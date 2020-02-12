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12 февраля 2020, 12:24
Aston Martin представил новый родстер Vantage
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Фото: Aston Martin
Британский Aston Martin пополнил семейство Vantage еще одной модификацией. Компанию купе, представленному осенью 2017 года, теперь составляет родстер. Поставки открытой версии начнутся ближе лету.
Фото: Aston Martin
Фото: Aston Martin
Фото: Aston Martin
Фото: Aston Martin
Фото: Aston Martin
Фото: Aston Martin
Фото: Aston Martin
Фото: Aston Martin
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Под капотом Vantage Roadster расположился тот же «мерседесовский» агрегат, что и у купе: 4,0-литровый битурбо мотор V8, который выдает 510 л.с. и 685 Нм пикового крутящего момента. Двигатель работает в паре с 8-диапазонной автоматической коробкой передач ZF. Привод – задний. С места до «сотни» более тяжелый родстер (+60 кг) разгоняется за 3,8 секунды или на 0,2 секунды медленнее купе. Максимальная скорость достигает 306 км/ч.
Оснащение Vantage Roadster аналогично «обычному» купе: адаптивные амортизаторы и три режима работы подвески (Sport, Sport + и Track), система динамической стабилизации, система динамического распределения крутящего момента и электронный задний дифференциал. Поставки европейским дилерам начнутся во втором квартале 2020 года. Цены уже известны – минимум 157 тысяч евро или около 10,8 млн рублей в пересчете по актуальному курсу.
Комментарии
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астон мартин хорош но пороги царапают сапоги за 3 лимона
F-type помоему достоин и первого места) ) Самая стильная тачка из представленных, имхо! Тем более что речь про кабриолеты!) А уж как он едет, мм...) А еще крутая фишка - кнопка изменения звука выхлопа на дорогих версиях) ) и тогда уж точно все шеи посворачивают) )
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