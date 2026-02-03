Какие автомобили теперь можно обслуживать быстрее и безопаснее с помощью свежих решений Arnezi

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

3 февраля 2026, 14:27

Arnezi представил серию новых крышек для прокачки тормозной жидкости

Arnezi представил серию новых крышек для прокачки тормозной жидкости

Какие автомобили теперь можно обслуживать быстрее и безопаснее с помощью свежих решений Arnezi

Arnezi представил серию новых крышек для прокачки тормозной жидкости

Вышло исследование: Arnezi расширил линейку инструментов для СТО, представив уникальные крышки для прокачки тормозной жидкости. Новинки охватывают популярные марки, что важно для сервисов и владельцев авто. Какие проблемы решают эти аксессуары - объяснил эксперт.

Вышло исследование: Arnezi расширил линейку инструментов для СТО, представив уникальные крышки для прокачки тормозной жидкости. Новинки охватывают популярные марки, что важно для сервисов и владельцев авто. Какие проблемы решают эти аксессуары - объяснил эксперт.

Российские автосервисы и владельцы машин получили долгожданное обновление: бренд Arnezi выпустил серию специализированных крышек для прокачки тормозной жидкости. Это решение особенно актуально сейчас, когда на рынке ощущается нехватка качественного инструмента для обслуживания автомобилей разных марок. Новые аксессуары призваны упростить и обезопасить процесс замены тормозной жидкости, что напрямую влияет на надежность и долговечность тормозной системы.

Как сообщает пресс-служба бренда, каждая из новых крышек Arnezi разработана с учетом особенностей расширительных бачков различных автопроизводителей. Это позволяет избежать повреждений пластиковых элементов и гарантирует герметичное соединение при прокачке. В результате снижается риск попадания воздуха в систему, а значит, уменьшается вероятность возникновения аварийных ситуаций на дороге.

В ассортименте появились модели, рассчитанные на широкий спектр автомобилей. Например, крышка с артикулом R7703053 подходит для Changan и Suzuki, а R7703054 - для BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen Group, Land Rover и Volvo. Для корейских, японских и французских машин, включая Hyundai, Kia, Subaru и Mitsubishi, предназначена модель R7703055. Кроме того, выпущены варианты для Ford, Audi, Mazda, Honda и BYD. Такой подход позволяет сервисам работать с разными марками без необходимости искать универсальные, но часто несовместимые решения.

Использование специализированных крышек Arnezi не только ускоряет процесс обслуживания, но и минимизирует человеческий фактор. Механик может быть уверен, что соединение будет плотным, а жидкость не прольется на детали подкапотного пространства. Это особенно важно для современных автомобилей, где даже небольшая ошибка может привести к дорогостоящему ремонту.

Ранее, по информации пресс-службы, Arnezi уже расширял линейку инструментов для автосервисов, выпуская портативные светодиодные фонари. Теперь же акцент сделан на повышение качества и безопасности обслуживания тормозных систем. В условиях, когда на рынке появляются все новые модели авто, а требования к сервису растут, такие решения становятся незаменимыми для профессионалов.

В целом, появление новых крышек для прокачки тормозной жидкости от Arnezi - это своевременный ответ на запросы рынка. Владельцы автомобилей и мастера СТО получают возможность работать быстрее, аккуратнее и с меньшими рисками для техники. Это не просто очередная новинка, а инструмент, который способен изменить подход к обслуживанию тормозных систем в России.

Упомянутые марки: Changan, Suzuki, BMW, Volkswagen, Land Rover, Volvo, Hyundai, KIA, Subaru, Mitsubishi, Ford, Audi, Mazda, Honda, BYD
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Чинган, Сузуки, БМВ, Фольксваген, Ленд Ровер, Вольво, Хендай, Киа, Субару, Митсубиси, Форд, Ауди, Мазда, Хонда, Бид

Похожие материалы Чинган, Сузуки, БМВ, Фольксваген, Ленд Ровер, Вольво, Хендай, Киа, Субару, Митсубиси, Форд, Ауди, Мазда, Хонда, Бид

Haval H7 2026: новый двигатель, свежие технологии и мультимедиа для России
С 1 февраля: новые правила возврата авто, штрафы для бизнеса и рост цен
Changan CS75PLUS AWD: новая версия кроссовера представлена в Москве
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Пермский край Саратов Ставрополь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться