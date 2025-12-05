Ваша машина будет пахнуть летом: Arnezi представила необычную омывайку

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Дарья Климова

5 декабря 2025, 09:56

Arnezi выпустила новую незамерзайку с ароматом дыни для российских зим

На рынке автохимии появилось новое средство. Это незамерзающая жидкость для стекол. Она имеет необычный летний аромат. Производитель обещает защиту до -20 градусов. Состав безопасен для всех деталей авто. Узнайте подробности о новинке.

С наступлением холодов каждый автовладелец сталкивается с необходимостью выбора качественной незамерзающей жидкости. От этого, казалось бы, простого расходника зависит не только чистота лобового стекла, но и безопасность на дороге. Бренд Arnezi, известный на рынке автомобильной химии, решил порадовать водителей и расширил свою линейку продуктов, представив новую стеклоомывающую жидкость.

Как сообщает издание «Движок», компания выпустила в продажу состав, который выделяется на фоне конкурентов не только своими техническими характеристиками, но и оригинальным ароматом. Новинка пахнет спелой дыней, что должно добавить приятных эмоций в серые зимние поездки. Жидкость поставляется в удобных четырехлитровых канистрах и уже доступна для заказа под артикулом N101000.

Ключевой параметр любой «незамерзайки» - это, конечно, ее морозостойкость. Представители Arnezi заявляют, что их новый продукт сохраняет свои свойства и не кристаллизуется при температуре до -20 °С. Этого показателя вполне достаточно для эксплуатации в большинстве регионов России в осенне-зимний период. Таким образом, водители могут быть уверены, что система омывателя не выйдет из строя в самый неподходящий момент.

Особое внимание производитель уделил безопасности состава для автомобиля. В компании подчеркнули, что формула жидкости абсолютно безвредна для резиновых уплотнителей, пластиковых трубок и других элементов омывательной системы. Это важный аспект, поскольку агрессивные компоненты в дешевых аналогах могут приводить к растрескиванию резинок и патрубков, что влечет за собой дорогостоящий ремонт. Кроме того, новая «омывайка» не наносит вреда лакокрасочному покрытию кузова, сохраняя его внешний вид даже при случайном попадании.

Выпуск продукта с таким необычным летним ароматом является интересным маркетинговым ходом. В то время как большинство производителей предлагают стандартные запахи, Arnezi делает ставку на создание положительных ассоциаций у водителей. Аромат дыни способен поднять настроение и напомнить о теплых днях, что особенно ценно в условиях долгой российской зимы. Этот продукт ориентирован на тех, кто ценит не только функциональность, но и комфорт в мелочах.

