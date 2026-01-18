Дизайнеры удивили: неожиданные образы для культового кроссовера

Aston Martin DBX получил два новых облика на рендерах - какой вариант круче

Aston Martin DBX примерил сразу два свежих варианта переда. Оба дизайна кардинально отличаются друг от друга. Поклонникам предлагают выбрать, какой стиль ближе. Варианты намекают на возможное обновление модели. Интрига сохраняется до последнего.

Почти шесть лет назад Aston Martin решился на смелый шаг и ворвался в сегмент кроссоверов с моделью DBX. Производство началось на заводе в Южном Уэльсе, и этот автомобиль стал настоящим конкурентом для Ferrari Purosangue и Lamborghini Urus. В основе - классическая компоновка с передним мотором и полным приводом, а многие детали перекочевали сюда от Vantage. Внешность получилась узнаваемой и стильной, за чем стоит разработка Марека Райхмана — именно он приложил руку к дизайну не только DBX, но и таких моделей, как Vanquish, Vulcan, DBS, Rapide и One-77.

В 2022 году на вершину поднялся DBX707, а спустя год появился еще более легкий и яркий DBX S. Последний выдает значительные 717 л.с. и разгоняется до 100 км/ч всего за 3,3 секунды - ровно столько же, сколько и DBX707. При этом у DBX707 под капотом 697 л.с., а до 200 км/ч он разгоняется на 0,3 секунды медленнее, чем DBX S. Максимальная скорость - 310 км/ч, сердце у них общее: доработанный 4,0-литровый V8 с двумя турбинами от AMG.

Но время идет, и даже самые яркие модели требуют обновления. Многие фанаты уже давно ждут, когда Aston Martin решится на серьезный рестайлинг DBX. И вот, дизайнер под ником @kelsonik показал в социальной сети сразу два представителя нового облика для культового кроссовера. Оба рендерера используют разные подходы к обновлению передней части, и теперь выбор за вами — какой стиль ближе?

Первый вариант выглядит как логическое развитие традиционного дизайна. Здесь фары со светодиодными элементами, массивной решеткой увеличенного радиатора и выразительными воздухозаборниками по краям бампера. На передних крыльях появились новые декоративные вставки, на задних – видоизмененные фонари. Картину дополняют увеличенные колеса, что явно намекает на более спортивный характер и, возможно, менее комфортную езду по плохим дорогам.

Второй образ - это уже настоящий вызов. Здесь дизайнер вдохновился экстремальным Aston Martin Valiant и перенес его агрессивную «маску» на кузов DBX. В результате получился кроссовер с хищным взглядом, который явно не затеряется в потоке. Такой вариант подойдет тем, кто устал от классики и жаждет максимального эпатажа на дороге.

Оба вызывают бурю эмоций и заставляют задуматься: а не пора ли Aston Martin действительно рискнуть и обновить DBX. Или все же лучше оставить привычный образ, который уже стал визитной карточкой марки? В любом случае, эти рендеры — отличный повод для дискуссий среди поклонников бренда и просто любителей необычных автомобилей.

Какой из двух вариантов вам ближе – эволюция или революция? Или, может быть, вы считаете, что нынешний DBX не нуждается ни в каких изменениях? Вопрос остается открытым, а интрига лишь подогревает интерес к будущему обновлению британского кроссовера.