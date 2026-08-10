430 км/ч над землей: Почему французский «поезд на подушке» проиграл TGV

10 августа 2026, 16:22
Aérotrain: почему рекорд скорости не спас французский транспорт будущего
Aérotrain: почему рекорд скорости не спас французский транспорт будущего
В 1974 году Aérotrain установил рекорд скорости, но проект свернули, выбрав TGV. Почему перспективная технология на воздушной подушке не прижилась во Франции и как это повлияло на развитие скоростных перевозок - разбираемся в деталях.
История Aérotrain – это не просто рассказ о рекордной скорости, а пример того, как даже самые амбициозные транспортные проекты могут уступить более прагматичным решениям. В марте 1974 года экспериментальный поезд Aérotrain I80 HV разогнался до 430,4 км/ч на бетонной эстакаде под Орлеаном, но спустя несколько месяцев проект был закрыт. Франция сделала ставку на TGV, и этот выбор определил будущее скоростных перевозок в стране.
В начале 1960-х железные дороги были закрытыми, а инженеры искали новые пути повышения скорости. Жан Бертен предложил следующее решение - от колес использовать воздушную подушку. Прототипы Aérotrain, включая шестиместный 01 и скоростной 02, показывают, что машина может стабильно двигаться над узкой направляющей на высокой скорости. Испытания привлекли внимание не только французских чиновников, но и зарубежных компаний: американская компания Rohr даже приобрела лицензию на разработку собственного аналога.
Технология Aérotrain базировалась на железобетонной балке в виде перевернутой буквы «Т», благодаря которой поезд скользил по воздушной подушке. Это снижало износ и вибрацию, тягу, связанную с винтами, турбореактивными двигателями или линейным электродвигателем. Однако отсутствие колес не решило всех проблем: нагнетатели требовали постоянной работы, при скорости выше 300 км/ч аэродинамическое сопротивление резко возрастало, что увеличивало энергозатраты.
В 1969 году появился пригородный S44 на 44 пассажира с электрическим линейным двигателем, предназначенный для междугородних перевозок I80-250 на 80 мест. Для этого была построена 18-километровая эстакаду между Сараном и Рюаном, где поезд Aérotrain прошел десятки тысяч километров с пассажирами на борту. В 1973 году I80 модернизировали, установили турбореактивный двигатель Pratt & Whitney JT8D, и аппарат достиг максимальной скорости 430,4 км/ч. Но для регулярных перевозок предусмотрены более экономичные электрические составы.
Вскоре стало понятно, что коммерческая линия между Ла-Дефансом и Сержи-Понтуазом вот-вот начнет строиться: были выбраны подрядчики, учрежденческая компания Aéropar, прорабатывалось минимальное управление. Однако летом 1974 года новое руководство Франции отказалось от проекта. Причины были простыми: высокие затраты на работу, проблемы с размещением, шумом и работой в транспортной системе Парижа. В отличие от Aérotrain, TGV мог использовать существующую железнодорожную сеть, что делало его более универсальным и экономически оправданным.
Особенность TGV заключалась главным образом не в большой скорости, а в совместимости с уже построенными путями и станциями. Для Aérotrain требовалась отдельная эстакада на всех маршрутах, новая новая линия означала новые вложения в инфраструктуру. Кроме того, провозная способность Aérotrain была ограничена: даже в двухмодульной конфигурации он перевозил меньше пассажиров, чем стандартный поезд, а частные перевозки повышали требования к автоматике и надежности.
Рост цен на нефть после 1973 года сделал авиационные двигатели менее привлекательными. Хотя вариант обработки Aérotrain был технически возможен, как показал S44, условия не были изменены при его использовании. В итоге SNCF заказала первые электрические составы TGV, а в 1981 году открылась линия Париж - Лион. Aérotrain так и не вышел на коммерческие маршруты, испытания были ограничены в 1977 году.
На сегодняшний день на севере от Орлеана сохранились 18-километровые эстакады, а три полноразмерных прототипа и шесть моделей Aérotrain получили статус охраняемых исторических объектов. Интересно, что судьба принятых решений часто зависит не только от технологий, но и от инфраструктурных, экономических и финансовых факторов. Это подтверждает и опыт других рынков: например, развитие электротранспорта и велосипедов в Европе идет по устойчивым сценариям, как видно из новых моделей электровелосипедов с автоматикой .
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