каждой бочки - 300-500 литров. Древесина - пористый материал, и поэтому спирт соприкасается с воздухом. Из-за этого теряется до 20 литров спирта с бочки в год. Это колоссальная потеря, ее называют «долей ангелов». Отсюда в воздухе цехов «Арарата» постоянный соответствующий аромат. На каждой бочке -  электронный паспорт с детальной информацией: сколько лет спирту, из какого винограда и т.п.

Чтобы стать бочкой, дерево дожно прожить 70-100 лет. Древесину не рубят, а раскалывают вдоль волокон, чтобы не потеряла свои качества. Доски оставляют на открытом пространстве на 18 месяцев, дабы ушел горьковатый дух. После переработки получают бочковые клепки. Их использует бочкарь, не прибегая к гвоздям и клею. С наружной стороны – металлические обручи. «Юбку» бочки держат на открытом огне от 1 до 2 часов. Как бы обжигают внутреннюю часть бочки – огонь активирует дубильные вещества, придает гибкость и меняет цвет. У процесса обжига несколько степеней, поэтому спирты получают разные вкусовые оттенки. 

Когда бочка почти готова, ее шлифуют для красоты и взвешивают. Она весит примерно 80 кг. Каждая бочка живет не более 80 лет. После этого срока она теряет дубильные вещества. Но ее не выбрасывают – идет на дрова для обжига новых бочек. В день заводчане меняют по 4 бочки. Молодая бочка служит только для выдержки молодого спирта.

На «Арарате» есть так называемая «бочка мира» - заложенная в 2001 году по случаю визита сопредседателей Минской Группы ОБСЕ, в которой хранится спирт 1994 года. Это символизирует дату подписания перемирия в Карабахском конфликте (прекращения огня в Нагорном Карабахе). «Бочка мира» будет открыта, как только разрешится карабахский конфликт, а пока на ней все желающие оставляют надписи. Также здесь хранятся бочки 29 президентов, в том числе 3 российских. Самым благодарным президентом заводчане считают Медведева. Он, дескать, единственный, кто написал на бочке: «Спасибо».

 
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По цвету хранящихся бочек можно определить их возраст: чем темнее, тем старше. В огромных бочках емкостью 5000 литров - спирты, которые пойдут на изготовление ординарных сортов коньяка. Самый выдержанный из продающихся сегодня – 30-летний «Эребуни» стоимостью 275 000 драм (почти 33 000 рублей). Самый дорогой из когда-либо продававшихся – «Ноев ковчег» за 2 млн драм (238 000 рублей). Есть на заводе 100-летний коньяк, готовый, но он не продается.

Спирт на заводе выдерживается в естественных условиях. В Армении 360 дней в году светит солнце, и климат идеально подходит для изготовления коньяков. 20-25 градусов выше нуля  считается оптимальной температурой для процесса выдержки. На 3-4 этажах завода, в цехах выдержки, летом очень жарко, и поэтому в воздухе «растворяется» до 8 градусов спирта. Работать в таких условиях непросто, поэтому сотрудники сменяют друг друга через каждые 15-20 минут.

У каждого коньячного завода есть свой «рай». Туда водят не многих, но нам, журналистам в составе тестировавших 16-клапанный Datsun on-DO, повезло. В этом «раю» - исключительно  старые коньяки, оригинальные в прошлом, презенты от «коллег по цеху». Здешний ассортимент огромный. Что не бутылка – имя, эпоха, история. Вот, например, появившийся в 1902 году  марочный «Отборный». В 1907-м коньяк завоевал на выставке в Бордо бронзовую медаль и право называться коньяком. Вот только 2 года спустя во Франции был принят Декрет, согласно которому только продукт, произведенный в провинции Коньяк, может именоваться коньяком. Остальные же – бренди («жженое вино»). В настоящее время для рынков Европы и США продукция «Арарата» именуется «Армениан бренди». В странах СНГ идет под более привычным именем «коньяк», правда, если этикетка на армянском или кириллице.

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Когда откроют «бочку мира» и что такое «доля ангелов»?
{{photo_text_113}} Пока есть нормальный мужской повод, поговорим о коньяке. Хорошем, настоящем. Том самом, которому отдавал предпочтение сам Уинстон Черчилль. На ереванском коньячном заводе «Арарат» вам скажут, что британский премьер пил каждый день коллекционный армянский «Двин». Это был купированный напиток 10-летней выдержки, крепостью не менее 50 градусов.Помимо основной, ереванской площадки, у предприятия есть еще 2 филиала – они также расположены на территории высокогорной Армении. Производитель говорит, что в их деле «все начинается с винограда». В настоящее время у «Арарата» 2400 подписанных контрактов с местными виноградарями. Это нужно для того, чтобы получать разные купажи. В 2016 году было куплено 32 000 тонн винограда и произведено более 9 млн тонн коньяка. 90% продукции традиционно для последних лет идет на экспорт в 36 стран мира, включая страны СНГ, Европы  США. 10% остаются в Армении, но в большинстве своем продукция раскупается гостями/туристами. Косточки винограда стараются не повредить – они придают продукту горьковатый вкус. Полученное сусло отправляется в бродильные резервуары. Через 7-10 дней получают виноматериал - высококачественное белое виноградное вино. Затем 2 этапа перегонки. В результате первой перегонки получают спирт-сырец крепостью 30 градусов. В результате второй перегонки спирт делится на «голову» и «сердце» – это самая чистая фракция, прозрачный спирт крепостью 72 градуса. Он выдерживается в бочках минимум 3 года, и чем дольше, тем лучше. Самый ответственный этап – купажирование. Смешиваются спирты из разных сортов винограда в определенной пропорции. Добавляется вода. Готовая смесь отправляется в дубовые бочки, чтобы отдохнуть и обрести гармонию. Спирты отдыхают от 3 месяцев до 1 года. Или минимум 3 года, если говорим о коллекционных коньяках. После этого коньяк обрабатывают холодом и фильтруют. По трубам коньяк отправляют в цех розлива. С момента розлива выдержка останавливается. Даже если откроем бутылку, скажем, 20-летнего коньяка через 300 лет, все равно выдержка останется 20-летней. {{gallery_1020}} {{photo_text_114}} Самому молодому спирту - 7 лет, самому выдержанному - 45. 10-летнему надо отдыхать 15 лет, после чего он переходит в статус коллекционного. Емкость каждой бочки - 300-500 литров. Древесина - пористый материал, и поэтому спирт соприкасается с воздухом. Из-за этого теряется до 20 литров спирта с бочки в год. Это колоссальная потеря, ее называют «долей ангелов». Отсюда в воздухе цехов «Арарата» постоянный соответствующий аромат. На каждой бочке -  электронный паспорт с детальной информацией: сколько лет спирту, из какого винограда и т.п.Чтобы стать бочкой, дерево дожно прожить 70-100 лет. Древесину не рубят, а раскалывают вдоль волокон, чтобы не потеряла свои качества. Доски оставляют на открытом пространстве на 18 месяцев, дабы ушел горьковатый дух. После переработки получают бочковые клепки. Их использует бочкарь, не прибегая к гвоздям и клею. С наружной стороны – металлические обручи. «Юбку» бочки держат на открытом огне от 1 до 2 часов. Как бы обжигают внутреннюю часть бочки – огонь активирует дубильные вещества, придает гибкость и меняет цвет. У процесса обжига несколько степеней, поэтому спирты получают разные вкусовые оттенки.  Когда бочка почти готова, ее шлифуют для красоты и взвешивают. Она весит примерно 80 кг. Каждая бочка живет не более 80 лет. После этого срока она теряет дубильные вещества. Но ее не выбрасывают – идет на дрова для обжига новых бочек. В день заводчане меняют по 4 бочки. Молодая бочка служит только для выдержки молодого спирта. На «Арарате» есть так называемая «бочка мира» - заложенная в 2001 году по случаю визита сопредседателей Минской Группы ОБСЕ, в которой хранится спирт 1994 года. Это символизирует дату подписания перемирия в Карабахском конфликте (прекращения огня в Нагорном Карабахе). «Бочка мира» будет открыта, как только разрешится карабахский конфликт, а пока на ней все желающие оставляют надписи. Также здесь хранятся бочки 29 президентов, в том числе 3 российских. Самым благодарным президентом заводчане считают Медведева. Он, дескать, единственный, кто написал на бочке: «Спасибо». {{gallery_1021}} {{material_121894}} По цвету хранящихся бочек можно определить их возраст: чем темнее, тем старше. В огромных бочках емкостью 5000 литров - спирты, которые пойдут на изготовление ординарных сортов коньяка. Самый выдержанный из продающихся сегодня – 30-летний «Эребуни» стоимостью 275 000 драм (почти 33 000 рублей). Самый дорогой из когда-либо продававшихся – «Ноев ковчег» за 2 млн драм (238 000 рублей). Есть на заводе 100-летний коньяк, готовый, но он не продается. Спирт на заводе выдерживается в естественных условиях. В Армении 360 дней в году светит солнце, и климат идеально подходит для изготовления коньяков. 20-25 градусов выше нуля  считается оптимальной температурой для процесса выдержки. На 3-4 этажах завода, в цехах выдержки, летом очень жарко, и поэтому в воздухе «растворяется» до 8 градусов спирта. Работать в таких условиях непросто, поэтому сотрудники сменяют друг друга через каждые 15-20 минут.У каждого коньячного завода есть свой «рай». Туда водят не многих, но нам, журналистам в составе тестировавших 16-клапанный Datsun on-DO, повезло. В этом «раю» - исключительно  старые коньяки, оригинальные в прошлом, презенты от «коллег по цеху». Здешний ассортимент огромный. Что не бутылка – имя, эпоха, история. Вот, например, появившийся в 1902 году  марочный «Отборный». В 1907-м коньяк завоевал на выставке в Бордо бронзовую медаль и право называться коньяком. Вот только 2 года спустя во Франции был принят Декрет, согласно которому только продукт, произведенный в провинции Коньяк, может именоваться коньяком. Остальные же – бренди («жженое вино»). В настоящее время для рынков Европы и США продукция «Арарата» именуется «Армениан бренди». В странах СНГ идет под более привычным именем «коньяк», правда, если этикетка на армянском или кириллице.
2018-01-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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