Хуже Хиросимы: астероид YR4 может стереть мегаполисы с лица Земли в 2032-м году

16 февраля 2026, 08:29
Астероид YR4 может изменить жизнь на Земле: ученые ищут способы защиты
Астероид YR4 может изменить жизнь на Земле: ученые ищут способы защиты
В декабре 2032 года Земле может угрожать столкновение с астероидом YR4, который способен вызвать катастрофу планетарного масштаба. Ученые анализируют возможные меры предотвращения удара и оценивают реальные риски.
Возможное столкновение с астероидом YR4 в декабре 2032 года уже сейчас вызывает тревогу у специалистов по всему миру. Этот космический объект диаметром около 90 метров получил прозвище «убийца городов» не случайно: его потенциальное воздействие на планету может стать самым разрушительным за всю историю наблюдений. По оценкам экспертов, если YR4 войдет в атмосферу Земли, энергия взрыва достигнет восьми мегатонн в тротиловом эквиваленте - это в сотни раз мощнее атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Последствия такого события способны стереть с лица земли целые мегаполисы и привести к гибели миллионов людей.
Вероятность столкновения, по данным специалистов, в начале 2026 года составляла 1%, но уже к февралю выросла до 2,1%. Несмотря на то, что эти цифры кажутся небольшими, речь идет о риске, который невозможно игнорировать. Масштаб возможных разрушений сравним с крупнейшими катастрофами в истории планеты. По самым скромным подсчетам, удар такого астероида может привести к гибели порядка 110 миллионов человек и изменить климат на всей Земле.
Исторические примеры подобных событий уже были. В 1908 году Тунгусский метеорит вызвал взрыв, сравнимый с мощнейшими ядерными испытаниями, а Аризонский кратер напоминает о падении космического тела 50 тысяч лет назад. Самая же масштабная катастрофа произошла 66 миллионов лет назад, когда гигантский астероид диаметром около 10 километров стал причиной вымирания динозавров и исчезновения 70% морских видов.
Сегодня ученые активно обсуждают, как можно предотвратить столкновение с YR4. Один из вариантов - создание специального космического аппарата, который сможет изменить траекторию астероида, не разрушая его на опасные осколки. Такой проект разрабатывается в NASA и уже проходит этапы тестирования. Другой подход - попытка уничтожить астероид с помощью ядерного заряда, однако этот метод чреват образованием множества фрагментов, которые могут упасть на Землю и нанести не меньший ущерб. Третий сценарий - использование гравитационного воздействия: массивный космический аппарат может постепенно изменить курс астероида, используя силу притяжения.
Все эти методы требуют времени и точных расчетов. Ключевым фактором остается раннее обнаружение опасных объектов. Для этого необходимы современные телескопы и сеть наблюдательных станций по всему миру. Однако ситуация с YR4 осложняется тем, что астероид сможет скрыться за Солнцем и станет недоступным для наблюдений. Следующее «окно» для его изучения откроется только через три года, когда до возможного столкновения останется совсем немного времени.
Как отмечают специалисты, человечество сталкивается с вызовом, который требует объединения усилий ученых, инженеров и государственных структур. Вопрос не только в технологиях, но и в готовности быстро реагировать на угрозы, которые могут возникнуть внезапно. Обсуждение сценариев спасения продолжается, а судьба планеты во многом зависит от того, насколько эффективно удастся реализовать эти планы в ближайшие годы.
Похожие материалы
-
16.02.2026, 08:53
Сравнение GWM Poer и Mitsubishi L200: что выбрать за 4 миллиона рублей
Вышло исследование: новый китайский GWM Poer и подержанный Mitsubishi L200 2021 года столкнулись в честном сравнении. Разбираемся, какой пикап выгоднее, комфортабельнее и надежнее для российских дорог. Неожиданные выводы экспертов.Читать далее
-
16.02.2026, 08:39
Почему АвтоВАЗ не вернет ВАЗ-2107: завод объяснил невозможность выпуска классики
АвтоВАЗ поставил точку в вопросе о возрождении культовых моделей вроде ВАЗ-2107. Представители компании объяснили, почему возвращение к классике невозможно, и рассказали, какие изменения ждут единственную оставшуюся модель из прошлого. Это решение важно для всех, кто следит за судьбой отечественного автопрома.Читать далее
-
16.02.2026, 08:26
ЗИЛ-130 против ГАЗ-53: в чем секрет популярности легендарного грузовика
ЗИЛ-130 стал символом советских дорог благодаря сочетанию комфорта, надежности и простоты обслуживания. Эксперты отмечают, что именно эти качества выделяли его на фоне конкурентов и обеспечили долгую популярность среди водителей.Читать далее
-
16.02.2026, 08:17
Сравнение КамАЗ-5320 и Mercedes-Benz NG: особенности, различия и эксплуатация
Два легендарных грузовика - КамАЗ-5320 и Mercedes-Benz NG - до сих пор вызывают споры среди профессионалов. В чем их ключевые отличия, как они проявляют себя в реальных условиях и почему их сравнение актуально сегодня - разбираемся подробно.Читать далее
-
16.02.2026, 08:08
На МАЗе впервые применили 3D-принтер для производства деталей
Минский автозавод внедрил промышленную 3D-печать, что позволило сократить сроки изготовления сложных деталей с месяцев до нескольких дней. Почему это решение может изменить подход к разработке новых моделей и какие перспективы открываются для отрасли - в нашем материале.Читать далее
-
16.02.2026, 07:41
Почему детали Lada Iskra до сих пор с логотипами Renault - официальное объяснение
На комплектующих новой Lada Iskra владельцы обнаружили логотипы Renault и других иностранных производителей. Почему это произошло, что скрывается за такими решениями и как это влияет на локализацию - разбираемся в деталях.Читать далее
-
16.02.2026, 07:16
Toyota Land Cruiser Prado 150: сравнение дизельной и бензиновой версий в реальных условиях
Сравнение дизельного и бензинового Land Cruiser Prado 150 выявило неожиданные нюансы эксплуатации. Экономика, динамика и комфорт - что важнее для владельца? Практический опыт поможет определиться с выбором.Читать далее
-
16.02.2026, 07:00
Kia K5 и Toyota Camry: сравнение характеристик, отзывов и реальных оценок владельцев
Kia K5 и Toyota Camry - два популярных седана, которые часто выбирают в России. Мы разобрали их технические параметры, особенности эксплуатации и мнения реальных владельцев, чтобы понять, какой автомобиль может стать лучшим выбором в 2026 году.Читать далее
-
16.02.2026, 06:39
КамАЗ против гигантов: Почему российские грузовики проигрывают китайским и европейским брендам
КамАЗ столкнулся с беспрецедентными финансовыми трудностями: убытки, рост долгов и потеря рынков. Санкции, конкуренция из Китая и внутренние проблемы ставят под вопрос будущее компании. Почему это важно - в нашем материале.Читать далее
-
16.02.2026, 06:10
Редкий Porsche Boxster S 2007 года ушел с молотка по цене нового Ford Maverick
На онлайн-аукционе дилер реализовал Porsche Boxster S 2007 года за сумму, сравнимую с ценой нового Ford Maverick. Автомобиль выделяется мощным мотором, минимальным пробегом и рядом доработок. Такой результат удивил даже опытных экспертов.Читать далее
