Смена лидера в Aston Martin: почему Ньюи и Коуэлл поменялись ролями? Неужели это спасет команду?

Астон Мартин меняет руководство: Ньюи возглавит команду в сезоне-2026

В Aston Martin грядут перемены. Руководство команды Формулы-1 обновляется. Кто теперь будет отвечать за успехи на трассе? Интрига сохраняется до последнего.

В Aston Martin F1 назревает новая эра: в 2026 году команду ждет смена руководства. На место Энди Коуэлла, который занимал пост руководителя коллектива, приходит легендарный инженер и конструктор Адриан Ньюи. Это решение стало неожиданностью для многих, ведь еще недавно в паддоке ходили слухи о других кандидатах, включая бывших лидеров Red Bull и Audi. Однако, как сообщает наш источник, команда решила сделать ставку на опыт и техническое чутье Ньюи, чтобы усилить свои позиции перед грядущими переменами в регламенте.

Коуэлл, известный своими успехами в Mercedes, теперь сосредоточится на стратегических вопросах. Его новая должность — Chief Strategy Officer — предполагает выстраивание партнерских отношений с ключевыми техническими союзниками: Honda, Aramco и Valvoline. Такой шаг должен помочь Aston Martin максимально эффективно интегрировать новые силовые установки, топливо и шасси, что особенно важно в преддверии перехода на статус полноценной заводской команды.

Владелец коллектива Лоуренс Стролл продолжит курировать бизнес-направление, а Ньюи получит полный контроль над техническим развитием болидов и работой на трассе. Внутри коллектива отмечают, что за последние месяцы Ньюи уже успел оценить потенциал инженеров и механиков, а теперь ему предстоит объединить их усилия для достижения максимальных результатов. Перед командой стоит задача не только адаптироваться к новым правилам, но и навязать борьбу признанным лидерам чемпионата.

В Aston Martin уверены: разделение функций между Ньюи и Коуэллом позволит каждому сосредоточиться на своих сильных сторонах. Технический гений Ньюи будет направлен на создание конкурентоспособной машины, а стратегический опыт Коуэлла — на выстраивание эффективных партнерств и интеграцию новых технологий. Такой подход должен дать команде преимущество в условиях жесткой конкуренции и постоянных изменений в Формуле-1.

Поклонники и эксперты с интересом следят за развитием событий, ведь подобные перестановки могут стать ключевым фактором в борьбе за подиумы. Впереди у Aston Martin непростой путь, но с таким составом руководства команда явно не собирается довольствоваться ролью аутсайдера. Остается только ждать, как эти перемены скажутся на результатах в сезоне-2026 и смогут ли они вывести коллектив на новый уровень.