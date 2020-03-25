25 марта 2020, 22:56
Ассоциация европейских автопроизводителей попытается сохранить 14 млн рабочих мест
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Фото: informator.press
В Европе из-за пандемии коронавируса под угрозой увольнения оказались 14 млн специалистов автомобильной отрасли. Представители ACEA обратились к руководству Евросоюза с просьбой разработать план спасения.
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Пандемия COVID-19 привела к одному из крупнейших кризисов автомобильной промышленности во всем мире. Несмотря на поддержку правительств стран Евросоюза, автоконцерны вынуждены закрывать заводы. Отрасли необходимы вливания для быстрого восстановления производства.
Как считают в Ассоциации, необходимо сохранить целостность цепочки от автомобильной промышленности до сервисного обслуживания. Это позволит поддержать работу экстренных служб.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
какая ленинградская у меги???? где же лаборатория?
да, ничего так тачки, только многие из них до России то не доедут. Mulliner Bacalar вообще только 12 штуки те распроданы, да и немцы свой электрокар когда довезут неизвестно и по чем.
Да, интересно, что они по факту то предложат. Хавал то хоть и неплох, но ценник у него приличный
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