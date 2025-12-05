Ваша машина будет пахнуть летом: Arnezi представила необычную омывайку

5 декабря 2025, 09:56
Arnezi выпустила новую незамерзайку с ароматом дыни для российских зим
Arnezi выпустила новую незамерзайку с ароматом дыни для российских зим
На рынке автохимии появилось новое средство. Это незамерзающая жидкость для стекол. Она имеет необычный летний аромат. Производитель обещает защиту до -20 градусов. Состав безопасен для всех деталей авто. Узнайте подробности о новинке.
С наступлением холодов каждый автовладелец сталкивается с необходимостью выбора качественной незамерзающей жидкости. От этого, казалось бы, простого расходника зависит не только чистота лобового стекла, но и безопасность на дороге. Бренд Arnezi, известный на рынке автомобильной химии, решил порадовать водителей и расширил свою линейку продуктов, представив новую стеклоомывающую жидкость.
Как сообщает издание «Движок», компания выпустила в продажу состав, который выделяется на фоне конкурентов не только своими техническими характеристиками, но и оригинальным ароматом. Новинка пахнет спелой дыней, что должно добавить приятных эмоций в серые зимние поездки. Жидкость поставляется в удобных четырехлитровых канистрах и уже доступна для заказа под артикулом N101000.
Ключевой параметр любой «незамерзайки» - это, конечно, ее морозостойкость. Представители Arnezi заявляют, что их новый продукт сохраняет свои свойства и не кристаллизуется при температуре до -20 °С. Этого показателя вполне достаточно для эксплуатации в большинстве регионов России в осенне-зимний период. Таким образом, водители могут быть уверены, что система омывателя не выйдет из строя в самый неподходящий момент.
Особое внимание производитель уделил безопасности состава для автомобиля. В компании подчеркнули, что формула жидкости абсолютно безвредна для резиновых уплотнителей, пластиковых трубок и других элементов омывательной системы. Это важный аспект, поскольку агрессивные компоненты в дешевых аналогах могут приводить к растрескиванию резинок и патрубков, что влечет за собой дорогостоящий ремонт. Кроме того, новая «омывайка» не наносит вреда лакокрасочному покрытию кузова, сохраняя его внешний вид даже при случайном попадании.
Выпуск продукта с таким необычным летним ароматом является интересным маркетинговым ходом. В то время как большинство производителей предлагают стандартные запахи, Arnezi делает ставку на создание положительных ассоциаций у водителей. Аромат дыни способен поднять настроение и напомнить о теплых днях, что особенно ценно в условиях долгой российской зимы. Этот продукт ориентирован на тех, кто ценит не только функциональность, но и комфорт в мелочах.
Похожие материалы
-
06.12.2025, 16:55
Три малоизвестные настройки Android Auto, которые большинство водителей не замечают
Многие автолюбители даже не догадываются о скрытых возможностях Android Auto. Большинство довольствуется стандартными настройками, не подозревая о дополнительных функциях. В материале рассказываем, какие параметры стоит проверить. Возможно, вы удивитесь, насколько удобнее станет пользоваться системой. Не спешите менять привычки – сначала узнайте, что скрывает ваш автомобильный Android.Читать далее
-
06.12.2025, 16:15
Владелец нашел свой Ford Mustang 1965 после 20 лет в сарае и решил вернуть ему блеск
Классический Ford Mustang 1965 года впервые за 20 лет покинул сарай. Владелец решил вернуть машине заводской вид и обратился к профессионалам. Автомобиль покрыт толстым слоем пыли, ржавчины и грязи. Процесс восстановления обещает быть непростым и захватывающим. Как изменится легендарное купе после долгого забвения – читайте далее.Читать далее
-
06.12.2025, 13:37
Новый дом на колесах Park Tiny 34FT сочетает стиль, комфорт и функциональность
Взрослея, мы понимаем: внешность не главное, но привлекательный вид всегда важен. Новый дом на колесах Park Tiny 34FT доказывает, что стиль и практичность могут идти рука об руку. Чем он отличается от других и почему вызывает интерес у автолюбителей? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
06.12.2025, 11:56
Как экономить на бензине с помощью топливной карты в 2025 году
Топливная карта - это выгодно. Она помогает экономить на заправках. Вы получаете скидки и бонусы. Узнайте, как это работает. Контролируйте свои расходы легко. Все подробности в нашем материале.Читать далее
-
06.12.2025, 10:19
Все о тюнинге авто: какие доработки полезны, а какие опасны
Многие хотят улучшить свой автомобиль. Но тюнинг бывает очень разным. Некоторые доработки могут быть опасны. Важно знать все нюансы процесса. Это поможет избежать серьезных проблем. Разбираемся в главных правилах модернизации.Читать далее
-
06.12.2025, 08:38
10 иностранных автомобилей, которые могут опустошить ваш кошелек на ремонте и сервисе
Некоторые иномарки способны удивить не только комфортом, но и счетами за сервис. Владелец может столкнуться с непредвиденными расходами. Узнайте, какие автомобили требуют особого внимания к бюджету. Не все популярные модели так уж выгодны в эксплуатации.Читать далее
-
06.12.2025, 08:01
Как выбрать подержанный автомобиль и не нарваться на хлам
Покупка машины с рук - лотерея. Узнайте главные секреты проверки. Как не купить автохлам? Эти советы помогут избежать обмана. Выбор станет намного проще.Читать далее
-
06.12.2025, 07:59
Почему в СССР легковые автомобили с дизельными двигателями так и не появились
В СССР легковые авто с дизельными моторами так и не стали массовыми. Почему инженеры и чиновники не спешили внедрять дизельные технологии? Какие экономические и климатические факторы повлияли на выбор бензина? Ответы удивят даже опытных автолюбителей.Читать далее
-
06.12.2025, 06:29
Кемпер на базе LADA NIVA для путешествий: проходимость и комфорт для российских условий
В России появился новый кемпер на базе LADA NIVA. Он сочетает проходимость и комфорт. Внутри есть все для жизни. Узнайте, чем удивляет этот автомобиль. Оцените его возможности для путешествий.Читать далее
-
05.12.2025, 20:09
Минималистичный кемпер-фургон с уютным интерьером и множеством мест для хранения
Жизнь в доме на колесах становится доступнее. Не обязательно тратить крупные суммы. Важно проявить смекалку и терпение. Иногда удача помогает найти идеальный вариант. История Рэйчел и ее фургона вдохновляет. Узнайте, как можно начать свой путь.Читать далее
Похожие материалы
-
06.12.2025, 16:55
Три малоизвестные настройки Android Auto, которые большинство водителей не замечают
Многие автолюбители даже не догадываются о скрытых возможностях Android Auto. Большинство довольствуется стандартными настройками, не подозревая о дополнительных функциях. В материале рассказываем, какие параметры стоит проверить. Возможно, вы удивитесь, насколько удобнее станет пользоваться системой. Не спешите менять привычки – сначала узнайте, что скрывает ваш автомобильный Android.Читать далее
-
06.12.2025, 16:15
Владелец нашел свой Ford Mustang 1965 после 20 лет в сарае и решил вернуть ему блеск
Классический Ford Mustang 1965 года впервые за 20 лет покинул сарай. Владелец решил вернуть машине заводской вид и обратился к профессионалам. Автомобиль покрыт толстым слоем пыли, ржавчины и грязи. Процесс восстановления обещает быть непростым и захватывающим. Как изменится легендарное купе после долгого забвения – читайте далее.Читать далее
-
06.12.2025, 13:37
Новый дом на колесах Park Tiny 34FT сочетает стиль, комфорт и функциональность
Взрослея, мы понимаем: внешность не главное, но привлекательный вид всегда важен. Новый дом на колесах Park Tiny 34FT доказывает, что стиль и практичность могут идти рука об руку. Чем он отличается от других и почему вызывает интерес у автолюбителей? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
06.12.2025, 11:56
Как экономить на бензине с помощью топливной карты в 2025 году
Топливная карта - это выгодно. Она помогает экономить на заправках. Вы получаете скидки и бонусы. Узнайте, как это работает. Контролируйте свои расходы легко. Все подробности в нашем материале.Читать далее
-
06.12.2025, 10:19
Все о тюнинге авто: какие доработки полезны, а какие опасны
Многие хотят улучшить свой автомобиль. Но тюнинг бывает очень разным. Некоторые доработки могут быть опасны. Важно знать все нюансы процесса. Это поможет избежать серьезных проблем. Разбираемся в главных правилах модернизации.Читать далее
-
06.12.2025, 08:38
10 иностранных автомобилей, которые могут опустошить ваш кошелек на ремонте и сервисе
Некоторые иномарки способны удивить не только комфортом, но и счетами за сервис. Владелец может столкнуться с непредвиденными расходами. Узнайте, какие автомобили требуют особого внимания к бюджету. Не все популярные модели так уж выгодны в эксплуатации.Читать далее
-
06.12.2025, 08:01
Как выбрать подержанный автомобиль и не нарваться на хлам
Покупка машины с рук - лотерея. Узнайте главные секреты проверки. Как не купить автохлам? Эти советы помогут избежать обмана. Выбор станет намного проще.Читать далее
-
06.12.2025, 07:59
Почему в СССР легковые автомобили с дизельными двигателями так и не появились
В СССР легковые авто с дизельными моторами так и не стали массовыми. Почему инженеры и чиновники не спешили внедрять дизельные технологии? Какие экономические и климатические факторы повлияли на выбор бензина? Ответы удивят даже опытных автолюбителей.Читать далее
-
06.12.2025, 06:29
Кемпер на базе LADA NIVA для путешествий: проходимость и комфорт для российских условий
В России появился новый кемпер на базе LADA NIVA. Он сочетает проходимость и комфорт. Внутри есть все для жизни. Узнайте, чем удивляет этот автомобиль. Оцените его возможности для путешествий.Читать далее
-
05.12.2025, 20:09
Минималистичный кемпер-фургон с уютным интерьером и множеством мест для хранения
Жизнь в доме на колесах становится доступнее. Не обязательно тратить крупные суммы. Важно проявить смекалку и терпение. Иногда удача помогает найти идеальный вариант. История Рэйчел и ее фургона вдохновляет. Узнайте, как можно начать свой путь.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве