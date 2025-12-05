Ваша подвеска скажет спасибо: Fixar выпустил новые рычаги для Ford, BMW и Opel

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

5 декабря 2025, 08:16

Ассортимент запчастей Fixar пополнился новыми рычагами подвески для иномарок

На рынке появились новые автозапчасти. Бренд Fixar расширил свою линейку. Представлены детали для популярных иномарок. Они уже доступны для заказа. Качество подтверждено сертификатами. Гарантия на продукцию составляет год.

Немецкая компания Carberry GmbH, известная на рынке автомобильных компонентов, объявила о расширении своего продуктового портфеля в России. Под брендом Fixar, который специализируется на элементах ходовой части, были выпущены новые рычаги подвески. Эта новость, как сообщает издание «Движок», станет приятным известием для владельцев целого ряда популярных в стране автомобилей европейских и американских марок.

В свежую партию вошли четыре уникальных артикула, каждый из которых предназначен для конкретных моделей. Так, для владельцев Ford Focus, выпущенных после 2011 года, предназначен рычаг с каталожным номером FQ0980. Другая позиция, FQ0983, разработана для моделей Ford C-Max и Focus, сошедших с конвейера в 2010 модельном году. Таким образом, компания покрывает потребности значительной части автопарка этой американской марки.

Не остались без внимания и поклонники баварского автопрома. Для них был представлен рычаг подвески FQ0981, который подходит сразу для нескольких моделей BMW. В их числе седаны и универсалы 3-й серии в кузовах E90 и E91, а также компактный кроссовер X1 первого поколения (E84), выпускавшийся с 2005 года. Четвертая новинка с артикулом FQ0982 адресована собственникам автомобилей Opel Insignia 2008 модельного года, что также является востребованной позицией на вторичном рынке запчастей.

Представители Carberry GmbH особо подчеркивают, что вся продукция под маркой Fixar проходит строгий контроль качества. Новые рычаги подвески не стали исключением. Они полностью сертифицированы и отвечают всем требованиям, которые предъявляются законодательством Европейского союза и Евразийского экономического союза (ЕАС). Это гарантирует не только совместимость с автомобилями, но и высокий уровень безопасности при эксплуатации.

Важным преимуществом для конечного потребителя является гарантийная политика производителя. На все детали подвески, выпускаемые под брендом Fixar, распространяется безусловная гарантия сроком на один год. Это означает, что в случае выявления дефекта в течение 12 месяцев с момента установки, деталь будет заменена без лишних вопросов. По информации компании, все четыре новые позиции уже поступили на центральный склад и доступны для заказа дистрибьюторам и сервисным центрам по всей стране.

Упомянутые марки: Ford, BMW, Opel, Volkswagen, Audi
