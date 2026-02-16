Хуже Хиросимы: астероид YR4 может стереть мегаполисы с лица Земли в 2032-м году

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

16 февраля 2026, 08:29

Астероид YR4 может изменить жизнь на Земле: ученые ищут способы защиты

В декабре 2032 года Земле может угрожать столкновение с астероидом YR4, который способен вызвать катастрофу планетарного масштаба. Ученые анализируют возможные меры предотвращения удара и оценивают реальные риски.

Возможное столкновение с астероидом YR4 в декабре 2032 года уже сейчас вызывает тревогу у специалистов по всему миру. Этот космический объект диаметром около 90 метров получил прозвище «убийца городов» не случайно: его потенциальное воздействие на планету может стать самым разрушительным за всю историю наблюдений. По оценкам экспертов, если YR4 войдет в атмосферу Земли, энергия взрыва достигнет восьми мегатонн в тротиловом эквиваленте - это в сотни раз мощнее атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Последствия такого события способны стереть с лица земли целые мегаполисы и привести к гибели миллионов людей.

Вероятность столкновения, по данным специалистов, в начале 2026 года составляла 1%, но уже к февралю выросла до 2,1%. Несмотря на то, что эти цифры кажутся небольшими, речь идет о риске, который невозможно игнорировать. Масштаб возможных разрушений сравним с крупнейшими катастрофами в истории планеты. По самым скромным подсчетам, удар такого астероида может привести к гибели порядка 110 миллионов человек и изменить климат на всей Земле.

Исторические примеры подобных событий уже были. В 1908 году Тунгусский метеорит вызвал взрыв, сравнимый с мощнейшими ядерными испытаниями, а Аризонский кратер напоминает о падении космического тела 50 тысяч лет назад. Самая же масштабная катастрофа произошла 66 миллионов лет назад, когда гигантский астероид диаметром около 10 километров стал причиной вымирания динозавров и исчезновения 70% морских видов.

Сегодня ученые активно обсуждают, как можно предотвратить столкновение с YR4. Один из вариантов - создание специального космического аппарата, который сможет изменить траекторию астероида, не разрушая его на опасные осколки. Такой проект разрабатывается в NASA и уже проходит этапы тестирования. Другой подход - попытка уничтожить астероид с помощью ядерного заряда, однако этот метод чреват образованием множества фрагментов, которые могут упасть на Землю и нанести не меньший ущерб. Третий сценарий - использование гравитационного воздействия: массивный космический аппарат может постепенно изменить курс астероида, используя силу притяжения.

Все эти методы требуют времени и точных расчетов. Ключевым фактором остается раннее обнаружение опасных объектов. Для этого необходимы современные телескопы и сеть наблюдательных станций по всему миру. Однако ситуация с YR4 осложняется тем, что астероид сможет скрыться за Солнцем и станет недоступным для наблюдений. Следующее «окно» для его изучения откроется только через три года, когда до возможного столкновения останется совсем немного времени.

Как отмечают специалисты, человечество сталкивается с вызовом, который требует объединения усилий ученых, инженеров и государственных структур. Вопрос не только в технологиях, но и в готовности быстро реагировать на угрозы, которые могут возникнуть внезапно. Обсуждение сценариев спасения продолжается, а судьба планеты во многом зависит от того, насколько эффективно удастся реализовать эти планы в ближайшие годы.

