Арни, Слай и другие: на чём в реальности ездят герои боевиков
Арнольд Шварценеггер
У Железного Арни машин было действительно много. Терминатор любит автомобили, кроме того, производители часто дарят ему свои модели, ведь Арнольд за рулём машины твоей фирмы – это самая лучшая реклама, которую только можно себе представить. В общем, в автопарке Шварценеггера можно увидеть самую разную технику: от Dodge M37, который принимал участие в Корейской войне, до уникального автомобиля, построенного на базе одного из «Мерседесов» и имитирующего своим видом автомобиль из двадцатых годов прошлого века. Более того, в коллекции есть даже настоящий танк.
Но, вероятно, самыми любимыми машинами Арнольда являются «Хаммеры». И, пожалуй, это действительно один из самых подходящих для Железного Арни вариантов.
«Хаммерами» Шварценеггер пользовался давно. Его авто этой марки даже засветился в легендарном «Последнем Киногерое». В данный момент в гараже Арни имеется уникальный Hummer-электрокар. Экологично? Безусловно. Жаль только, что не олдскульно и не канонично. Как ни крути, но здесь бы гораздо уместнее смотрелся какой-нибудь шестилитровый V8. Впрочем, Шварценеггер всегда уделял большое внимание экологии, и это ещё один повод уважать живую легенду Голливуда.
Сильвестр Сталлоне
Как и его коллега Арни, Слай тоже очень любит машины. В своё время звезда «Рэмбо» и «Рокки» владел, например, парочкой Ferrari, а также такими автомобилями как Cadillac Escalade, Chevrolet Camaro и уникальным хот-родом, построенным на базе Ford Dearborn Deuce 1932-го года выпуска.
Однако, существует версия, что в качестве автомобиля на каждый день Сталлоне обычно предпочитает немолодой Volkswagen Phaeton – ничем не выделяющийся, но весьма комфортный представительский седан.
Дольф Лундгрен
А вот Дольф, в отличие от уже упомянутых звёзд боевиков, особым ценителем автотехники не является.
Первым дорогим автомобилем Лундгрена стал Mercedes-Benz S-класса, купленный актёром после выхода фильма «Красный Скорпион» в 1988-м году. Но впоследствии Дольф перешёл с седанов на спорткары. В начале 90-х актёр приобрёл купе Ferrari F-355 GTS, причём считается, что сделал он это по совету Жан-Клода Ван Дамма.
Совет, видимо, был хорошим: автомобили марки «Феррари» в гараже «Ивана Драго» поселились надолго. И сейчас Лундгрен передвигается, в основном, на Ferrari FF. Хотя и более практичные машины у него тоже имеются.
Жан-Клод Ван Дамм
Переходим к самому ЖКВД. Известно, что Ван-Дамм тоже предпочитает суперкары и в данный момент владеет несколькими купе. На важные мероприятия Жан-Клод иногда приезжает на Bentley Continental GT с двигателем W12. Кроме «Бентли», у актёра имеется Lamborghini Gallardo Spyder, но этот родстер используется, в основном, на отдыхе. Кстати, именно этот «Ламбо» как-то был назван лучшим суперкаром по версии журнала Playboy.
Но самым любимым авто «Кикбоксёра», вероятно, является McLaren P1 Gemballa. На «Макларене» ЖКВД совершает как автомобильные прогулки, так и деловые поездки.
Брюс Уиллис
Звезда «Пятого Элемента» любит Американские авто. Так, в его коллекции побывали, например, Chevrolet Bel Air Nomad 1955-го года выпуска, Chevrolet Corvette 1957-го и Shelby GT 500 1968-го, а также пикап Chevrolet 3100 54-го и лимузин Lincoln Town Car 88-го. Помимо «Американцев», Брюс владел также Bentley Continental GT Le Mans Edition 2013-го года «рождения». Это купе принадлежало к лимитированной серии, поэтому, по сути, было даже большим раритетом, чем ретрокары Уиллиса.
Что касается повседневных поездок, то для них Брюс предпочитает более удобные авто: такие, например, как Cadillac Escalade.
Чак Норрис
У большинства автолюбителей Чак ассоциируется, в первую очередь, с Американскими пикапами. Причиной здесь, естественно, является, сериал «Крутой Уокер: правосудие по-техасски», в котором герой Чака ездил именно на таких авто.
Но в реальности Норрис очень любит совсем другую машину. Его любимчик – это Ford Mustang из шестидесятых годов XX века.
Джейсон Стейтем
Главный «Перевозчик» Голливуда действительно обожает скорость. По крайней мере, такой вывод можно сделать из того, какие автомобили были или есть в его коллекции. Mercedes-AMG S63, Aston Martin Vantage, Porsche 911 GT2 RS…
В настоящее время Стейтем ездит на суперкаре Lamborghini Aventador SVJ с двигателем мощностью 700 л.с. и разгоном до сотни за 2,8 секунды. И да, актёр использует этот «Ламбо» в качестве повседневного средства передвижения. Почему бы и нет.
Дуэйн Джонсон
Скала тоже любит спортивные авто. Так, в его гараже присутствуют Porsche Panamera Mansory и ярко-оранжевый McLaren 650S. Помимо этого, актёр как-то купил Ferrari LaFerrari стоимостью 1 200 000 евро, но на этой машине почти не ездил и в итоге кому-то её подарил. Дело в том, что Джонсону с его габаритами было в этом купе очень тесно.
Ещё одна машина Скалы – Hennessey VelociRaptor V8, который, в свою очередь, был подарен уже самому актёру. И, конечно же, за рулём этого монстра даже Дуэйн помещается без каких-либо проблем.
А вот в качестве машины на каждый день Скала, как правило, использует вполне обычный Range Rover.
Вин Дизель
И, наконец, познакомимся с автомобильными вкусами «Риддика». В его гараже можно увидеть как новые суперкары, так и классические ретрокары. Из первых можно выделить, в частности, Lykan Hypersport 2014-го года, а из вторых – Pontiac Bonneville 66-го. Кроме того, у Дизеля есть такие модели как Subaru Impreza WRX STI и BMW M5.
Возможно, самым необычной машиной Вина является переделанный фургон Mercedes-Benz Sprinter, салон которого отделан бордовой кожей и украшен золотом. Этот «Спринтер» был создан другом Дизеля – актёром и рэпером Тайризом Гибсоном.
Но самой любимый автомобиль Вина – это Dodge Charger 1971-го года выпуска. Его Дизель любит настолько, что называет его членом своей семьи.
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