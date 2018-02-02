2 февраля 2018, 23:16

Aston Martin покрасят лунной пылью

Американский финансист Крис Сингх распорядился покрасить свой Aston Martin Valkyrie краской с добавлением лунной пыли. Цвет назовут Karosserie Lunar Red. Крис Сингх уже приобрел лунный камень, который должны измельчить и смешать с красным красителем.
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Aston Martin покрасят лунной пылью Aston Martin
Все 150 экземпляров нового гиперкара Aston Martin Valkyrie уже давно распроданы. И это несмотря на солидную цену в 2,6 млн долларов. Компания уведомила будущих владельцев, что они могут привнести в комплектацию автомобилей какие-либо особые штрихи, чтобы еще больше подчеркнуть его индивидуальность. Ведь как известно, в мире гиперкаров главное – всех перещеголять!

Как пишет Крис Сингх в своем инстаграме, когда он обсуждал с менеджером Aston Martin комплектацию своей Валькирии, ему пришло в голову, что автомобиль очень похож на космический корабль. А если бы в Aston Martin делали космические корабли, они были бы похожи на автомобили. Поэтому основной темой его собственного гиперкара должен стать космос. И уж если мистеру Сингху не суждено прокатиться на Valkyrie по Луне (гравитация, говорят, не позволяет), то почему бы не привезти кусочек Луны сюда. Технология процесса окраски лунной пылью пока держится в секрете. Но будем надеяться, что вскоре в инстаграме появится подробный фотоотчет.

Облик Aston Martin Valkyrie создал шеф-дизайнер Red Bull F1 Адриан Ньюи. Автомобиль оснащен 6,5-литровым двигателем мощностью 1 130 л.с., разработанным компанией Cosworth. Благодаря использованию углепластика гиперкар весит чуть больше тонны. Поэтому с места до 320 км\ч Valkyrie будет разгоняться за 10 секунд, а обратно для полной остановки ей должно хватить 5 секунд. 
Дизайн и тюнинг Астон Мартин

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Aston Martin покрасят лунной пылью
Все 150 экземпляров нового гиперкара Aston Martin Valkyrie уже давно распроданы. И это несмотря на солидную цену в 2,6 млн долларов. Компания уведомила будущих владельцев, что они могут привнести в комплектацию автомобилей какие-либо особые штрихи, чтобы еще больше подчеркнуть его индивидуальность. Ведь как известно, в мире гиперкаров главное – всех перещеголять!Как пишет Крис Сингх в своем инстаграме, когда он обсуждал с менеджером Aston Martin комплектацию своей Валькирии, ему пришло в голову, что автомобиль очень похож на космический корабль. А если бы в Aston Martin делали космические корабли, они были бы похожи на автомобили. Поэтому основной темой его собственного гиперкара должен стать космос. И уж если мистеру Сингху не суждено прокатиться на Valkyrie по Луне (гравитация, говорят, не позволяет), то почему бы не привезти кусочек Луны сюда. Технология процесса окраски лунной пылью пока держится в секрете. Но будем надеяться, что вскоре в инстаграме появится подробный фотоотчет.Облик Aston Martin Valkyrie создал шеф-дизайнер Red Bull F1 Адриан Ньюи. Автомобиль оснащен 6,5-литровым двигателем мощностью 1 130 л.с., разработанным компанией Cosworth. Благодаря использованию углепластика гиперкар весит чуть больше тонны. Поэтому с места до 320 км\ч Valkyrie будет разгоняться за 10 секунд, а обратно для полной остановки ей должно хватить 5 секунд. 
2018-02-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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