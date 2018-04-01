1 апреля 2018, 14:21
Aston Martin представил монстр-трак
Компания Aston Martin построила на базе прототипа кроссовера DBX гигантский монстр-трак, под кодовым названием Project Sparta. Шоу-кар получил 1 100-сильный мотор от Valkyrie AMR Pro.
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Новинка получит кузов от концепта DBX с яркими акцентами цвета лайма в стиле суперкара Valkyrie AMR Pro. Под капотом монстр-трака разместят гибридную силовую установку, в состав которой войдет 6,5-литровый V12, с отдачей в 1 100 л.с. Автомобиль простроят в единственном экземпляре. За руль сядет Даррен Тернер, пилот Aston Martin Racing Works и трехкратный победитель 24-часовых гонок Ле-Мана. А в этом году Тернеру предстоит дебютировать на Ле-Мане с абсолютно новым купе Vantage GTE, который пришел на смену предыдущей версии суперкара.
Соревнования Monster Jam проводятся уже два десятка лет. Каждый этап включает в себя гонки по бездорожью, автотриал, прыжки через горы старых автомобилей и различные акробатические номера.
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