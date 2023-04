Арнольд Шварценеггер собственноручно заделал выбоину в асфальте (но зря)

Ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Арнольд Шварценеггер убедился в этом на личном опыте. Не успел он закатать асфальтом дорожную яму, как власти заявили, что это была «служебная траншея, связанная с активно ведущимися, разрешенными работами». Навести на мысль об искусственном происхождении выбоины могли ее ровные прямоугольные края. В итоге, бывший губернатор Калифорнии только доставил неприятности городским службам, вместо того, чтобы помочь им.

Плановые работы проводила местная компания SoCal Gas. Подробности не уточняют, но компания рассчитывала закончить к концу мая. Теперь рабочим придется заново раскапывать заасфальтированную траншею. Одновременно городские власти заверили, что после окончания всех работ SoCal Gas приведет дорожное полотно в порядок. Но и муниципальные дорожники Лос-Анджелеса не сидят без дела. С 30 декабря по 6 апреля они отремонтировали 17 549 выбоин, а до конца апреля планируют выполнить еще 19 692 заявки на ремонт.

Today, after the whole neighborhood has been upset about this giant pothole that’s been screwing up cars and bicycles for weeks, I went out with my team and fixed it. I always say, let’s not complain, let’s do something about it. Here you go. pic.twitter.com/aslhkUShvT