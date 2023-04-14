Арнольд Шварценеггер собственноручно заделал выбоину в асфальте (но зря)
Фото: @Schwarzenegger
Плановые работы проводила местная компания SoCal Gas. Подробности не уточняют, но компания рассчитывала закончить к концу мая. Теперь рабочим придется заново раскапывать заасфальтированную траншею. Одновременно городские власти заверили, что после окончания всех работ SoCal Gas приведет дорожное полотно в порядок. Но и муниципальные дорожники Лос-Анджелеса не сидят без дела. С 30 декабря по 6 апреля они отремонтировали 17 549 выбоин, а до конца апреля планируют выполнить еще 19 692 заявки на ремонт.
Today, after the whole neighborhood has been upset about this giant pothole that’s been screwing up cars and bicycles for weeks, I went out with my team and fixed it. I always say, let’s not complain, let’s do something about it. Here you go. pic.twitter.com/aslhkUShvT— Arnold (@Schwarzenegger) April 11, 2023
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14.04.2023, 08:21
В Конго хотят собирать КамАЗы
Власти Демократической республики Конго (ДРК) проявляют большой интерес к российским грузовикам и даже хотят открыть в столице страны Киншасе собственное автосборочное производство.Читать далее
-
14.04.2023, 07:41
УАЗ «Буханка» получила новую версию (притворилась «Фольксвагеном»)
Ульяновский автозавод разработал новую версию классической «Буханки», адресованную любителям автомобильных путешествий. Внешне новинка отличается двухцветной окраской кузова в духе легендарных микроавтобусов Volkswagen T1.Читать далее
-
13.04.2023, 16:34
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Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался за возвращение русских названий, в том числе и в автопроме. Он поддержал возрождение «Москвича» и заявил, что всем отечественным машинам надо вернуть русские имена, а писать их – кириллицей.Читать далее
-
13.04.2023, 15:58
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-
13.04.2023, 15:15
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