В ассортименте Arnezi появились стальные и латунные щетки – что выберете вы?

Arnezi выпустил серию новых зачистных щеток с изогнутой рукояткой для разных металлов

Arnezi представил свежие зачистные щетки с изогнутой рукояткой. В линейке есть варианты для разных металлов. Новинки уже доступны в каталоге. Подробности о назначении и артикулах ищите в нашем материале.

Компания Arnezi расширила свой ассортимент инструментов, добавив в каталог новые зачистные щетки с изогнутой рукояткой. Теперь покупатели могут выбрать между двумя стальными и двумя латунными моделями, а также приобрести комплект металлических щеток. Как сообщает пресс-служба бренда, каждая из новинок получила собственный артикул: стальные щетки обозначены как R8040331 и R8040333, латунные – R8040332 и R8040334. Для тех, кто предпочитает универсальные решения, предусмотрен набор под номером R8040330.

Стальные щетки, по информации бренда, предназначены для работы с твердыми металлами, а также для удаления грубых загрязнений, таких как ржавчина или окалина. Латунные варианты, в свою очередь, подойдут для более деликатных задач – они рассчитаны на обработку меди, алюминия и нержавеющей стали. Такой подход позволяет подобрать инструмент под конкретные задачи, что особенно важно для автолюбителей и мастеров, работающих с разными материалами.

Как пишет Движок, новинки уже доступны для заказа. Производитель отмечает, что изогнутая рукоятка обеспечивает удобство при длительной работе и позволяет добраться до труднодоступных мест. Это особенно актуально при ремонте и обслуживании автомобилей, где часто приходится сталкиваться с загрязнениями в узких пространствах.

Появление новых щеток в каталоге Arnezi расширяет возможности для тех, кто ценит качество и надежность инструмента. Благодаря разнообразию материалов и форм, каждый сможет подобрать подходящий вариант для своих задач. Следите за обновлениями ассортимента – возможно, впереди еще больше интересных новинок.