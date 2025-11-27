Смена лидера в Aston Martin: почему Ньюи и Коуэлл поменялись ролями? Неужели это спасет команду?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дмитрий Новиков

27 ноября 2025, 08:10

Астон Мартин меняет руководство: Ньюи возглавит команду в сезоне-2026

Астон Мартин меняет руководство: Ньюи возглавит команду в сезоне-2026

Смена лидера в Aston Martin: почему Ньюи и Коуэлл поменялись ролями? Неужели это спасет команду?

Астон Мартин меняет руководство: Ньюи возглавит команду в сезоне-2026

В Aston Martin грядут перемены. Руководство команды Формулы-1 обновляется. Кто теперь будет отвечать за успехи на трассе? Интрига сохраняется до последнего.

В Aston Martin грядут перемены. Руководство команды Формулы-1 обновляется. Кто теперь будет отвечать за успехи на трассе? Интрига сохраняется до последнего.

В Aston Martin F1 назревает новая эра: в 2026 году команду ждет смена руководства. На место Энди Коуэлла, который занимал пост руководителя коллектива, приходит легендарный инженер и конструктор Адриан Ньюи. Это решение стало неожиданностью для многих, ведь еще недавно в паддоке ходили слухи о других кандидатах, включая бывших лидеров Red Bull и Audi. Однако, как сообщает наш источник, команда решила сделать ставку на опыт и техническое чутье Ньюи, чтобы усилить свои позиции перед грядущими переменами в регламенте.

Коуэлл, известный своими успехами в Mercedes, теперь сосредоточится на стратегических вопросах. Его новая должность — Chief Strategy Officer — предполагает выстраивание партнерских отношений с ключевыми техническими союзниками: Honda, Aramco и Valvoline. Такой шаг должен помочь Aston Martin максимально эффективно интегрировать новые силовые установки, топливо и шасси, что особенно важно в преддверии перехода на статус полноценной заводской команды.

Владелец коллектива Лоуренс Стролл продолжит курировать бизнес-направление, а Ньюи получит полный контроль над техническим развитием болидов и работой на трассе. Внутри коллектива отмечают, что за последние месяцы Ньюи уже успел оценить потенциал инженеров и механиков, а теперь ему предстоит объединить их усилия для достижения максимальных результатов. Перед командой стоит задача не только адаптироваться к новым правилам, но и навязать борьбу признанным лидерам чемпионата.

В Aston Martin уверены: разделение функций между Ньюи и Коуэллом позволит каждому сосредоточиться на своих сильных сторонах. Технический гений Ньюи будет направлен на создание конкурентоспособной машины, а стратегический опыт Коуэлла — на выстраивание эффективных партнерств и интеграцию новых технологий. Такой подход должен дать команде преимущество в условиях жесткой конкуренции и постоянных изменений в Формуле-1.

Поклонники и эксперты с интересом следят за развитием событий, ведь подобные перестановки могут стать ключевым фактором в борьбе за подиумы. Впереди у Aston Martin непростой путь, но с таким составом руководства команда явно не собирается довольствоваться ролью аутсайдера. Остается только ждать, как эти перемены скажутся на результатах в сезоне-2026 и смогут ли они вывести коллектив на новый уровень.

Упомянутые марки: Aston Martin
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Астон Мартин

Похожие материалы Астон Мартин

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Больше 20 лет прошло, а она как новая: на Урале почти даром отдают идеальную «Шаху»
В Иркутске продают почти новый «Москвич-412» по цене Bеntley
Летающие автомобили: Три проекта, уже стоящие на пороге реальной эксплуатации
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Воронеж Ставропольский край Архангельск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться