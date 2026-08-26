Три машины, два года ожидания и 54% одобрения: почему обновление 0.9 раскололо сообщество Assetto Corsa EVO

Assetto Corsa EVO 0.9: три новых автомобиля и неопределенность релиза

Свежий апдейт Assetto Corsa EVO 0.9 добавил сразу три новых автомобиля, но вопросы к будущему игры только усилились. Почему ожидания игроков не совпадают с реальностью, и что может изменить ситуацию - разбираемся в деталях.

Свежий апдейт Assetto Corsa EVO 0.9 добавил сразу три новых автомобиля, но вопросы к будущему игры только усилились. Почему ожидания игроков не совпадают с реальностью, и что может изменить ситуацию - разбираемся в деталях.

Обновление 0.9 для Assetto Corsa EVO вызвало неоднозначную реакцию среди поклонников автосимуляторов. Разработчики из Kunos Simulazioni добавили три новых автомобиля, но важные вопросы о будущем проекта остались без ответа. На фоне затянутого раннего доступа и отсутствия полноценного режима интерес к игре сохраняется в основном за счёт новых машин и обещанного режима свободного вождения.

В этот раз в гараже AC EVO появились сразу две версии Audi R8 и долгожданная Mazda RX-7 FD Spirit R Type A. Новые модели расширили и без того внушительный список Audi, что вызвало споры среди игроков: действительно ли нужны такие вариации одной модели? Тем не менее, производительность R8 V10 quattro впечатляет динамикой и управляемостью, а гоночная R8 LMS GT2 позволяет ощутить разницу между гражданскими и трековыми версиями. RX-7 FD, несмотря на некоторые баги со звуком, по мнению опытных фанатов, создаёт атмосферу реального автомобиля лучше, чем аналоги в других симуляторах.

Технический апдейт вносит улучшения в модели гоночных сликов и доработку звуковых эффектов. Особенно выделяются реалистичные звуки моторов и работа камеры от первого лица. Однако, несмотря на эти плюсы, во многих случаях сохраняется ощущение, что игре не хватает «стягивающего» элемента, который удерживал бы внимание на долгий срок, — как это делает Gran Turismo 7. В мультиплеере теперь обязательны пит-стопы, а в особых случаях добавлен элемент давления: всего три попытки на быстрый круг, что вызывает азарт, но не решает серьёзных задач.

Судя по отзывам, 54% пользователей Steam дали положительный результат, но многие ждут именно полноценного релиза и реализации режима свободного вождения. За полтора года с момента выхода в ранний доступ AC EVO получила пять основных обновлений, однако чёткой даты выхода финальной версии до сих пор нет. Это создаёт атмосферу неопределённости и подогревает дискуссии о перспективах проекта.

Для российского рынка автосимуляторов ситуация с Assetto Corsa EVO может быть особенно интересна на фоне общего роста интереса к виртуальным гонкам и симуляторам. Как показывает опыт успеха других культовых моделей, например, классического ЗИЛ-130, ставшего символом инженерных экспериментов , продукт часто зависит не только от технических характеристик, но и от навыков наблюдения за внешним миром. В случае с AC EVO многое будет зависеть от того, смогут ли разработчики реализовать обещанные режимы и предложить игрокам нечто большее, чем просто набор новых машин.