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25 марта 2020, 22:56

Ассоциация европейских автопроизводителей попытается сохранить 14 млн рабочих мест

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Фото: informator.press
В Европе из-за пандемии коронавируса под угрозой увольнения оказались 14 млн специалистов автомобильной отрасли. Представители ACEA обратились к руководству Евросоюза с просьбой разработать план спасения.
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Ассоциация европейских производителей автомобилей (ACEA) обратилась к руководству Евросоюза с просьбой предупредить кризис отрасли, который должен последовать после пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Напомним, что из-за большого количества зараженных по всему миру, последовали остановки автомобильных заводов, а следом и дилерских центров. В итоге без работы в Европе могут остаться 14 миллионов человек.

Пандемия COVID-19 привела к одному из крупнейших кризисов автомобильной промышленности во всем мире. Несмотря на поддержку правительств стран Евросоюза, автоконцерны вынуждены закрывать заводы. Отрасли необходимы  вливания для быстрого восстановления производства.

Как считают в Ассоциации, необходимо сохранить целостность цепочки от автомобильной промышленности до сервисного обслуживания. Это позволит поддержать работу экстренных служб.


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Провериться на коронавирус жители Кудрово могут в передвижной лаборатории
какая ленинградская у меги???? где же лаборатория?
николай
ТОП-7 премьер Женевы, которые мир так и не увидел вживую
да, ничего так тачки, только многие из них до России то не доедут. Mulliner Bacalar вообще только 12 штуки те распроданы, да и немцы свой электрокар когда довезут неизвестно и по чем.
Клим
Первые тульские Haval H5 уже собраны, порядок цен известен
Да, интересно, что они по факту то предложат. Хавал то хоть и неплох, но ценник у него приличный
Дмитрий
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Ассоциация европейских автопроизводителей попытается сохранить 14 млн рабочих мест
{{material_129423}}Ассоциация европейских производителей автомобилей (ACEA) обратилась к руководству Евросоюза с просьбой предупредить кризис отрасли, который должен последовать после пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Напомним, что из-за большого количества зараженных по всему миру, последовали остановки автомобильных заводов, а следом и дилерских центров. В итоге без работы в Европе могут остаться 14 миллионов человек.Пандемия COVID-19 привела к одному из крупнейших кризисов автомобильной промышленности во всем мире. Несмотря на поддержку правительств стран Евросоюза, автоконцерны вынуждены закрывать заводы. Отрасли необходимы  вливания для быстрого восстановления производства.Как считают в Ассоциации, необходимо сохранить целостность цепочки от автомобильной промышленности до сервисного обслуживания. Это позволит поддержать работу экстренных служб.
2020-03-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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