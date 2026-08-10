430 км/ч над землей: Почему французский «поезд на подушке» проиграл TGV

Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

10 августа 2026, 16:22

Aérotrain: почему рекорд скорости не спас французский транспорт будущего

Aérotrain: почему рекорд скорости не спас французский транспорт будущего

430 км/ч над землей: Почему французский «поезд на подушке» проиграл TGV

Aérotrain: почему рекорд скорости не спас французский транспорт будущего

В 1974 году Aérotrain установил рекорд скорости, но проект свернули, выбрав TGV. Почему перспективная технология на воздушной подушке не прижилась во Франции и как это повлияло на развитие скоростных перевозок - разбираемся в деталях.

В 1974 году Aérotrain установил рекорд скорости, но проект свернули, выбрав TGV. Почему перспективная технология на воздушной подушке не прижилась во Франции и как это повлияло на развитие скоростных перевозок - разбираемся в деталях.

История Aérotrain – это не просто рассказ о рекордной скорости, а пример того, как даже самые амбициозные транспортные проекты могут уступить более прагматичным решениям. В марте 1974 года экспериментальный поезд Aérotrain I80 HV разогнался до 430,4 км/ч на бетонной эстакаде под Орлеаном, но спустя несколько месяцев проект был закрыт. Франция сделала ставку на TGV, и этот выбор определил будущее скоростных перевозок в стране.

В начале 1960-х железные дороги были закрытыми, а инженеры искали новые пути повышения скорости. Жан Бертен предложил следующее решение - от колес использовать воздушную подушку. Прототипы Aérotrain, включая шестиместный 01 и скоростной 02, показывают, что машина может стабильно двигаться над узкой направляющей на высокой скорости. Испытания привлекли внимание не только французских чиновников, но и зарубежных компаний: американская компания Rohr даже приобрела лицензию на разработку собственного аналога.

Технология Aérotrain базировалась на железобетонной балке в виде перевернутой буквы «Т», благодаря которой поезд скользил по воздушной подушке. Это снижало износ и вибрацию, тягу, связанную с винтами, турбореактивными двигателями или линейным электродвигателем. Однако отсутствие колес не решило всех проблем: нагнетатели требовали постоянной работы, при скорости выше 300 км/ч аэродинамическое сопротивление резко возрастало, что увеличивало энергозатраты.

В 1969 году появился пригородный S44 на 44 пассажира с электрическим линейным двигателем, предназначенный для междугородних перевозок I80-250 на 80 мест. Для этого была построена 18-километровая эстакаду между Сараном и Рюаном, где поезд Aérotrain прошел десятки тысяч километров с пассажирами на борту. В 1973 году I80 модернизировали, установили турбореактивный двигатель Pratt & Whitney JT8D, и аппарат достиг максимальной скорости 430,4 км/ч. Но для регулярных перевозок предусмотрены более экономичные электрические составы.

Вскоре стало понятно, что коммерческая линия между Ла-Дефансом и Сержи-Понтуазом вот-вот начнет строиться: были выбраны подрядчики, учрежденческая компания Aéropar, прорабатывалось минимальное управление. Однако летом 1974 года новое руководство Франции отказалось от проекта. Причины были простыми: высокие затраты на работу, проблемы с размещением, шумом и работой в транспортной системе Парижа. В отличие от Aérotrain, TGV мог использовать существующую железнодорожную сеть, что делало его более универсальным и экономически оправданным.

Особенность TGV заключалась главным образом не в большой скорости, а в совместимости с уже построенными путями и станциями. Для Aérotrain требовалась отдельная эстакада на всех маршрутах, новая новая линия означала новые вложения в инфраструктуру. Кроме того, провозная способность Aérotrain была ограничена: даже в двухмодульной конфигурации он перевозил меньше пассажиров, чем стандартный поезд, а частные перевозки повышали требования к автоматике и надежности.

Рост цен на нефть после 1973 года сделал авиационные двигатели менее привлекательными. Хотя вариант обработки Aérotrain был технически возможен, как показал S44, условия не были изменены при его использовании. В итоге SNCF заказала первые электрические составы TGV, а в 1981 году открылась линия Париж - Лион. Aérotrain так и не вышел на коммерческие маршруты, испытания были ограничены в 1977 году.

На сегодняшний день на севере от Орлеана сохранились 18-километровые эстакады, а три полноразмерных прототипа и шесть моделей Aérotrain получили статус охраняемых исторических объектов. Интересно, что судьба принятых решений часто зависит не только от технологий, но и от инфраструктурных, экономических и финансовых факторов. Это подтверждает и опыт других рынков: например, развитие электротранспорта и велосипедов в Европе идет по устойчивым сценариям, как видно из новых моделей электровелосипедов с автоматикой .

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Дачная перевозка: как не превысить допустимую нагрузку на крышу авто
Hongqi HS3 стал лидером продаж в России: как изменился спрос на кроссоверы
Буксировка без риска: главные цифры из ПТС, которые надо знать перед установкой фаркопа
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Иваново Омск Уфа
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться