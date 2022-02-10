Арнольд Шварценеггер снялся в рекламе BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
На этот раз сюжет рекламного видео крутится вокруг двух верховных греческих богов, Зевса и Геры, которые решили уйти на пенсию и переехать с Олимпа в Палм-Спрингс, Калифорния. К несчастью, Зевсу, богу грома и молний, трудно адаптироваться в современном мире, где постоянно выходят из строя различные электроприборы. Наконец, его жизнь меняется к лучшему, когда Гера покупает электрический кроссовер BMW iX.
Электрокар BMW iX можно заказать и в России. Версия xDrive50 с двумя электромоторами суммарной отдачей 523 л.с. может проехать без подзарядки более 600 километров и стоит минимум 9 990 000 рублей.
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