1 апреля 2018, 14:21

Aston Martin представил монстр-трак

Компания Aston Martin построила на базе прототипа кроссовера DBX гигантский монстр-трак, под кодовым названием Project Sparta. Шоу-кар получил 1 100-сильный мотор от Valkyrie AMR Pro.
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Aston Martin до сих пор остается одним из немногих автопроизводителей, в модельном ряду которого нет ни одного кроссовера. Концепт DBX показали в марте 2015 года на автосалоне в Женеве. Недавно появилась информация, что первый кроссовер марки получит название Varekai. Новый монстр-трак – это, скорее всего, первоапрельская шутка. Но представители Aston Martin со всей серьезностью заявляют, что Project Sparta будет участвовать в соревнованиях Monster Jam уже в следующем году. Там против него выйдут такие ветераны популярного шоу как Grave Digger, Raminator и El Toro Loco.

Новинка получит кузов от концепта DBX с яркими акцентами цвета лайма в стиле суперкара Valkyrie AMR Pro. Под капотом монстр-трака разместят гибридную силовую установку, в состав которой войдет 6,5-литровый V12, с отдачей в 1 100 л.с. Автомобиль простроят в единственном экземпляре. За руль сядет Даррен Тернер, пилот Aston Martin Racing Works и трехкратный победитель 24-часовых гонок Ле-Мана. А в этом году Тернеру предстоит дебютировать на Ле-Мане с абсолютно новым купе Vantage GTE, который пришел на смену предыдущей версии суперкара.

Соревнования Monster Jam проводятся уже два десятка лет. Каждый этап включает в себя гонки по бездорожью, автотриал, прыжки через горы старых автомобилей и различные акробатические номера.

Автоспорт Астон Мартин
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Cyber Snipa
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Aston Martin представил монстр-трак
{{material_122824}}Aston Martin до сих пор остается одним из немногих автопроизводителей, в модельном ряду которого нет ни одного кроссовера. Концепт DBX показали в марте 2015 года на автосалоне в Женеве. Недавно появилась информация, что первый кроссовер марки получит название Varekai. Новый монстр-трак – это, скорее всего, первоапрельская шутка. Но представители Aston Martin со всей серьезностью заявляют, что Project Sparta будет участвовать в соревнованиях Monster Jam уже в следующем году. Там против него выйдут такие ветераны популярного шоу как Grave Digger, Raminator и El Toro Loco.Новинка получит кузов от концепта DBX с яркими акцентами цвета лайма в стиле суперкара Valkyrie AMR Pro. Под капотом монстр-трака разместят гибридную силовую установку, в состав которой войдет 6,5-литровый V12, с отдачей в 1 100 л.с. Автомобиль простроят в единственном экземпляре. За руль сядет Даррен Тернер, пилот Aston Martin Racing Works и трехкратный победитель 24-часовых гонок Ле-Мана. А в этом году Тернеру предстоит дебютировать на Ле-Мане с абсолютно новым купе Vantage GTE, который пришел на смену предыдущей версии суперкара.Соревнования Monster Jam проводятся уже два десятка лет. Каждый этап включает в себя гонки по бездорожью, автотриал, прыжки через горы старых автомобилей и различные акробатические номера.
2018-04-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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