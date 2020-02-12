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12 февраля 2020, 12:24

Aston Martin представил новый родстер Vantage

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Фото: Aston Martin
Британский Aston Martin пополнил семейство Vantage еще одной модификацией. Компанию купе, представленному осенью 2017 года, теперь составляет родстер. Поставки открытой версии начнутся ближе лету.
Aston Martin представил новый родстер Vantage

Фото: Aston Martin

Aston Martin представил новый родстер Vantage

Фото: Aston Martin

Aston Martin представил новый родстер Vantage

Фото: Aston Martin

Aston Martin представил новый родстер Vantage

Фото: Aston Martin

Aston Martin представил новый родстер Vantage

Фото: Aston Martin

Aston Martin представил новый родстер Vantage

Фото: Aston Martin

Aston Martin представил новый родстер Vantage

Фото: Aston Martin

Aston Martin представил новый родстер Vantage

Фото: Aston Martin

Aston Martin представил новый родстер Vantage
Aston Martin представил новый родстер Vantage
Aston Martin представил новый родстер Vantage
Aston Martin представил новый родстер Vantage
Aston Martin представил новый родстер Vantage
Aston Martin представил новый родстер Vantage
Aston Martin представил новый родстер Vantage
Aston Martin представил новый родстер Vantage
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Публике Aston Martin Vantage Roadster продемонстрируют в начале марта на автосалоне в Женеве. А пока мы может довольствоваться лишь несколькими студийными фотографиями. Главная гордость инженеров – механизм складывания крыши – самый скоростной из существующих в настоящее время на рынке. Мягкий верх полностью поднимается за 6,8 секунды, а убирается – за 6,7 секунды. При этом манипуляции с крышей можно производить на скоростях до 50 км/ч.

Под капотом Vantage Roadster расположился тот же «мерседесовский» агрегат, что и у купе: 4,0-литровый битурбо мотор V8, который выдает 510 л.с. и 685 Нм пикового крутящего момента. Двигатель работает в паре с 8-диапазонной автоматической коробкой передач ZF. Привод – задний. С места до «сотни» более тяжелый родстер (+60 кг) разгоняется за 3,8 секунды или на 0,2 секунды медленнее купе. Максимальная скорость достигает 306 км/ч.

Оснащение Vantage Roadster аналогично «обычному» купе: адаптивные амортизаторы и три режима работы подвески (Sport, Sport + и Track), система динамической стабилизации, система динамического распределения крутящего момента и электронный задний дифференциал. Поставки европейским дилерам начнутся во втором квартале 2020 года. Цены уже известны – минимум 157 тысяч евро или около 10,8 млн рублей в пересчете по актуальному курсу.


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Cyber Snipa
Форум Aston Martin DB7
астон мартин хорош но пороги царапают сапоги за 3 лимона
саня
Курс на лето: самые красивые кабриолеты
F-type помоему достоин и первого места) ) Самая стильная тачка из представленных, имхо! Тем более что речь про кабриолеты!) А уж как он едет, мм...) А еще крутая фишка - кнопка изменения звука выхлопа на дорогих версиях) ) и тогда уж точно все шеи посворачивают) )
Anton
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Aston Martin представил новый родстер Vantage
{{material_128804}}Публике Aston Martin Vantage Roadster продемонстрируют в начале марта на автосалоне в Женеве. А пока мы может довольствоваться лишь несколькими студийными фотографиями. Главная гордость инженеров – механизм складывания крыши – самый скоростной из существующих в настоящее время на рынке. Мягкий верх полностью поднимается за 6,8 секунды, а убирается – за 6,7 секунды. При этом манипуляции с крышей можно производить на скоростях до 50 км/ч.Под капотом Vantage Roadster расположился тот же «мерседесовский» агрегат, что и у купе: 4,0-литровый битурбо мотор V8, который выдает 510 л.с. и 685 Нм пикового крутящего момента. Двигатель работает в паре с 8-диапазонной автоматической коробкой передач ZF. Привод – задний. С места до «сотни» более тяжелый родстер (+60 кг) разгоняется за 3,8 секунды или на 0,2 секунды медленнее купе. Максимальная скорость достигает 306 км/ч.Оснащение Vantage Roadster аналогично «обычному» купе: адаптивные амортизаторы и три режима работы подвески (Sport, Sport + и Track), система динамической стабилизации, система динамического распределения крутящего момента и электронный задний дифференциал. Поставки европейским дилерам начнутся во втором квартале 2020 года. Цены уже известны – минимум 157 тысяч евро или около 10,8 млн рублей в пересчете по актуальному курсу.
2020-02-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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