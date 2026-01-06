Роскошный внедорожник за полцены — как такое возможно?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

6 января 2026, 18:39

Aston Martin DBX707 2023 года с редкой комплектацией недавно ушел с молотка. За два года и 5 000 км его цена рухнула почти вдвое. Почему элитные авто теряют стоимость так быстро? Неожиданные детали сделки и впечатляющие цифры.

Aston Martin DBX707 2023 года с редкой комплектацией недавно ушел с молотка. За два года и 5 000 км его цена рухнула почти вдвое. Почему элитные авто теряют стоимость так быстро? Неожиданные детали сделки и впечатляющие цифры.

В мире роскошных автомобилей иногда появляются истории, которые заставляют задуматься даже самых опытных автолюбителей. Один из таких случаев - судьба Aston Martin DBX707 2023 года выпуска, который недавно оказался в центре внимания на аукционе. Этот внедорожник, окрашенный в эффектный серый цвет Xenon Grey и оборудованный спортивным интерьером Inspire Sport, был доработан дополнительными опциями по цене более 41 000 долларов. Первоначально его стоимость составляла значительные 280 216 долларов.

Однако всего через два года и после пробега в 5 000 миль (примерно 8 000 километров) автомобиль был выставлен на аукцион. Итоговая цена продажи - 147 000 долларов. Таким образом, владелец потерял 133 000 долларов, что составляет почти половину первоначальной стоимости. Для многих поклонников марки и просто любителей дорогих машин это стало настоящим шоком.

Проблема в том, что столь современный и технологичный автомобиль, который еще недавно считался одним из самых желанных в своем классе, так быстро обесценился. DBX707 – не просто очередной кроссовер, а флагманский внедорожник британской марки, сочетающий в себе мощность, роскошь и спортивный характер. Под капотом у него - 707 лошадиных сил, разгон до 100 км/час занимает всего 3,3 секунды. Но даже такие характеристики не спасли его от резкого падения стоимости.

Причины могут быть разными. Во-первых, рынок люксовых автомобилей в последние годы переживает не лучшие времена: спрос на дорогие машины падает, предложений становится все больше. Во-вторых, новое поколение и рестайлинг проходят с завидной регулярностью, и даже двухлетний автомобиль уже воспринимается как старый. В-третьих, покупатели все чаще обращают внимание на электромобили и гибриды, а классические бензиновые монстры теряют в актуальности.

Не стоит забывать и о специфике аукционных продаж. Часто на торгах можно встретить автомобили с необычной особенностью, которые по каким-то причинам не находят своих покупателей на традиционном рынке. Иногда это связано с особенностями комплектации, иногда - с личными обстоятельствами владельца. В случае с этим DBX707, несмотря на богатую комплектацию и расходы, автомобиль ушел по цене, которая многим кажется просто невероятной.

Упомянутые марки: Aston Martin
